7 mocnych thrillerów z 2025 roku. Te tytuły są już na Netflix i HBO Max!

Stworzona przez nas lista składa się zarówno z produkcji oryginalnych Netfliksa i HBO Max, jak i kinowych hitów, które po świetnych recenzjach trafiły do streamingu i zyskały jeszcze większą widownię. Fani gatunku mają do dyspozycji mieszankę stylów: od intensywnych, precyzyjnie skonstruowanych historii sensacyjnych, przez dramatyczne thrillery psychologiczne, aż po opowieści, w których zwykła decyzja może obrócić życie bohatera w koszmar.

Najlepsze thrillery minionego roku na Netflix i HBO Max

„Dobre wieści”



W 1970 roku komunistyczna grupa w Japonii porywa samolot pasażerski i kieruje go do Pjongjangu w Korei Północnej. Tajemniczy pośrednik o pseudonimie "Nobody" - którego nazwisko i pochodzenie pozostają nieznane - na polecenie Park Sang-hyeona, dyrektora Koreańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej, opracowuje tajną operację, aby za wszelką cenę doprowadzić do bezpiecznego lądowania samolotu. W misję zostaje nieświadomie wciągnięty Seo Go-myung, elitarny porucznik sił powietrznych. Staje on przed niewykonalnym zadaniem - przechytrzyć porywaczy na pokładzie i dokonać ponownego porwania samolotu z ziemi. Czy ta brawurowa misja zakończy się sukcesem przy tak dużej stawce?



„Zawsze przychodzi noc”



Oparty na bestsellerowej powieści Willy'ego Vlautina film opowiada historię Lynette, kobiety, która ryzykuje wszystkim, aby zdobyć dom, będący symbolem przyszłości jej rodziny. Podczas niebezpiecznej jednonocnej odysei Lynette jest zmuszona zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością, aby w końcu się od niej uwolnić.



„Ostatnia kropla”



Życie samotnej matki, która z trudem troszczy się o chorą córkę, pewnego dnia zmienia się ze złego w koszmarne. Świat, mający w głębokim poważaniu jej istnienie, doprowadza ją na skraj desperacji i zmusza do podjęcia niemożliwych decyzji, nie oferując żadnych nadziei na drugą szansę.



„Ballada o drobnym karciarzu”



W tym przerażającym thrillerze opartym na bestsellerze Lawrence'a Osborne'a przyciśnięty do muru hazardzista lord Doyle (Colin Farrell) musi zagrać po raz ostatni i zaryzykować wszystko.



„Dom pełen dynamitu”



Kiedy w kierunku Stanów Zjednoczonych zostaje wystrzelony pojedynczy, niezidentyfikowany pocisk, rozpoczyna się wyścig z czasem, by ustalić, kto stoi za atakiem i jak na niego odpowiedzieć.



„Towarzysz”



W sielskiej scenerii luksusowej posiadłości nad jeziorem, grupa przyjaciół spotyka się na weekendowym wyjeździe. Wśród nich jest Iris (Sophie Thatcher), młoda kobieta o tajemniczej aurze, która doskonale wpisuje się w towarzystwo – jest charyzmatyczna, piękna, elokwentna i emanuje spokojem. Jednak z czasem atmosfera gęstnieje, a relacje między uczestnikami spotkania stają się coraz bardziej dziwne i napięte. Iris zaczyna dostrzegać, że nie wszystko w okół niej jest takie, jak pozornie się wydaje. Tajemnice posiadłości, skomplikowane relacje i podejrzane wydarzenia prowadzą do odkrycia, które wstrząsa bohaterami i zmusza ich do zrewidowania własnych przekonań na temat tożsamości i moralności.



„Jedna bitwa po drugiej”



Zmęczony życiem rewolucjonista Bob (DiCaprio) egzystuje w stanie wywołanej marihuaną paranoi w izolacji od społeczeństwa w towarzystwie zadziornej, pewnej siebie córki Willą (Infiniti). Kiedy jego okrutny wróg (Penn) powraca po 16 latach, a córka znika, były radykał stara się ją za wszelką cenę odnaleźć. Oboje muszą stawić czoło konsekwencjom jego dawnych uczynków. Czytaj też:

5 perełek na Netflix, 6 sztosów na HBO Max. To polecamy na pierwszy weekend tego rokuCzytaj też:

Najlepsze filmy 2025 roku i gdzie je obejrzycie. 60+ rekomendacji na weekend i wolne dni