Ostatni dzwonek na seans tego miniserialu! HBO Max żegna brytyjską perełkę

Sześcioodcinkowy serial Alexa Cary'ego, znanego z kultowego „Homeland” i oparty na bestsellerowej książce „New York Timesa” napisanej przez Bena Macintyre'a, przedstawia prawdziwą historię Nicholasa Elliotta i Kim Philby, dwóch brytyjskich szpiegów i przyjaciół. Produkcja miała premierę w 2022 roku i od tej pory regularnie ląduje na listach „najlepszych miniseriali wszech czasów”.

„Tak się robi seriale, »Tinker Tailor Soldier Spy« w wersji serialowej”; „Jak dla mnie świetny serial. Klasyka brytyjskiego kina czyli dbałość o scenografię, dobre dialogi i normalny montaż”; „Dla każdego fana kina szpiegowskiego z prawdziwego zdarzenia”; „Świetne. Jeden z najlepszych seriali o tej tematyce, jaki widziałem”; „Arcydzieło! Serial nie dla każdego. Zmusza do myślenia, uwagi i czytania między wierszami. Bomba!” – piszą o nim widzowie w sieci.

Brytyjska perełka zostaje usunięta przez HBO Max. Macie jeszcze chwilę na jej nadrobienie!

Serial „Szpieg wśród przyjaciół” skupia się na wydarzeniach rozgrywających się wokół Nicholasa Elliotta (Damian Lewis z „Billions”) i Kim Philby (Guy Pearce z „Mare z Easttown”), którzy się przyjaźnią od dawna, ale jednocześnie pracują jako szpiedzy. Philby (najbardziej znany brytyjski dezerter i sowiecki podwójny agent), ujawniony jako sowiecki podwójny agent ucieka do Rosji. Jego działalność powoduje ogromny kryzys, zarówno w brytyjskim, jak i amerykańskim wywiadzie. Kim pisze do Elliota list z chęcią pojednania się. Jedzie do Berlina w Boże Narodzenie, by się z nim spotkać. Ale nie wszystko idzie zgodnie z planem.

Jeżeli lubicie miniseriale w tym klimacie i chcecie go obejrzeć, musicie się pospieszyć. „Szpieg wśród przyjaciół” dostępny będzie na platformie HBO Max tylko do 31 stycznia 2026 roku.

