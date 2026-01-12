Najlepsze thrillery teraz na HBO Max. Polacy wyłonili 40+ filmów

Sprawdziliśmy, które thrillery z biblioteki platformy HBO Max są najwyżej oceniane przez polską widownię. Tak powstała lista ponad 40 tytułów, które mają oceny powyżej 6/10 na polskim portalu Filmweb, agregującym recenzje kinomaniaków. Jeżeli szukacie dobrego seansu na wieczór, tu warto zacząć. Zestawienie jest pełne klasyków gatunku, ale też ukrytych perełek, których mogłeś jeszcze nie oglądać. Sprawdź, co cię omija!

Najlepsze thrillery na HBO Max. 40+ filmów na liście

„Brudna wojna”



Do pracowników Scotland Yardu docierają informacje, że na terenie Wielkiej Brytanii pojawili się terroryści wyposażeni w materiały umożliwiające wykonanie tzw. „brudnych bomb”, które podczas eksplozji rozrzucają na niebezpieczne odległości radioaktywną substancję. Sprawa jest niezwykle trudna i dlatego zadanie odszukania terrorystów otrzymują najlepsi agenci Scotland Yardu. Okazuje się jednak, że jest już za późno. Zamachowiec-samobójca detonuje ładunek w centrum finansowym Londynu.



„Sędzia Falcone”



W społeczeństwie przesiąkniętym korupcją bohater postanawia stawić czoła mafii – nawet jeśli miałby zaryzykować własne życie. HBO przedstawia prawdziwą historię człowieka, która zapłacił najwyższą cenę za próbę pokonania włoskiej mafii.



„Świadek oskarżenia”



Spokojnie życie rodziny McMartinów ulega drastycznej zmianie, kiedy rodzice zostają oskarżeni o molestowanie dzieci. Małżeństwo McMartinów prowadzi domowe przedszkole. Pewnego dnia, domorosły ekspert od molestowania nagrywa niepokojące opowieści przedszkolaków o czynach, jakich rzekomo dopuszczają się na nich dorośli. Dziesięć lat po rozpoczęciu głośnego procesu, nazwiska McMartin i Buckey nadal wzbudzają ogromne emocje, przypominając o sprawie, w której główną rolę odgrywały nieszczęśliwe sploty okoliczności i wielkie osobowości. Najdłuższy w historii amerykańskiego sądownictwa proces w sprawie przedszkola McMartinów trwał sześć lat i kosztował podatników ponad 16 milionów dolarów. W chwili zamknięcia sprawy w 1990 roku nie osiągnięto porozumienia w sprawie werdyktu i wycofano wszystkie oskarżenia



„W matni kłamstw”



Irlandia, 1864 rok. Maud, niedawno osierocona dziedziczka, mieszka samotnie w odizolowanym dworze. Musi walczyć ze swoim wujem o spadek i życie.



„Głębia”



Para turystów w czasie wakacji na Bermudach odnajduje zatopiony wrak. Jego zawartością zaczyna interesować się lokalny handlarz narkotyków.



„Ostatni przystanek w hrabstwie Yuma”



Na odludnej stacji w Arizonie obwoźny sprzedawca noży zostaje jednym z zakładników rabusiów, którzy nie cofną się przed niczym, by chronić swój świeży łup.



„Obywatel X”



Lekarz sądowy, badając ciała kolejnych ofiar, przejmuje nieudolnie prowadzone śledztwo. Pokonując opory władzy, która kwestionuje tezę o istnieniu seryjnego mordercy, robi wszystko, by doprowadzić do ujęcia sprawcy.



„Tożsamość strachu”



Rain to młoda dziewczyna, której umysł płata okrutne figle. Zdiagnozowano u niej schizofrenię i nieustannie prześladują ją przerażające i mroczne wizje. Pewnego razu zmuszona jest do ucieczki przed maniakiem, innym - przeżyć straszliwą strzelaninę. Lecz, które z tych wydarzeń rzeczywiście miało miejsce, a które jedynie jest owocem jej wyobraźni? Po rozpoczęciu terapii farmakologicznej Rain próbuje powrócić do normalnego życia. Nie jest to jednak proste, gdyż dotychczasowe koleżanki odwróciły się od niej. Jedyną osobą, która chce spędzać czas z dziewczyną, jest nowy uczeń, uroczy chłopak Caleb. Niestety Rain również tej znajomości nie jest pewna i zaczyna podejrzewać, że on również jest wytworem jej wyobraźni. Podczas gdy bohaterka boleśnie walczy z chorobą, próbując odróżnić halucynacje od rzeczywistości, zaczyna podejrzewać, że jej sąsiadka, nauczycielka pani McConnell, porwała i przetrzymuje małą dziewczynkę wbrew jej woli.



„Czerwone pokoje”



Kiedy głośna sprawa seryjnego mordercy Ludovica Chevaliera trafiła do sądu, Kelly-Anne zaczyna mieć obsesję. Nagle rzeczywistość zaciera się pod wpływem jej chorobliwych fantazji, a dziewczyna podąża mroczną ścieżką w poszukiwaniu ostatniego elementu układanki: zaginionego nagrania wideo przedstawiającego zamordowaną 13-letnią dziewczynkę, do której Kelly-Anne jest niepokojąco podobna.



„Maria łaski pełna”



Maria Alvarez mieszka razem z mamą, siostrą, babcią i nowonarodzonym siostrzeńcem w jednym z małych miasteczek na północ od Bogoty. Pracuje na oddalonej kilka kilometrów od jej rodzinnej miejscowości plantacji kwiatów. Jej praca jest niebywale nudna. Wkrótce ktoś odmieni jej życie. Poznany Franklin proponuje jej układ. Ma przemycić do Stanów Zjednoczonych uprzednio połknięte woreczki z heroiną. Jednak czy jej się to uda?



„Na złej drodze”



Obarczona długami Emily wikła się w oszustwo związane z kartami kredytowymi, które wciąga ją w kryminalny półświatek Los Angeles.



„Niepoczytalna”



Sawyer wyjeżdża z rodzinnego miasteczka, by uciec od traumatycznej przeszłości. Gdy wbrew swej woli zostaje zamknięta w szpitalu psychiatrycznym, musi stawić czoło swemu największemu lękowi.



„Gniazdo”



Rory dla wielkich pieniędzy i wysokiej pozycji jest gotów na wszystko. Gdy dostaje nową pracę i przeprowadza się z rodziną do Londynu, jego życie i pozornie idealne małżeństwo zamieniają się w spiralę sekretów i kłamstw.



„Caddo Lake”



Zaginięcie 8-letniej dziewczynki rozpoczyna ciąg wydarzeń, które odkrywają tajemnicę trwającą od dziesięcioleci w wiejskiej społeczności Caddo Lake.



„Ukryta gra”



Początek lat sześćdziesiątych, u szczytu kryzysu kubańskiego amerykańskie tajne służby porywają wybitnego matematyka Joshuę Mansky’ego.



„Road House”



Były zawodnik UFC podejmuje pracę jako bramkarz w klubie na Florydzie, ale szybko odkrywa, że miejsce nie jest tak idealne jak się wydaje.



„Przysięgły nr 2”



Przysięgły w procesie o morderstwo uświadamia sobie, że to on doprowadził do śmierci ofiary. Staje przed dylematem: zataić prawdę czy wydać się w ręce wymiaru sprawiedliwości.



„Przymierze”



W Afganistanie amerykański sierżant nawiązuje głęboką więź ze swoim lokalnym tłumaczem.



„Towarzysz”



Śmierć miliardera uruchamia łańcuch wydarzeń dla Iris i jej przyjaciół podczas weekendowej wycieczki do jego posiadłości nad jeziorem.



„Obsesja”



Aktorka Elizabeth chce poznać wszystkie sekrety życia i małżeństwa Gracie. Aby to osiągnąć, zostanie uwikłana w niebezpieczną grę pozorów, w której każdy pilnie strzeże swojej wersji prawdy.



„Anonimus”



Edward de Vere jest utalentowanym pisarzem, który ze względu na arystokratyczne pochodzenie nie może publikować dzieł pod własnym nazwiskiem. Za autora jego sztuk podaje się aktor o imieniu William Szekspir.



„Saltburn”



Student Uniwersytetu Oksfordzkiego zostaje wciągnięty w arystokratyczny świat czarującego kolegi, który zaprasza go do rozległej posiadłości swojej ekscentrycznej rodziny na niezapomniane wakacje.



„Nikt”



Przechodzień jest świadkiem jak grupa mężczyzn atakuje kobietę, więc podejmuje interwencję. Tym samym staje się celem narkotykowego bossa.



„Ad Astra”



Astronauta podróżuje przez Układ Słoneczny w celu odnalezienia zaginionego dwadzieścia lat wcześniej ojca.



„Jedna bitwa po drugiej”



Gdy po latach powraca ich śmiertelny wróg, grupa byłych rewolucjonistów jednoczy się, aby uratować córkę swego towarzysza.



„Anatomia upadku”



Życie szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach zostaje przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Skoczył sam, poślizgnął się czy może z balkonu wypchnęła go Sandra, żona i matka? Śledczym brakuje dowodów, w sprawie brakuje świadków. Na oczach opinii publicznej Sandra będzie musiała spowiadać się z najdrobniejszych i najintymniejszych szczegółów swojego małżeństwa, które mogą zaważyć o wyroku. Proces, który nurtuje wszystkich, toczy się również w głowach widzów, a pytanie jest oczywiste i brzmi: „Czy to zrobiła?”.



„Jackie Brown”



Stewardessa przyłapana na nielegalnym przewożeniu pieniędzy z Meksyku do Los Angeles rozpoczyna grę między agentami FBI a handlarzem broni, dla którego pracowała.



„Bezsenność”



Doświadczony detektyw Will Dormer (Al Pacino) podczas wieloletniej pracy w policji widział wszystko, co wiąże się z ciemną stroną ludzkiej natury - przemoc, morderstwa, korupcję. Jednak dalej z zaangażowaniem poświęca się każdej kolejnej sprawie. Razem ze swoim partnerem Hape'm jadą na Alaskę, aby tam szukać zabójcy nastoletniej dziewczyny. Głównym podejrzanym jest żyjący na odludziu autor powieści kryminalnych Walter Finch (Robin Williams).



„Everest”



Doświadczeni himalaiści Rob Hall (Jason Clarke) i Scott Fischer (Jake Gyllenhaal) prowadzą dwie rywalizujące ekspedycje na Mount Everest, najwyższy szczyt świata. Wyprawa staje się niebezpieczna, kiedy wspinacze muszą stawić czoło jednej z najbardziej gwałtownych zamieci w dziejach góry. W obliczu wyjątkowo trudnych warunków, w stanie skrajnego wyczerpania sił i ducha, zostają poddani najtrudniejszemu testowi w walce o przetrwanie w tym mrożącym krew w żyłach, emocjonującym thrillerze opartym na prawdziwej historii.



„Cube”



Grupa osób budzi się w pełnym śmiertelnych pułapek sześcianie. Nieznajomi muszą zacząć współpracować ze sobą, by przeżyć.



„Plan doskonały”



Doświadczony przestępca Dalton napada na bank. Jego doskonale opracowany plan komplikuje się, gdy do akcji wkracza policyjny negocjator i Madeleine White działająca na zlecenie wpływowych osób.



„Urodzeni mordercy”



Historia dwojga młodych kochanków-morderców. Uwielbiani przez media stają się legendarnymi bohaterami.



„Kill Bill 2”



Czarna Mamba kontynuuje swoją krwawą zemstę na byłym szefie Billu i jego współpracownikach, którzy zniszczyli jej życie.



„Wyścig z czasem”



W społeczeństwie przyszłości walutą jest czas. Najbogatsi, czyli młodzi, zdrowi i piękni mogą żyć tysiące lat, podczas gdy biedota budzi się co rano, mając do dyspozycji kilkanaście godzin.



„Grindhouse: Death Proof”



Dla najpopularniejszej didżejki w Austin, Jungle Julii (Sydney Tamiia Poitier), oraz jej dwóch przyjaciółek Shanny (Jordan Ladd) i Arlene (Vanessa Ferlito) noc jest najlepszą okazją, by porządnie się zabawić. Cała trójka wyrusza więc z Guero do teksaskiego Chili Parlor. Ich wyprawa nie pozostaje niezauważona. W ślad za dziewczynami potajemnie udaje się Stuntman Mike (Kurt Russell), facet, który lubi seks, alkohol i ostrą jazdę, ale przede wszystkim kocha zabijać. Zwłaszcza młode, seksowne dziewczyny, na które działa jak magnes. On i jego diaboliczny samochód są postrachem każdego miasta, w którym się pojawiają.



„Nowy początek”



Na ziemi lądują tajemnicze statki obcych. Do zbadania sprawy pułkownik Weber (Forest Whitaker) zbiera elitarny zespół specjalistów, wśród których są lingwistka Louise Banks (Amy Adams) i fizyk Ian Donnelly (Jeremy Renner). Jako że ludzkość balansuje na krawędzi wojny światowej, Banks z całą ekipą ścigają się z czasem w poszukiwaniu odpowiedzi. Za sprawą niespodziewanego zwrotu wydarzeń, zagrożone jest nie tylko jej życie, ale prawdopodobnie przetrwanie całej ludzkości.



„Blade Runner 2049”



Trzydzieści lat po wydarzeniach przedstawionych w pierwszym filmie, nowy blade runner, oficer K (Ryan Gosling) z policji Los Angeles odkrywa długo skrywaną tajemnicę-spisek, który do reszty może zniszczyć to, co zostało z dawnego porządku i społeczeństwa. Chcąc uratować pogrążony w chaosie świat, K rusza na poszukiwania dawnego łowcy androidów, Ricka Deckarda (Harrison Ford), który ukrywa się od trzech dekad.



„American Psycho”



Adaptacja powieści Breta Eastona Ellisa. Patrick Bateman to typowy amerykański yuppie, który zaczyna mordować ludzi, chcąc oderwać się od rutyny.



„Wściekłe psy”



Po nieudanym napadzie na sklep jubilerski kilku złodziei zdaje sobie sprawę, że jest wśród nich zdrajca, który powiedział policji o ich planie.



„Kill Bill”



Zawodowa morderczyni realizuje plan zemsty na dawnych kompanach, którzy chcieli ją zabić.



„Podziemny krąg”



