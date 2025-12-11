Janoszek wygrała w sądzie ze Stanowskim. „Patoyoutuber zniszczył mi życie”

W głośnym sporze Natalii Janoszek z Krzysztofem Stanowskim zapadł nieprawomocny wyrok, który na nowo rozgrzał opinię publiczną. Aktorka, której kariera w Bollywood została zakwestionowana w popularnym materiale wideo, odpowiedziała w emocjonalnym oświadczeniu. Wprost wskazuje, że atak medialny miał swoje źródło „w finale pewnego programu telewizyjnego”.

Wyrok w sprawie filmu o karierze Janoszek

10 grudnia 2025 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił nieprawomocny wyrok w sprawie cywilnej Natalii Janoszek przeciwko Krzysztofowi Stanowskiemu oraz Kanałowi Sportowemu. Postępowanie dotyczyło filmu „Jak zmyślić karierę i trafić na szczyt? Natalia Janoszek versus TVN, Polsat i TVP”, w którym autor podważał dorobek aktorki, zwłaszcza jej obecność w indyjskiej kinematografii.

Sąd nakazał usunięcie materiału z sieci i zasądził na rzecz Janoszek kwotę 20 tysięcy złotych wraz z odsetkami. To mniej niż żądane wcześniej 100 tysięcy złotych. Wyrok pozostaje nieprawomocny.

Stanowski reaguje. „Nie muszę przepraszać”

Tuż po ogłoszeniu decyzji sądu Krzysztof Stanowski zabrał głos w serwisie X. Podkreślił, że rozstrzygnięcie nie jest ostateczne i prawdopodobnie obie strony będą składać apelacje. Wskazał też, że sąd nie zobowiązał go do przeprosin, co jego zdaniem dowodzi, iż nie kłamał w swoim materiale. Zwrócił uwagę na niespójność decyzji: skoro nie został uznany za winnego kłamstwa, to dlaczego musi usunąć film i zapłacić odszkodowanie?

Dziennikarz przypomniał również, że Janoszek domagała się wyższej kwoty, jednak sąd przyznał jej 20 tysięcy złotych.

Emocjonalny głos Natalii Janoszek. „Moje życie zamieniło się w koszmar”

Po ogłoszeniu wyroku aktorka opublikowała na Instagramie obszerne oświadczenie w języku angielskim. W nim po raz pierwszy tak otwarcie opisała motywy, które jej zdaniem stały za atakiem medialnym. Choć Janoszek nie wskazała nazwiska, kontekst nie pozostawia wątpliwości, że chodzi o autora spornego materiału.

„Niewielu z was wie, że 2 lata temu zostałam zaatakowana przez hejtera tylko dlatego, że to ja, a nie żona jego partnera biznesowego, dostałam się do finału programu TV. Byłam ofiarą ogromnej nienawiści i prześladowań przez zemstę, lajki, sławę i pieniądze. Moje życie zamieniło się w koszmar, lata ciężkiej pracy zostały zniszczone w mgnieniu oka i znalazłam się na krawędzi. Dziś wygrałam z nim w sądzie. Znalazłam siłę, żeby się bronić, bo nie chciałam żyć w świecie, w którym byle patoyoutuber może rozwalić lata ciężkiej pracy po to, żeby zyskać fejm i pieniądze na zmyślonych historiach”.

„Prawo powinno zostać zaostrzone”. Podziękowania i apel

W dalszej części wpisu aktorka zwróciła uwagę na skalę hejtu, którego – jak pisze – doświadczyła. Podkreśliła wsparcie bliskich oraz indyjskiej społeczności, która stanowiła dla niej oparcie w najtrudniejszych chwilach.

„Nie życzę nikomu tego, co przeszłam. Jestem wdzięczna rodzinie i przyjaciołom, którzy pomogli mi to przetrwać. Dziękuję też mojej indyjskiej rodzinie, hejter uderzał przede wszystkim w moją pracę w Indiach, wyśmiewając ludzi, kulturę i kino – a wy, przeciwnie, daliście mi tyle miłości i siły, żeby przetrwać ten trudny czas. Nienawiść nigdy nie powinna być akceptowana. Prawo powinno zostać zaostrzone w stosunku do patotwórców, bo ci czują się bezkarni z powodu niskich kar. Ile osób musi odebrać sobie życie z powodu prześladowania w sieci, żeby to się zmieniło? Wiem tylko, że teraz zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc innym czuć się bezpiecznie w obliczu podobnych ataków. Dziękuję tym, którzy nigdy we mnie nie zwątpili”.

Czytaj też:

Stanowski zdziwiony po wyroku sądu. „Tu się nie zgadzamy”Czytaj też:

Kubicka i Baron jednak się rozwodzą! Są dowody