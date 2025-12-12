Crème de la crème serialowych thrillerów. 15 tytułów z ocenami powyżej 8/10

Jeśli lubicie napięcie, tajemnice i zwroty akcji, które nie pozwalają oderwać się od ekranu, to trafiliście idealnie. Poniżej znajdziecie zestawienie seriali, które nie tylko trzymają w nieustannej niepewności, ale również zdobyły uznanie widzów na całym świecie. Przygotujcie się na porządny zastrzyk emocji, bo te tytuły potrafią wciągnąć już od pierwszego odcinka. Sprawdźcie, co koniecznie warto dodać do swojej watchlisty, jeżeli jesteście fanami serialowych thrillerów.

15 najwyżej ocenianych thrillerów na streamingach. Te seriale to crème de la crème ostatnich lat

„Millenium”



Skazany za zniesławienie dziennikarz Mikael Blomkvist otrzymuje zlecenie rozwiązania sprawy zaginięcia sprzed lat. Jego pomocnicą zostaje hakerka, Lisbeth Salander.



„Line of Duty – Wydział wewnętrzny”



Detektyw Steve Arnott odmawia udziału w tuszowaniu sprawy przypadkowego postrzelenia, za co zostaje karnie przeniesiony do oddziału antykorupcyjnego.



„Więzienie Oz”



OZ to obiegowa nazwa stanowego więzienia o zaostrzonym rygorze w Emerald City. W zakładzie znajduje się oddział eksperymentalny kierowany przez Tima McManusa (Terry Kinney). Są też cele śmierci i izolatki. Ktokolwiek tam trafia, musi być czujny. Powinien również pamiętać, żeby wybrać z rozwagą nowych przyjaciół. Każda z grup – Latynosi, Muzułmanie, Irlandczycy czy Włosi – chroni swoich i walczy zacięcie z wrogami.



„Fauda”



Wyśmienity izraelski agent wraca do czynnej służby, by dopaść palestyńskiego bojownika, który teoretycznie miał już nie żyć. Rozpoczyna się chaotyczne polowanie.



„Kruk”



Na Podlasiu zostaje porwany jedenastoletni chłopiec. Sprawą uprowadzenia ma zająć się inspektor Adam Kruk, który właśnie powrócił do swojego rodzinnego miasta.



„Most nad Sundem”



Szwedzka policjantka i duński inspektor prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa, którego ofiarę znaleziono na moście łączącym brzegi dwóch państw.



„Utopia”



Grupa niezwiązanych ze sobą ludzi wchodzi w posiadanie manuskryptu legendarnej powieści graficznej. Tym samym stają się celem mrocznej i morderczej organizacji o nazwie "Sieć".



„Rozdzielenie”



Mark zarządza zespołem pracowników, których wspomnienia związane z pracą i życiem osobistym zostały rozdzielone w wyniku zabiegu. Gdy po pracy zjawia się w jego życiu tajemniczy kolega, Mark zaczyna stopniowo odkrywać prawdę na temat ich zawodów.



„Wataha”



Kapitan Wiktor Rebrow próbuje rozwikłać zagadkę zamachu bombowego, w którym zginęli jego przyjaciele ze Straży Granicznej w Bieszczadach.



„Mindhunter”



Jest rok 1979. Dwóch agentów FBI zostaje wyznaczonych, aby przesłuchać osadzonych w więzieniu seryjnych morderców i wykorzystać pozyskaną wiedzę do zamknięcia nierozwiązanych spraw.



„Mr. Robot”



Młody programista komputerowy pracujący nad bezpieczeństwem sieciowym wielkich korporacji zostaje zwerbowany przez grupę hakerów.



„Miasteczko Twin Peaks”



W sennym i spokojnym miasteczku zostaje odnalezione ciało uczennicy, Laury Palmer.



„Dark”



Zaginięcie dzieci ujawnia podwójne życie i nadszarpnięte relacje członków czterech rodzin, łącząc się z wydarzeniami sprzed trzydziestu lat.



„Dom z papieru”



Ośmioro zamaskowanych przestępców napada na hiszpańską mennicę narodową. Ich przedstawicielem jest tajemniczy Profesor, który prowadzi negocjacje z policją.



„Czarne lustro”



Niesamowita antologia pokręconych historii, która ujawnia najgorsze cechy ludzkości, najwspanialsze innowacje i wiele więcej.

