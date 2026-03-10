12 świetnych kryminałów na Prime Video. Oceny 7/10 i wyżej

Jeżeli kochacie kryminały i jesteście subskrybentami Prime Video – ta lista jest dla was. Oto 12 filmów, które powinny być pozycją obowiązkową dla wszystkich, którzy kochają mocne historie. Zebraliśmy w naszym zestawieniu tylko te tytuły, które mają noty powyżej 7/10 – dlatego znajdziecie tutaj creme de la creme filmowych kryminałów. Od brutalnych zbrodni i psychologicznych portretów morderców, przez policyjne dochodzenia i wewnętrzne dramaty detektywów, aż po pełne zwrotów akcji historie z nieoczywistymi zakończeniami – sprawdź, co ma w swojej bibliotece Prime Video!

Najwyżej oceniane kryminały na Prime Video. 12 tytułów z notą powyżej 7/10

„JFK”



Prezydent John F. Kennedy zostaje zastrzelony. Oskarżony o zabójstwo Lee Harvey Oswald odmawia zaakceptowania oficjalnych ustaleń Komisji Warrena. Prokurator próbuje dowiedzieć się, kto w rzeczywistości stał za zamachem na prezydenta.



„Negocjator”



Danny Roman (Samuel L. Jackson) jest najlepszym policyjnym negocjatorem w Chicago. Kiedy podejmuje się pertraktacji z porywaczami pewne jest, że zakładnikom nie spadnie włos z głowy. Tym razem takiej pewności nie będzie, gdyż porywaczem jest... on sam. Podejrzany o zabójstwo kolegi, Roman postanawia udowodnić swą niewinność, przetrzymując w policyjnej siedzibie kilka osób, w tym m.in. swego szefa. Jednak kto podejmie się negocjacji z samym mistrzem negocjacji? Chyba tylko inny mistrz, a dokładnie pracujący w sąsiedniej dzielnicy Chris Sabian (Kevin Spacey). Kto kogo przekona: czy zakładnicy będą uwolnieni czy też Sabian przyłączy się do Romana? A wtedy trzeba by negocjować z dwoma negocjatorami.



„Obiecująca. Młoda. Kobieta”



Po tragicznych wydarzeniach, jakie miały miejsce w przeszłości, młoda, obiecująca studentka medycyny – Cassandra Thomas (Carey Mulligan) porzuca wymarzoną uczelnię i zaczyna prowadzić spokojne życie z dala od dawnych znajomych. Ale to tylko pozory. Pamiętając każdego dnia, co stało się jej przyjaciółce, Cassie znajduje idealny sposób na radzenie sobie z bolesną przeszłością. Ubrana w specjalny strój, nocami odwiedza lokalne bary i kluby noce. Tam udając pijaną i całkowicie bezbronną kobietę, poluje na wszelkiego rodzaju męskie drapieżniki, które nie są świadome, że płeć piękna nie jest ich prywatną zabawką. Wszystko zmienia się, gdy w jej na pozór poukładanym życiu pojawia się uprzejmy i troskliwy kolega z dawnych lat.



„Prawnik z Lincolna”



Mick Haller (Matthew McConaughey) jest sprytnym, pewnym siebie adwokatem z Los Angeles. To mistrz manipulacji, który marzy o dużych pieniądzach i ekskluzywnej kancelarii, ale na razie jego biuro mieści się… na tylnym siedzeniu Lincolna, gdzie spotyka się ze swoimi szemranymi klientami. Najczęściej są nimi dilerzy narkotykowi lub przyłapani na jeździe po pijanemu kierowcy. Nieoczekiwanie jednak los zsyła mu zlecenie, które wygląda na punkt zwrotny w karierze. Bogaty playboy z Beverly Hills (Ryan Phillippe) zostaje oskarżony o gwałt i usiłowanie morderstwa. Sprawa wygląda na prostą i bardzo dochodową. Jednak im Mick poznaje więcej faktów z życia swojego klienta, tym bardziej miejsce entuzjazmu zajmuje zdziwienie, niepewność, obawa… a potem strach. Strach o życie swoje i swoich najbliższych.



„Dżentelmeni”



Londyński półświatek obiega plotka, że Mickey Pearson (Matthew McConaughey), Amerykanin, który zbudował tu narkotykowe imperium, chce się wycofać z rynku. Może nie służy mu klimat albo obawia się brexitu. Grunt, że rodowici brytyjscy bandyci węszą okazję do przejęcia jego biznesu. Sypią się oferty, groźby, pochlebstwa. Niektórzy próbują szantażu albo przekupstwa. Pearson jednak najwyraźniej nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. By mu w tym pomóc, niektórzy bardziej niecierpliwi sięgają po broń. A pewien cwany i dowcipny dziennikarz (Hugh Grant) szykuje przekręt, który może zmienić reguły gry. Pearson okazuje się jednak mistrzem gangsterskiej wolnej amerykanki. Zaczyna się bardzo kosztowna wojna. Ale dżentelmeni przecież nie rozmawiają o pieniądzach.



„Drugie oblicze”



Luke (Ryan Gosling) jest motocyklowym kaskaderem, który napada na banki, by zapewnić godny byt swemu nowo narodzonemu synowi. Gdy los zetknie go z młodym policjantem (Bradley Cooper), ich brutalna konfrontacja zamienia się w pełną napięcia, wielopokoleniową relację.



„Wolny strzelec”



Każdej nocy, gdy Miasto Aniołów zasypia, grupy ryzykantów uzbrojonych w szybkie samochody, drogie kamery video i skuteczne policyjne skanery przemierzają Los Angeles wzdłuż i wszerz w poszukiwaniu okazji do nagrania odpowiednio atrakcyjnych materiałów. Polują na wypadki samochodowe, pożary, morderstwa i innego rodzaju ludzkie katastrofy, mając nadzieję sprzedać swe filmy lokalnym stacjom telewizyjnym, poszukującym taniej sensacji. Bezrobotny i zdesperowany Lou Bloom (Jake Gyllenhaal) postanawia zostać jednym z nich.



„Bogowie ulicy”



Taylor i Zavala, dwóch młodych policjantów, patroluje niespokojne ulice południowego Los Angeles. Podczas rutynowego patrolu wpadają na trop makabrycznej zbrodni. Stojący za nią gang narkotykowy wydaje na nich wyrok.



„Sicario”



Młoda agentka FBI Kate Macer przyłącza się do supertajnej akcji CIA mającej na celu pojmanie szefa wielkiego meksykańskiego kartelu narkotykowego. Macer stopniowo poznaje szczegóły operacji, która często ociera się o granicę prawa i moralności, prowadząc do najgłębszych czeluści przestępczego piekła. Przewodnikiem po jego kolejnych kręgach będzie dla Macer tajemniczy współpracownik CIA o meksykańskim pochodzeniu, zwany "konsultantem", który jak się okaże ma dla całej akcji kluczowe znaczenie. Jego prawdziwa tożsamość będzie dla Macer największym szokiem.



„Na noże”



Nestor rodu, popularny pisarz Harlan Thrombey (Christopher Plummer), zostaje znaleziony martwy na terenie swojej posiadłości. Chociaż miał liczną rodzinę, u jego boku zazwyczaj czuwała tylko pielęgniarka, a zarazem oddana przyjaciółka Marta (Ana de Armas). Kiedy dzieci i wnuczęta dowiadują się o śmierci, zjeżdżają się do domu w oczekiwaniu na odczytanie testamentu. Wiedzą tylko, że niedawno staruszek zmienił swoją ostatnią wolę oraz że pod koniec życia odbył poważną i zazwyczaj nieprzyjemną rozmowę z każdym ze swoich dzieci. Okazuje się więc, że wszyscy obecni mogli mieć motyw, każdemu w pewnym sensie opłacało się wyeliminować nieprzewidywalnego ojca. Na miejscu pojawiają się detektywi i osobliwy konsultant Benoit Blanc (Daniel Craig), którzy powolutku, metodycznie rozwiązują poszczególne wątki zawiłej intrygi.



„Sherlock Holmes: Gra cieni”



Kontynuacja światowego hitu w reżyserii Guya Ritchie. Detektyw Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) i jego przyjaciel dr Watson (Jude Law) powracają. Genialny Holmes nigdy nie miał sobie równych... aż do tej pory. Przestępca, wybitny umysł, profesor James Moriarty (Jared Harris), dorównuje Holmesowi bystrością umysłu a jego niezwykłe okrucieństwo i determinacja w dążeniu do zła dają mu olbrzymią przewagę.



„Sherlock Holmes”



Robert Downey Jr. i Jude Law, jako legendarni Holmes i Watson. Absolutnie nowatorska wersja przygód ukazuje zupełnie nowe wcielenie legendarnego detektywa jako nieustraszonego detektywa i człowieka o niezrównanym intelekcie. Szokujące wskazówki, zaskakujące holmesowskie dedukcje, sarkastyczne riposty i zapierające dech w piersiach sceny jedna po drugiej. Reżyser Guy Ritchie stanął za sterem hipnotyzującej produkcji o największym detektywie jakiego widział świat! Poznaj nowego "Sherlocka Holmesa"! Czytaj też:

