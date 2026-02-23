Wielki tydzień premier na Netflix. Lawina nowości i powrót perełek

Ten tydzień na Netflix zapowiada się naprawdę gorąco. Największe emocje budzi powrót świata Bridgertonowie – w nowych odcinkach w centrum wydarzeń staje Benedict Bridgerton. Szykuje się historia pełna namiętności, sekretów i klasowych napięć, o których będzie głośno.

Do tego wraca głośny melodramat z Robertem Pattinsonem w jednej z jego najbardziej pamiętnych ról, wszystkie sezony kultowego serialu z Tomem Wellingiem jako młodym Clarkiem Kentem, a także oscarowy hit z 2023 roku, który zachwycił krytyków z rewelacyjnymi kreacjami Paula Giamattiego i Da’Vine Joy Randolph. Wśród nowości nie zabraknie też mocnego kina z Robertem Redfordem i Jamesem Gandolfinim, romantycznej historii z Orlando Bloomem i Kirsten Dunst oraz klimatycznego dramatu z Kevinem Spaceyem, Cate Blanchett i Judi Dench.

Sprawdź, co dokładnie trafi na platformę i wybierz coś dla siebie.

10 perełek od Netflix. Ten tydzień to powrót ukochanej klasyki

„Twój na zawsze”



Tyler Hawkins (Robert Pattinson) jest zbuntowanym chłopakiem, który cały czas popada w kłopoty. Pewnej nocy wdaje się w bójkę i zostaje poturbowany przez silniejszego od siebie policjanta. Wkrótce po tych wydarzeniach Tyler poznaje córkę funkcjonariusza - Ally. Początkowo chłopak zamierza ją uwieść, a następnie porzucić. Okazuje się jednak, że Tylera i dziewczynę łączy coś więcej.

Premiera: 23/02/2026



„Mamma Mia!”



Sophie (Amanda Seyfried) niedługo ma wyjść za mąż. Jednak zanim nadejdzie ten najważniejszy dzień w jej życiu postanawia odnaleźć swojego ojca. Jest tylko jeden problem… nie ma pojęcia kto nim jest. Kiedy wpada jej w ręce pamiętnik jej matki, Donny (Meryl Streep), dziewczyna odkrywa, że jej ojcem może być jeden z trzech jej byłych kochanków. Wiedząc, że matka nie będzie z tego zadowolona, w tajemnicy przed nią Sophie zaprasza wszystkich trzech mężczyzn na swój ślub. Usiłuje utrzymać ich przyjazd w tajemnicy, ale wkrótce cała sprawa wychodzi na jaw i zaczyna się zabawa!

Premiera: 24/02/2026



„Mamma Mia! Here We Go Again”



Sophie (Amanda Seyfried) spotyka się na greckiej wyspie Kalokairi z przyjaciółkami swojej matki Donny (Meryl Streep) – Rosie (Julie Walters) i Tanyą (Christine Baranski). Dziewczyna ogłasza im, że jest w ciąży, jednak obawia się, że samodzielnie nie uda jej się wychować dziecka. Kobiety oferują swoją pomoc, a do spółki dołączają także mąż Donny, Sam (Pierce Brosnan) oraz jej byli partnerzy: Harry (Colin Firth) i Bill (Stellan Skarsgård). Wszyscy zaczynają opowiadać historię nastoletniej Donny, która została matką w młodym wieku isamodzielnie wychowywała dziecko, jednocześnie prowadząc grecką willę oraz śpiewając w girls bandzie.

Premiera: 24/02/2026



„Tajemnice Smallville”



W 1989 roku olbrzymi deszcz meteorytów spada z nieba na mieszkańców Smallville w Kansas. Niszczy większość miasta i zabija sporą ilość ludzi. Dwanaście lat później, proces gojenia ran po katastrofie pozostawił w mieście strach i sekrety. Z popiołów tragedii pewien nastolatek (Tom Welling) próbuje odszukać prawdę o swojej przeszłości i znaleźć miejsce w życiu. Posiadając ponadnaturalne zdolności, stara się pomagać ludziom w potrzebie. Nazywa się Clark Kent.

Premiera: 24/02/2026



„Przesilenie zimowe”



Zbliżają się święta Bożego Narodzenia w 1970 roku i Paul, nie mając rodziny, nigdzie nie wyjeżdża. Nauczyciel zostaje w szkole, aby pilnować uczniów, którzy nie mogą wrócić do domu. Po kilku dniach zostaje tylko jeden uczeń - sprawiający kłopoty 15-latek o imieniu Angus (Dominic Sessa), któremu grozi wydalenie za fatalne zachowanie. Do Paula i Angusa dołącza kucharka Mary (Randolph), której syn niedawno zginął w Wietnamie. Tych troje bardzo różnych rozbitków tworzy nieprawdopodobną świąteczną rodzinę, która dzieli się komicznymi perypetiami podczas dwóch bardzo śnieżnych tygodni w Nowej Anglii. Prawdziwą podróżą okaże się to, jak pomagają sobie nawzajem zrozumieć, że nie są przywiązani do swojej przeszłości - mogą wybrać własną przyszłość.

Premiera: 25/02/2026



„Bridgertonowie”, sezon 4., część 2.



Obracający się wśród bohemy drugi najstarszy syn Benedict Bridgerton (Luke Thompson) wciąż odmawia ustatkowania się, mimo nalegań ze strony matki, Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Do czasu — podczas balu maskowego organizowanego przez Violet Benedict wpada w zachwyt nad zamaskowaną, tajemniczą Srebrną Damę. Z niechętną pomocą siostry Eloise (Claudia Jessie) rozpoczyna poszukiwania wśród arystokracji, aby poznać jej tożsamość. Tymczasem obiekt jego uczuć wcale nie pojawia się na salonach — to zaradna pokojówka Sophie Baek (Yerin Ha), pracująca u potężnej pani domu, Araminty Gun (Katie Leung).

Gdy los ponownie łączy Benedicta i Sophie, mężczyzna musi zmierzyć się z własnymi uczuciami — rozdarty między fascynującą pokojówką a wyidealizowaną Srebrną Damę, nieświadom tego, że chodzi o tę samą osobę. Czy nieumiejętność dostrzeżenia, że obie kobiety są jedną i tą samą, zniszczy iskrę między Benedictem a Sophie? I czy miłość naprawdę może pokonać wszystko — nawet zakazany przez społeczeństwo związek przekraczający granice klas?

Premiera: 26/02/2026



„Chłopak z Kacken”



Raper Toni wraca do rodzinnego miasta na pogrzeb matki. Nieoczekiwanie musi pogodzić marzenia o karierze z opieką nad nastoletnim synem, o którego istnieniu nie wiedział.

Premiera: 26/02/2026



„Ostatni bastion”



W tym mocnym, widowiskowym filmie akcji spotkały się prawdziwe gwiazdy - Robert Redford, zdobywca nagrody Academy Award ("Zawód: Szpieg") i zdobywca nagrody Emmy James Gandolfini ("Rodzina Soprano"). Więzienie wojskowe o zaostrzonym rygorze jest ostatnim przystankiem w błyskotliwej, wojskowej karierze generała Eugene'a Irwina (Redford). Wydał błędny rozkaz, który zaprowadził na śmierć jego podkomendnych. Skazany i zdegradowany trafia do więzienia kierowanego przez pułkownika Wintera (Gandolfini). Irwin krytykuje jego metody prowadzenia więzienia i wkrótce zyskuje zwolenników. Jego celem jest przejęcie władzy nad więzieniem i usunięcie Wintera ze stanowiska.

Premiera: 27/02/2026



„Elizabethtown”



Ta historia została zainspirowana rzeczywistymi wydarzeniami z życia reżysera i scenarzysty filmu, Camerona Crowe’a. Drew Baylor po wielu niepowodzeniach i śmierci ojca postanawia pojechać do rodzinnego miasteczka, aby podjąć próbę uporządkowania swojego życia.

Premiera: 27/02/2026



„The Shipping News”



Quoyle (Kevin Spacey) jest zmęczonym życiem dziennikarzem, który traci w wypadku samochodowym ukochaną żonę (Cate Blanchett). Mężczyzna decyduje się przenieść na odludzie do małej rybackiej wioski na Nowej Fundlandii i zacząć wszystko od początku. Quoyle wprowadza się razem z ciotką (Judi Dench) i córką (Alyssa, Kaitlyn i Lauren Gainer) do domu swoich przodków. Wkrótce też udaje mu się zdobyć pracę reportera w lokalnej gazecie. Z każdym kolejnym artykułem umacnia się jego poczucie więzi ze społecznością miasteczka.

