Wraca jeden z najlepszych polskich seriali ostatnich lat. W formie antologii

„Klangor” w swoim drugim sezonie przyjmuje formę antologii: to samodzielna opowieść osadzona w znanym już, mrocznym uniwersum Świnoujścia, gdzie przeszłe układy i nierozwiązane sprawy wciąż odciskają piętno na życiu bohaterów. Nowa odsłona pozostaje wierna klimatowi pierwszej części, ponownie zaglądając w hermetyczny świat więzienia i ludzi, którzy nim rządzą – przestrzeń, w której sekrety nie utrzymują się długo, a prawda prędzej czy później wypływa na powierzchnię.

– Choć opowiadamy zupełnie nową historię, wciąż poruszamy się w tym samym, gęstym od emocji i moralnych napięć świecie. Klangor pozostaje opowieścią o ludziach, którzy na różne sposoby szukają sprawiedliwości, często wbrew sobie i wbrew systemowi – wyjaśnia Łukasz Kośmicki, reżyser serialu.

„Klangor” powraca. Co w 2. sezonie?

Drugi sezon „Klangoru” skupia się na Heli Zdun (Małgorzata Gorol), która po 15 latach emigracji wraca do Polski, by odbudować więź z córką, lecz Wiki (Mary Pawłowska) znika tuż po ich pierwszym spotkaniu. Wciągnięta w mroczny świat więziennych układów, przemocy i rodzinnych tajemnic, Hela rozpoczyna własne śledztwo. To dla niej nie tylko walka o prawdę, lecz także ostatnia szansa, by stać się kimś więcej niż nieobecną matką.

Do dobrze znanych widzom ról powracają m.in. Magdalena Czerwińska jako Danka Schulze, Mariusz Ostrowski jako Artur Zawisza oraz Arkadiusz Jakubik jako Rafał Wejman. W kluczowych nowych rolach zobaczymy także Piotra Trojana (CZARNE STOKROTKI, „25 lat niewinności”), Jacka Belera (CZARNE STOKROTKI, „Heweliusz”) i Weronikę Książkiewicz (FURIOZA, „Herkules”).

Za drugą odsłonę KLANGORU odpowiadają twórcy pierwszego sezonu – reżyser Łukasz Kośmicki (EMIGRACJA XD), scenarzyści Kacper Wysocki (BELFER, „Informacja zwrotna”). Do duetu dołączył współscenarzysta Kirk Kjeldsen, autor powieści „The Depths”, która znalazła się w zbiorze New Jersey Star-Ledger’s 10 Best Books of 2018 list. Za zdjęcia odpowiadają Witold Płóciennik (KLANGOR, MINUTA CISZY) i Piotr Niemyjski (SORTOWNIA, WYRWA).

Pierwsze odcinki 2. sezonu serialu „Klangor” dostępne w serwisie streamingowym CANAL+ od 9 stycznia.

Czytaj też:

5 nowości od dziś. Netflix i HBO Max z perełkamiCzytaj też:

Najlepsze seriale oryginalne HBO Max. Za tym możemy zatęsknić