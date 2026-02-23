Powrót najlepszego serialu ostatnich lat! Dzisiaj wszyscy to odpalają

Dan Fogelman, znany z uwielbianych tytułów takich jak „Kocha, lubi, szanuje” czy „Tacy jesteśmy”, w 2025 roku zaprezentował widzom swój nowy serial „Paradise”. Produkcja opowiada o życiu Xaviera Collinsa, granego przez zdobywcę nagrody Emmy Sterlinga K. Browna („American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona”, „Tacy jesteśmy”, „Amerykańska fikcja”), który zostaje przydzielony jako ochroniarz byłego prezydenta Cala Bradforda, granego przez Jamesa Marsdena („27 sukienek”, „Pamiętnik”). Mrożąca krew w żyłach historia rozpoczyna się szokującym morderstwem Bradforda, które rzuca podejrzenia na samego Collinsa i ujawnia ukryte sekrety ich rzekomo sielankowego świata.

Pierwszy sezon produkcji zachwycił widzów. „Póki co najlepszy serial 2025 roku. Świetna opowieść, która trzyma w uwadze widza od pierwszego odcinka. Siódmy epizod mistrzowski”; „Zaskakująco udany thriller. Całość trzyma w napięciu, ma intrygujący klimat, bardzo dobre tempo i kilka niespodzianek po drodze”; „Wszystko tu działa. Fabuła, montaż, aktorzy, MUZYKA. A przedostatni odcinek to jeden z najlepszych serialowych odcinków w ogóle”; „Jeden z najlepszych seriali z oryginalną fabułą, jakie widziałem ostatnimi czasy” – pisali.

Teraz w końcu doczekaliśmy się kontynuacji tej opowieści.

Perełka Disney+. Powrót najlepszego serialu ostatnich lat

W drugim sezonie „Paradise” Xavier wyrusza w świat, by odnaleźć swoją żonę Teri. Odkrywa przy tym, jak ludzie przetrwali trzy lata po wydarzeniach z Dnia. W Paradise napięcie nieustannie rośnie – społeczność zaczyna się buntować, a bunkier zmaga się z konsekwencjami wydarzeń z pierwszego sezonu. Na jaw wychodzą także kolejne tajemnice związane z powstaniem miasta.

W obsadzie znaleźli się: Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Krys Marshall, Enuka Okuma, Aliyah Mastin, Percy Daggs IV oraz Charlie Evans. Gościnnie pojawiają się także James Marsden, Shailene Woodley, Thomas Doherty i Jon Beavers.

Serial „Paradise” w Polsce oglądać można na platformie Disney+. W serwisie dostępny jest już cały pierwszy sezon produkcji, i trzy odcinki nowej odsłony. Kolejne będą udostępniane co tydzień.

Czytaj też:

Wielki tydzień premier na Netflix. Lawina nowości i powrót perełekCzytaj też:

Znani aktorzy w nowym historycznym serialu. Nowa perełka od dziś