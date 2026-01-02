5 perełek na Netflix, 6 sztosów na HBO Max. To polecamy na pierwszy weekend tego roku

Przed nami pierwszy weekend 2026 roku. Sprawdziliśmy, jakie tytuły zadebiutowały na Netflix i HBO Max i co warto obejrzeć w wolne wieczory. Pierwsza z platform ma dla nas dużo świeżynek – w całości dostępny jest już nowy kryminał/thriller na podstawie bestsellera Harlana Cobena z główną rolą, uwielbianego z produkcji w takim klimacie Jamesa Nesbitta. Na Netflix pojawił się też inny tytuł dla fanów kryminałów, tym razem produkcji AMC, z Giancarlo Esposito w głównej roli – aktorem znanym z takich hitów jak "Ojciec chrzestny Harlemu" czy "Dżentelmeni". Przypominamy wam też tytuły, które były popularne w święta – polską komedię z tego roku z Iloną Ostrowską i Piotrem Adamczykiem czy dramat w reżyserii i z główną rolą Kate Winslet.

Na HBO Max widzowie znajdą natomiast najwyżej oceniane filmy z 2025 roku, takie jak thriller Paula Thomasa Andersona z Leonardo DiCaprio, któremu krytycy Filmwebu przyznali ocenę 8/10 czy horror Zacha Creggera, od którego trudno się oderwać nawet osobom, które nie przepadają za tym gatunkiem. Warto zwrócić też uwagę na kryminał z 2025 roku z Robertem De Niro w głównej roli. Furorę jednak robią teraz na HBO Max polskie nowości – serial o sekcie czy dokument o morderstwie polskiej miss.

Co warto obejrzeć teraz na Netflix i HBO Max? Nasze rekomendacje

„O krok za daleko” (Netflix)



Simon wiódł idealne życie — kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom… Ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku — zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami — może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.



„Parish” (Netflix)



Losy taksówkarza, którego życie wywraca się do góry nogami, gdy zgadza się odebrać gangstera z Zimbabwe



„Miasto cieni” (Netflix)



W La Pedrera — Casa Milà dochodzi do makabrycznej zbrodni. Na fasadzie słynnego budynku Gaudíego zostają ujawnione spalone zwłoki. Inspektor Milo Malart (Isak Férriz), który za nieposłuszeństwo został niedawno zawieszony w obowiązkach służbowych przez Mossos d’Esquadra, powraca do pracy w Barcelonie. Razem z nową partnerką, Rebecą Garrido (Verónica Echegui), policjant rusza do akcji, aby wyśledzić sprawcę tego przestępstwa.



„Seks dla opornych” (Netflix)



Basia (Ilona Ostrowska) i Grzegorz (Piotr Adamczyk), małżeństwo z 25-letnim stażem, zmagają się z rutyną i gasnącą namiętnością. Ich życie intymne stało się przewidywalne, a rozmowy o pragnieniach i fantazjach dawno zeszły na drugi plan. Zdeterminowana Basia postanawia działać – namawia męża na weekend w ekskluzywnym hotelu SPA i uzbrojona w poradnik „Seks dla opornych” próbuje rozpalić dawny ogień namiętności. Nieoczekiwane spotkanie z młodym i pewnym siebie Maksem (Mikołaj Matczak), szefem Grzegorza, i jego spontaniczną, seksowną partnerką Domi (Helena Englert) sprawia, że ich pobyt nabiera nieoczekiwanego tempa, pełnego napięć i pokus. Czy ten wyjazd pomoże im na nowo odkryć siebie i przypomnieć, na czym polega sztuka bycia razem?



„Żegnaj, June” (Netflix)



Akcja filmu rozgrywa się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, gdy nagłe pogorszenie zdrowia matki rzuca czworo dorosłego rodzeństwa i ich trudnego ojca w sam środek rodzinnego chaosu. Jednak dowcipna i nieustępliwa June postanawia przejąć kontrolę nad własnym losem — z ostrym humorem, szczerością i wielkim sercem.



„Jedna bitwa po drugiej” (HBO Max)



Po 16 latach od udanego ataku na więzienie, przeprowadzonego na zlecenie grupy rewolucjonistów, ich były lider Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) ukrywa się na pustyni, starając się uciec przed swoim śmiertelnym wrogiem - pułkownikiem Stevenem Lockjawem (Sean Penn). Gdy jego córka, Willa Ferguson (Chase Infiniti), zostaje porwana, na jaw wychodzą nieoczekiwane sojusze, a pomocą służy mu dawny mentor - Sensei Sergio (Benicio Del Toro). Rewolucjoniści ponownie jednoczą siły, by ocalić Willę. Na drodze staną im jednak nie tylko bezwzględni przeciwnicy, lecz także groteskowy świat.



„Zniknięcia” (HBO Max)



Weapons opowiada o tym, jak 17 dzieci zaginęło w małym miasteczku Maybrook. Wszyscy należeli do jednej klasy, z której pozostało już tylko jedno dziecko.



„The Alto Knights” (HBO Max)



Vito Genovese i Frank Costello to wpływowi bossowie włosko-amerykańskiej mafii, uwikłani w brutalną rywalizację o władzę. Gdy Genovese zleca zabójstwo swojego rywala, wszystko wskazuje na nieuchronny koniec Costella. Ten jednak cudem uchodzi z życiem. Ranny i wstrząśnięty, podejmuje decyzję, która zmieni jego los - postanawia odejść z przestępczego świata.



„Niebo. Rok w piekle” (HBO Max)



Sześcioodcinkowy dramat psychologiczny przeobrażający się w thriller inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Akcja rozgrywa się na początku lat 90. Historia opowiada o młodym, pełnym ideałów chłopaku, który rezygnuje ze studiów i trafia do religijnej sekty.



„Zabić Miss” (HBO Max)



Trzyodcinkowy serial dokumentalny, który przedstawia nie tylko intymny portret życia Agnieszki Kotlarskiej, ale także studium platonicznej miłości, która wymyka się spod kontroli i przeradza w niebezpieczną obsesję. Produkcja ma na celu nie tylko oddanie hołdu ikonie piękna, ale także zwrócenie uwagi na problem stalkingu – zjawisko, które trzy dekady później pozostaje równie niebezpieczne.



„Do usług szanownej pani” (HBO Max)



Pod wpływem nagłego impulsu Andrew Blake podejmuje pracę lokaja we francuskim dworku. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy musi poradzić sobie z ekscentrycznym zachowaniem właścicielki oraz innymi członkami jej personelu, którzy zaskakują osobliwymi zwyczajami i wybuchowymi charakterami. Czytaj też:

Aż 120+ seriali na liście najlepszych w tym roku! Przegląd najwyżej ocenianych premierCzytaj też:

Ostatnie nowości w 2025 na Netflix. Wpada polski hit kinowy!