Jeden z hitów HBO Max powrócił! Porównują go do „Sukcesji” i „Wilka z Wall Street”

„Branża”, którego pomysłodawcami są debiutanci Mickey Down i Konrad Kay, miał swoją premierę w 2020 roku i od razu zdobył serca szerokiej publiczności.

Serial zabiera widzów za kulisy świata „wielkiej finansjery”, którą poznajemy z perspektywy outsiderki Harper Stern (Myha’la Herrold) – zdolnej, młodej kobiety z małego miasta w stanie Nowy Jork. W produkcji śledzimy losy grupy absolwentów, którzy rywalizują o kilka etatów w znanym, międzynarodowym banku z siedzibą w Londynie. Wszyscy mają wielkie ambicje, chcą podbijać świat, wikłają się w przelotne romanse i nie stronią od narkotyków. Twórcy serialu poruszają także takie tematy, jak płeć, rasa, podziały klasowe i przywileje w środowisku pracy. Młodzi i zdolni kandydaci są na etapie życia, na którym krystalizuje się jeszcze ich tożsamość, a wpływ na nią ma m.in. praca w niezwykłe stresującym środowisku banku Pierpoint & Co., gdzie teoretycznie hołduje się merytokracji, ale w praktyce obowiązuje skostniała hierarchia.

Serial jest porównywany przez widzów do „Sukcesji”, „Skins” czy „Wilka z Wall Street”. Trzeci sezon „Branży” znalazł się na liście najlepszych seriali 2024 roku według „The New York Times”. Już dziś produkcja powraca do serwisu HBO Max z nowym sezonem.

Co w nowej odsłonie „Branży”? Od dziś 4. sezon na HBO Max

Będąc u szczytu kariery i żyjąc życiem, jakie sobie wymarzyły jako absolwentki Pierpoint, Harper (Myha’la) i Yasmin (Marisa Abela) zostają wciągnięte w pełną ryzyka grę w kotka i myszkę. Wszystko komplikuje się, gdy na londyńską scenę wkracza olśniewający gwiazdor branży fintech. Podczas gdy Yasmin buduje relację z założycielem firmy technologicznej, Sir Henrym Muckiem (Kit Harington), Harper zostaje wciągnięta w orbitę wpływów nieodgadnionego dyrektora Whitneya Halberstrama (Max Minghella). Jak potoczą się losy nietypowej przyjaźni dwóch głównych bohaterek?

W obsadzie pojawili się: Myha’la, Marisa Abela, Kit Harington, Ken Leung, Max Minghella, Miriam Petche, Sagar Radia, Toheeb Jimoh, Charlie Heaton, Amy James-Kelly, Roger Barclay, Andrew Havill, Kiernan Shipka, Kal Penn, Jack Farthing, Stephen Campbell Moore, Claire Forlani oraz Edward Holcroft.

Pierwszy odcinek czwartego sezonu serialu „Branża” można oglądać już od 12 stycznia na platformie HBO Max. Kolejne epizody będzie można oglądać na platformie co tydzień. Nowy sezon składa się z 8 odcinków.

