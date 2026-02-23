Znani aktorzy w nowym historycznym serialu. Nowa perełka od dziś

„Król i zdobywca” to rozbudowana i widowiskowa produkcja opowiadająca o jednym z najbardziej przełomowych momentów w dziejach średniowiecznej Europy – rywalizacji o tron Anglii między Haroldem Godwinsonem a Wilhelmem z Normandii.

Serial ukazuje kulisy dworskich intryg, zdrad i sojuszy, ale także prywatne dramaty ludzi, którzy, mimo swojej pozycji, pozostają uwikłani w emocje, rodzinne konflikty i własne słabości. Twórca serialu, Michael Robert Johnson, łączy na ekranie realizm historyczny z dynamiczną narracją, przedstawiając zarówno brutalność epoki, jak i mechanizmy rządzące ówczesną polityką. To świetna propozycja dla miłośników historii podanej w przystępny i wciągający sposób.

Zapomnijcie o „Wikingach”. Dziś premiera serialu o podboju Anglii

Akcja tej historycznej serii rozgrywa się w XI wieku, w czasach wielkich politycznych napięć i brutalnych konfliktów o wpływy. Fabuła skupia się na rywalizacji dwóch potężnych postaci, Harolda z Wessex (Harolda Godwinsona) i Wilhelma z Normandii (Wilhelma Zdobywcy), których losy splatają się w dramatycznej walce o koronę i dominację nad królestwem.

W głównych rolach występują aktorzy znani z głośnych seriali i filmów historycznych, którzy nadają postaciom wielowymiarowość i psychologiczną głębię. James Norton i Nikolaj Coster-Waldau (znany przede wszystkim z „Gry o tron”) to charyzmatyczni aktorzy, świetnie oddający złożone charaktery swoich bohaterów. Na ekranie będzie można zobaczyć również Emily Beecham, Clémence Poésy, Juliet Stevenson, Eddie Marsana i Jean-Marc Barra.

Serial „Król i zdobywca” jest dostępny w CANAL+ od poniedziałku 23 lutego – pierwszy sezon liczy osiem odcinków, z których co tydzień udostępniane będą dwa kolejne.

Czytaj też:

Wielki tydzień premier na Netflix. Lawina nowości i powrót perełekCzytaj też:

„Już nie jestem tym człowiekiem”. Legendarny gangster powraca. Na Netflix