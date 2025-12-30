Aż 120+ seriali na liście najlepszych w tym roku! Przegląd najwyżej ocenianych premier

Rok 2025 okazał się wyjątkowo obfity w świeże tytuły: platformy streamingowe i stacje telewizyjne postawiły na oryginalne historie, odważne eksperymenty gatunkowe i imponujące wizualnie projekty. Wiele z nich od pierwszych odcinków zdobyło znakomite recenzje i entuzjastyczne opinie widzów. Gdy jednak co tydzień debiutują kolejne produkcje, łatwo przeoczyć prawdziwe perełki. Ta lista powstała po to, by wskazać wam najciekawsze premiery roku – takie, o których mówi branża, które już wzbudzają dyskusje w sieci i które mają szansę wyznaczyć kierunek telewizyjnej rozrywki na kolejne lata. Jeśli szukasz czegoś świeżego, dopracowanego i naprawdę wartego uwagi, te serialowe debiuty 2025 z pewnością trafią w twój gust.

Najlepsze nowe seriale 2025 roku – ranking 120+ produkcji

„Ciało w śniegu: proces Karen Read”



Wgląd za kulisy serii dokumentów opowiadających historię zabójstwa oskarżonej Karen Read i głośnego procesu, który podzielił miasto.



„Szalony jednorożec”



Ambitny przedsiębiorca zakłada kurierski start-up, który przynosi mu nowe możliwości biznesowe, ale także potężnych wrogów.



„Moloch”



Dziennikarz śledczy i internetowa detektyw prowadzą dochodzenie w sprawie zamachu na czeskiego prezydenta.



„Anonimowi romantycy”



Stroniąca od kontaktu wzrokowego genialna czekoladniczka poznaje spadkobiercę handlowego imperium, który boi się dotykać innych. Na siebie wydają się jednak uodpornieni.



„Pani Playmen”



Rzym, lata 70. Zdradzona przez męża kobieta podejmuje się prowadzenia magazynu erotycznego, który staje się symbolem emancypacji. Na podstawie prawdziwych wydarzeń.



„Amsterdam Empire”



Kiedy romans Jacka wychodzi na światło dzienne, jego żona Betty knuje niecny plan, aby odebrać mu to, co kocha najbardziej - imperium coffeeshopów Szakal.



„Szklane serce”



Ambitna perkusistka niespodziewanie traci miejsce w zespole. Jednak gdy genialny muzyk zaprasza ją do udziału w nowym projekcie, jej życie przybiera niespodziewany obrót.



„Zmiana”



Szwedzki posterunek rozpoczyna w latach 50. XX wieku śmiały eksperyment, zatrudniając grupę pierwszych policjantek. Serial zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami.



„Światła, kamera, miłość”



Miłośnik filmu zakochuje się w początkującej reżyserce. Ich relacja szybko jednak się wypala. Czy miłość powróci, gdy ich drogi znów się przetną?



„Berliński ostry dyżur”



Gdy jej życie prywatne się rozpada, młoda lekarka chce zacząć od nowa i przejmuje kierownictwo nad oddziałem ratunkowym w najtrudniejszym, najbardziej chaotycznym szpitalu w Berlinie. Walcząc z oporem personelu i podupadłym systemem, musi zjednoczyć swój niezależny zespół, by ratować ludzkie życia.



„Opowieść o mojej rodzinie”



Nieuleczalnie chory ojciec przygotowuje swoją chaotyczną rodzinę do przejęcia opieki nad jego dwójką dzieci i życia bez niego, ale najpierw muszą zażegnać stare waśnie.



„Na ostrzu skalpela”



Seok, pełna pasji, genialna neurochirurg, ponownie spotyka Deok-hee, profesora, który zrujnował jej życie. Bardzo bliscy sobie niegdyś chirurdzy darzą się teraz nienawiścią. Seok jest wściekła, że Deok-hee znów pojawił się w jej życiu, i zamierza się zemścić.



„Tucci we Włoszech”



Stanley bada relacje pomiędzy kuchnią, terenem i mieszkańcami Włoch.



„Odcienie prawdy”



Sześcioro pacjentów psychiatrycznych przybywa do osamotnionej winnicy, aby zakończyć terapię u doktora Marlowa, ale gdy dochodzi do morderstwa, wszyscy znajdują się w kręgu podejrzanych.



„The Hunting Party”



Elitarny zespół śledczych zostaje skompletowany, żeby odnajdywać i łapać najgroźniejszych morderców, jacy kiedykolwiek grasowali w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy oni uciekli niedawno ze ściśle tajnego więzienia, które oficjalnie nigdy nie istniało.



„Medusa”



Ktoś usiłuje zabić dyrektor Bárbarę Hidalgo, a bezlitosna walka o wpływy w kolumbijskim rodzinnym imperium nie ułatwia jej odkrycia tożsamości napastnika.



„Niespodziewany gość”



Para, próbująca ratować swoje małżeństwo po romansie męża, przeżywa kolejny kryzys, gdy w jej domu pojawia się tajemnicza kobieta z przeszłości żony.



„Dziewięć puzzli”



Świadek i detektyw rozwiązują sprawę morderstw, połączonych ze sobą w tajemniczy sposób.



„Nikt nie widział, jak odchodzimy”



Matka zmaga się ze stygmatyzacją i bolesną separacją, gdy jej mąż wywozi dzieci z kraju, co na zawsze zmienia jej życie. Na podstawie prawdziwej historii.



„Stacja zaginionych”



Pod koniec lat 90. i na początku 2000 roku w Perpignan znika nastoletnia dziewczyna, a trzy młode kobiety zostają zamordowane w okolicach dworca kolejowego. Wszystkie są...



„Ubłocone”



Pięć osadzonych nawiązuje wyjątkową więź po śmiertelnym wypadku... dopóki korupcja i walka o wpływy w bezwzględnym zakładzie karnym nie zaczynają zagrażać ich życiu.



„Palec na spuście”



Kiedy nielegalna broń zalewa Koreę Południową, zdeterminowany policjant i jego tajemniczy partner łączą siły, aby powstrzymać chaos, który ogarnął kraj.



„Łykając złoto”



Powrót dawno zaginionego dziedzica, który utracił pamięć, wywołuje radość, ale też podejrzenia. Czy to naprawdę Hongrang, czy też obcy igrający z uczuciami rodziny?



„Szpital św. Anny”



Pięć lekarek z krakowskiego szpitala stara się pogodzić wyczerpującą pracę na oddziale z życiem osobistym.



„Sprawa Amandy Knox”



Amanda Knox, amerykańska studentka, przyjeżdża na studia do Włoch. Kilka tygodni później zostaje niesłusznie oskarżona o morderstwo.



„Krematorium”



Opowieść o owianym złą sławą rodzinnym zakładzie pogrzebowym w Los Angeles, który przez lata prowadził moralnie wątpliwe i nieludzkie praktyki.



„Ugotować niedźwiedzia”



W 1852 roku, na północy Szwecji, pastor i jego przybrany syn badają serię makabrycznych morderstw.



„Doktor Larsen”



Po urazie mózgu, który wymazał ostatnie osiem lat jej życia, dr Amy Larsen musi odnaleźć się w nieznanym świecie.



„Furia”



Pięć kobiet, każda na skraju załamania, planuje zemstę, która uruchamia nieprzewidywalny łańcuch dramatycznych wydarzeń.



„Dorośli”



Grupa dwudziestolatków żyjących w Nowym Jorku stara się być „dobrymi ludźmi”.



„To miasto należy do nas”



Michael, wieloletni członek zorganizowanej przestępczości, zakochuje się w Dianie, co skłania go do przewartościowania swojego życia i zastanowienia nad przyszłością. Jego nowa miłość staje się zarówno motywacją, jak i potencjalnym zagrożeniem.



„Zero litości”



Były przestępca, który odciął się od swojego gangu, powraca, aby odkryć prawdę o śmierci brata, wkraczając tym samym na ścieżkę bezlitosnej zemsty.



„Zatajone grzechy”



Kobieta w toksycznym związku znajduje ukojenie i zemstę - nawiązując romans z młodszym mężczyzną. Lecz z czasem sytuacja zmienia się w niebezpieczną grę o przetrwanie.



„Przewodniczki młodych dam”



Wynajęta do znalezienia mężów dla trzech bogatych sióstr przyzwoitka wplątuje się w świat miłości, skandali i komicznych intryg końca XIX wieku.



„Bad Thoughts”



Kolekcja absurdalnie niepokojących historii, które przesuwają granice przyzwoitości w sposób, w jaki potrafi to robić tylko jeden człowiek - Tom Segura.



„Amerykańska obława: O.J. Simpson”



Biały bronco. Rękawiczki. Proces stulecia. Oto serial dokumentalny poświęcony szokującemu morderstwu, które stało się częścią kultury.



„Bon Appetit Wasza Wysokość”



Zdolna szefowa kuchni przenosi się w czasy dynastii Joseon, gdzie poznaje króla-tyrana. Jej nowoczesne dania urzekają władcę, ale życie pałacowe okazuje się wyzwaniem.



„Ransom Canyon”



W miasteczku w Teksasie, gdzie trzy dynastie hodowców walczą o ziemię, dziedzictwo i ludzi, których kochają, emocje sięgają zenitu.



„Zwierz”



Spłukany weterynarz Antón zaczyna pracę w ekskluzywnym sklepie zoologicznym. Czy dogadzając rozpieszczonym psiaczkom, nie zatęskni za leczeniem wiejskich zwierząt?



„Motorheads”



W podupadłym miasteczku grupa outsiderów jednoczy się dzięki ulicznym wyścigom samochodowym i szkolnym problemom.



„Dom Dawida”



Historia biblijnego Dawida, króla Izraela.



„Murdaugh: Śmierć w rodzinie”



Tajemnicze zgony wokół rodziny Murdaugh rodzą pytania.



„Puls”



Rezydenci SOR-u borykają się z problemami zawodowymi i osobistymi, a ich szpitalem wstrząsa oskarżenie o molestowanie seksualne, co do którego zdania są podzielone.



„Wartownicy”



Francuski szeregowiec Gabriel zostaje uznany za zmarłego. Trafia jednak do ściśle tajnego programu, w ramach którego podaje mu się serum o nazwie Dyxenal zwiększające siłę i szybkość.



„Etoile”



Aby utrzymać się na powierzchni dwa zespoły baletowe z Nowego Jorku i Paryża postanawiają zaryzykować i dokonać głośnej wymiany swoich największych gwiazd.



„Odrzuceni”



Terytorium Waszyngtonu, połowa XIX wieku. Dwie rodziny - biedna i bogata - na czele których stoją silne kobiety, walczą o władzę na rubieżach Ameryki, gdzie nie sięga władza.



„Olympo”



Gdy jedna z pływaczek traci przytomność w ośrodku treningowym, Amaia przygląda się skrajnemu ryzyku, które sportowcy podejmują w imię własnych ambicji.



„Zły zamiar”



Podczas wakacji w Grecji uroczy korepetytor Adam zyskuje zaufanie bogatej rodziny, by później wkraść się w ich życie. Wkrótce ujawnia się jego mroczna natura.



„Złodziej dragów”



Dwaj długoletni przyjaciele z Filadelfii okradają drobnych dilerów narkotykowych, udając agentów DEA. To idealny przekręt - do czasu. Robiąc nalot na niewłaściwy dom, lądują na celowniku ogromnego kartelu narkotykowego.



„Śmierć od pioruna”



Historia Jamesa Garfielda, który z nikogo stał się 20. prezydentem Stanów Zjednoczonych i Charlesa Guiteau, który go zabił.



„Karma”



Brzemienny w skutki wypadek splata wątki życia sześciu osób w intrygującą opowieść o zbrodni i karmie, w której wszyscy muszą stanąć oko w oko z mroczną prawdą.



„Droga do prawdy”



W wyniku eksplozji domu znika dziecko. Zaniepokojona sąsiadka łączy siły z prywatną detektywką, żeby je znaleźć. Kiedy zaczynają ujawniać sekrety i odkrywać wojskowy spisek, na sennych przedmieściach południowego Oksfordu rozpętuje się piekło.



„Na służbie”



Para policjantów z patrolu odpowiada na wezwania i przyjeżdża na miejsca zdarzeń aby mierzyć się z różnorakimi incydentami.



„Skradzione dziecko”



Elisa pozwala córce Lucii na nocowanie u nowej przyjaciółki. Nazajutrz dziewczynka znika.



„Outlander: Krew z krwi”



Historia miłości rodziców głównych bohaterów "Outlandera", Jamiego oraz Claire. Ellen MacKenzie poznaje Briana Frasera w osiemnastowiecznej Szkocji, zaś Julia Moriston Henry'ego Beauchampa w Anglii podczas I wojny światowej.



„Dwa groby”



Zaginięcie dwóch nastolatek wstrząsa społecznością nadmorskiego miasteczka. Babcia jednej z nich kładzie teraz na szalę wszystko, aby poznać prawdę i dokonać zemsty.



„Na gorącym uczynku”



Słynąca z łapania przestępców dziennikarka Ema Garay staje przed dużym dylematem, kiedy bliska jej osoba zaczyna być łączona z zaginięciem nastolatki.



„Lazarus”



Po osobistej stracie Lazarus zaczyna doświadczać niepokojących wydarzeń, których nie da się wytłumaczyć.



„Drelich”



Marek Drelich wiedzie pozornie spokojne życie - mimo przeszłości kryminalnej, stara się być dobrym ojcem i utrzymać przyjazne relacje z byłą żoną. Jednak gdy zostaje niesłusznie oskarżony o romans z żoną gdańskiego gangstera Wójcika, rozpoczyna się bezlitosna gra.



„Nadrabiają miną”



Benny, były piłkarz, który ukrywa swój homoseksualizm, zaprzyjaźnia się z Carmen, licealną outsiderką za wszelką cenę starającą się dopasować.



„Wybór”



Gdy mąż brytyjskiej premier zostaje porwany, a prezydentka Francji otrzymuje pogróżki, obie stają przed trudnym wyborem.



„Nabrzeże”



Potężna rybacka rodzina z Karoliny Północnej wpływa na zdradzieckie wody, aby nie dać zatonąć swojemu imperium, które coraz bardziej ciąży ku dnu.



„Demon w rodzinie: Sprawa Ruby Franke”



Aresztowanie vlogerki Ruby Franke szybko staje się jedną z najgłośniejszych historii w Ameryce.



„Ostatnia rubież”



Gdy samolot transportujący więźniów rozbija się w odległej dziczy na Alasce, uwalniając dziesiątki brutalnych przestępców, jedyny w regionie szeryf musi chronić miasteczko, któremu poprzysiągł służyć.



„Inwigilacja”



Młoda policjantka pod przykrywką ma się zaprzyjaźnić z żoną przemytnika narkotyków, ale im bliżej celu, tym bardziej skomplikowane staje się jej zadanie.



„Ballard”



Detektyw Renée Ballard, która prowadzi niedofinansowany wydział spraw niewyjaśnionych LAPD. Z pomocą Harry’ego Boscha odkrywa mroczny spisek.



„Duster”



Historia odważnego kierowcy do zadań specjalnych, pracującego dla rozwijającego się syndykatu przestępczego. Gdy do miasta przybywa zdeterminowana młoda agentka, zrobi wszystko, żeby za wszelką cenę rozbić jego kryminalną rodzinę.



„Łowca nagród”



Zamordowany łowca nagród Hub Halloran zostaje wskrzeszony przez diabła, by łapać i odsyłać demony, które uciekły z piekielnego więzienia. Ścigając te demony z pomocą i na przekór swojej skłóconej rodzinie, Hub dowiaduje się, jak jego własne grzechy skazały jego duszę na potępienie, co popycha go do poszukiwania drugiej szansy na życie w miłości i w rytm muzyki country.



„Rozgrywająca”



Nawrócona imprezowiczka musi udowodnić swoją wartość jako biznesmenka, gdy nieoczekiwanie zostaje prezeską profesjonalnej drużyny koszykarskiej, należącej do rodziny.



„Ocaleni”



Piętnaście lat temu śmierć trojga młodych ludzi rozdarła serca mieszkańców sennego nadmorskiego miasteczka. Teraz tajemniczy zgon młodej kobiety przywołuje przeszłość.



„Dym”



Kiedy śledczy ds. podpaleń niechętnie łączy siły z policyjną detektywką, ich wyścig w celu powstrzymania dwóch podpalaczy rozpoczyna pokrętną grę podejrzeń i tajemnic.



„Lampart”



Lata 60. XIX wieku. W burzliwych czasach zjednoczenia Włoch sycylijski książę próbuje sobie poradzić ze stopniową utratą rodzinnych wpływów i nadciągającą rewolucyjną zmianą.



„Bitwa samurajów”



U zarania okresu Meiji Shujiro, niegdyś znany jako niepokonany samuraj, decyduje się na udział w morderczej grze o przetrwanie, aby ocalić rodzinę i mieszkańców wioski.



„Kryształowa kukułka”



Młoda lekarka, która chce się dowiedzieć czegoś o dawcy przeszczepionego jej serca, przybywa do górskiego miasteczka, dręczonego od dziesięcioleci tajemniczymi tragediami.



„Morderstwo po amerykańsku: Gabby Petito”



Jak wyglądały ostatnie dni życia Gabby Petito? W tym serialu o prawdziwej zbrodni jej bliscy ujawniają nieznaną historię tragicznego morderstwa.



„Wódz wojownik”



Opowieść o zjednoczeniu Hawajów podąża śladami Ka'iany, który dołącza do krwawej kampanii, by zjednoczyć walczące ze sobą królestwa i uchronić je przed kolonizacją.



„Rzeka odchodzących dusz”



Policjantka Mickey patroluje filadelfijską dzielnicę dotkniętą kryzysem opioidowym. Gdy w okolicy zaczynają mieć miejsce morderstwa, odkrywa, że jej przeszłość może być powiązana z tą sprawą.



„Tysiąc ciosów”



Dwóch przyjaciół z Jamajki przyjeżdża do Londynu i zostaje wciągniętych w półświatek East Endu.



„Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy”



Katastrofa lotu Pan Am 103 z 21 grudnia 1988 roku, w której zginęło 259 pasażerów i 11 mieszkańców Lockerbie. Dr Jim Swire, po stracie córki, walczy o prawdę i sprawiedliwość, odkrywając mroczne aspekty systemu.



„Kwestia seksu i śmierci”



Po otrzymaniu diagnozy raka piersi Molly rusza na przygodę, aby odkryć swoje seksualne pragnienia.



„Dobra robota”



Na Czedżu związek odważnej dziewczyny i wiernego chłopaka staje się pełną blasków i cieni opowieścią dowodzącą, że miłość może przetrwać pokolenia.



„Ścieżki na daleką północ”



Okrucieństwa II WŚ widziane oczami młodego australijskiego lekarza.



„Glina. Nowy rozdział”



Legendarni "zabójcy", czyli policjanci ze stołecznego wydziału zabójstw będą mierzyć się z przemocą i śmiercią, za zbrodniami stoją ludzkie namiętności, a teraźniejszość miesza się z przeszłością.



„Lepsza siostra”



Chloe radzi sobie z życiem u boku męża Adama i syna Ethana, podczas gdy jej siostra Nicky zmaga się z uzależnieniem. Morderstwo męża ujawnia długo skrywane rodzinne sekrety, wstrząsając ich światem.



„Szklana kopuła”



Profilerka Lejla musi pokonać traumatyczne wspomnienia o porwaniu w dzieciństwie, kiedy dołącza do poszukiwań zaginionej córki swojej przyjaciółki.



„Porządna amerykańska rodzina”



Historia pary ze Środkowego Zachodu, która adoptuje dziewczynkę z rzadką formą karłowatości.



„Rezydencja”



Błyskotliwa i ekscentryczna detektyw musi rozwiązać zagadkę morderstwa w Białym Domu, w którym wśród personelu i gości bankietu wprost roi się od podejrzanych.



„Pamiętniki Mordbota”



W zaawansowanej technologicznie przyszłości ochroniarski robot potajemnie zyskuje wolną wolę. Aby pozostać w ukryciu, niechętnie zgadza się chronić naukowców na niebezpiecznej planecie... choć tak naprawdę wolałby po prostu oglądać telenowele.



„Eternauta”



Gdy toksyczne opady śniegu zabijają miliony ludzi, Juan Salvo wraz z grupą ocalałych w Buenos Aires staje do walki z niewidzialnym zagrożeniem z kosmosu.



„Morderstwa w Åre”



Objęta wewnętrznym dochodzeniem policjantka ze Sztokholmu jedzie na narty, aby odpocząć, ale zaginięcie młodej dziewczyny zmusza ją do powrotu do pracy.



„Toksyczne miasto”



Gdy w Corby na świat przychodzą kolejne dzieci z wadami wrodzonymi, ich matki decydują się rozpocząć batalię w celu ukarania winnych sytuacji. Serial oparty na faktach.



„Ocet jabłkowy”



Dwie kobiety promują naturalne metody leczenia śmiertelnych chorób, prezentując swoje życie światu. Jednak mniej lub bardziej świadomie wprowadzają wszystkich w błąd.



„Przełom”



Detektyw i genealog łączą siły, aby złapać sprawcę podwójnego morderstwa sprzed 16 lat, zanim ta nierozwiązana sprawa zostanie zamknięta.



„Rezerwat”



Kiedy opiekunka do dzieci jej sąsiadki znika z bogatego przedmieścia, Cecilie szuka odpowiedzi i odkrywa sekrety, które rujnują jej pozornie idealny świat.



„Rekruci”



Prześladowany nastolatek, który pod wpływem impulsu zaciąga się do Marines, niespodziewanie odnajduje tam sens życia i poczucie wspólnoty z innymi rekrutami.



„Ród Guinnessów”



Dublin, 1868 rok. Patriarcha rodu Guinnessów nie żyje, a jego czworo dzieci - z których każde skrywa swój mroczny sekret - bierze los browaru w swoje ręce.



„Black Rabbit”



Odnoszący pierwsze sukcesy restaurator zostaje wciągnięty w nowojorski półświatek, gdy jego hultajski brat wraca do miasta z lichwiarzami spod ciemnej gwiazdy na ogonie.



„Syreny”



Roztrzepana kelnerka, zmartwiona zbyt bliską relacją siostry z jej szefową miliarderką, szuka odpowiedzi w luksusowej posiadłości nad morzem.



„Znajomi i sąsiedzi”



W następstwie rozwodu i utraty pracy magnat finansowy zaczyna okradać bogatych sąsiadów, by utrzymać się na powierzchni. Branie na celownik ludzi z własnego środowiska sprawia mu niespodziewaną przyjemność, ale bohater wplątuje się w śmiertelnie niebezpieczną sieć.



„Byliśmy łgarzami”



Siedemnastoletnia Cady Sinclair spędza lato na prywatnej wyspie. Po strasznym wypadku stara się przypomnieć sobie wydarzenia z przeszłości.



„Cztery pory roku”



Wieloletnia przyjaźń trzech małżeństw zostaje poddana próbie, gdy jedno z nich się rozwodzi, co utrudnia kontynuację tradycji wspólnych weekendów raz na kwartał.



„Paradise”



Po znalezieniu zwłok prezydenta Stanów Zjednoczonych szef jego ochrony zostaje oskarżony o morderstwo.



„Scheda”



Po śmierci Jana Mroza, szanowanego emerytowanego żołnierza, jego rodzina i mieszkańcy małego nadmorskiego miasteczka odkrywają skrywane sekrety. Walka o spadek ujawnia rodzinne konflikty, miłość, zdradę i napiętą atmosferę społeczności Helu.



„Bestia we mnie”



Znana pisarka zostaje wciągnięta w skomplikowaną psychologiczną grę ze swoim potężnym, bogatym, nowym sąsiadem, który być może jest mordercą.



„Daredevil: Odrodzenie”



Matt Murdock staje do walki z Wilsonem Fiskiem, gdy wychodzą na jaw ich dawne tożsamości.



„Dexter: Zmartwychwstanie”



Dexter budzi się ze śpiączki i rusza do Nowego Jorku, by naprawić relacje ze swoim synem Harrisonem, ale gdy pojawia się Angel Batista z wydziału policji w Miami z szeregiem pytań, obaj muszą zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością.



„Dzień zero”



Były prezydent USA zostaje wezwany z emerytury, żeby znaleźć źródło koszmarnego w skutkach cyberataku i odkrywa rozległą sieć kłamstw i spisków.



„Breslau”



Komisarz Franz Podolsky pracuje nad sprawą brutalnego morderstwa. W związku ze zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi presja na rozwikłanie zagadki jest olbrzymia...



„Aniela”



Gdy bogaty mąż zostawia ją bez grosza przy duszy, warszawska snobka z wyższych sfer musi spróbować przetrwać, posiłkując się jedynym, co jej pozostało - bystrym umysłem.



„Porządny człowiek”



Paweł to oddany mąż, ojciec i wysokiej klasy kardiochirurg. Paweł to po prostu porządny człowiek. Wszystko zmienia się, kiedy podejmuje jedną nieprzemyślaną decyzję i jego poukładane oraz pozornie idealne życie rozsypuje się jak domek z kart.



„To: Witajcie w Derry”



W miasteczku Derry zło nigdy nie znika - tylko czeka. Jest rok 1962. Społeczność żyje w cieniu dziwnych zaginięć, o których mówi się szeptem.



„Grupa zadaniowa”



Agent FBI staje na czele specjalnej grupy zadaniowej, której celem jest powstrzymanie serii brutalnych napadów.



„Przesmyk”



Wschodnia flanka NATO, trwają rosyjskie manewry wojenne w punkcie zapalnym o znaczeniu strategicznym dla całego kontynentu.



„Dzikość”



Agent federalny, badający śmierć kobiety w Parku Narodowym Yosemite, trafia na rozległy teren bezprawia, gdzie przyroda nie przestrzega żadnych zasad poza własnymi.



„Dept. Q”



Arogancki, ale błyskotliwy policjant staje na czele nowego wydziału policji, gdzie kieruje zespołem odszczepieńców, rozwiązujących niewyjaśnione sprawy Edynburga.



„Świt Ameryki”



Matka i jej syn uciekają przed przeszłością i nawiązują bliskie relacje z innymi ludźmi rzuconymi na Dziki Zachód, gdzie duch wolności jest świadkiem rozlewu krwi.



„The Pitt”



Piętnastogodzinny dyżur na oddziale ratunkowym w Pittsburghu to pełen dramatów i walki o pacjentów dzień z życia pracowników medycznych.



„Cassandra”



Rodzina wprowadza się do starodawnego inteligentnego domu i odkrywa, że kontroluje go wirtualna asystentka, która zrobi wszystko, aby ich w nim zatrzymać.



„Wzgórze psów”



Ceniony pisarz - którego dręczy dawna trauma i tajemniczy szantażysta - wraca do rodzinnego miasteczka, aby zmierzyć się z demonami przeszłości.



„Jedyna”



Najbardziej nieszczęśliwa osoba na Ziemi musi uratować świat przed szczęściem.



„Studio”



Matt Remick, szef studia filmowego, rozpaczliwie pragnąc akceptacji gwiazd, wraz ze swoim zespołem wykonawczym w Continental Studios musi pogodzić wymagania korporacyjne z twórczymi ambicjami, aby ocalić znaczącą rolę kina.



„Strefa gangsterów”



Władza jest na wyciągnięcie ręki, gdy dwie zwaśnione rodziny kryminalne ścierają się w walce, która grozi obaleniem imperiów i zrujnowaniem życia.



„Heweliusz”



Prom Heweliusz wpada w środek potężnego sztormu. Załoga i pasażerowie toczą dramatyczną walkę o przetrwanie, a ich rodziny na lądzie próbują ujawnić prawdę o katastrofie.



„Dojrzewanie”



Trzynastolatek zostaje oskarżony o morderstwo koleżanki z klasy. Jego rodzina, terapeutka i prowadzący sprawę detektyw zadają sobie pytanie o to, co naprawdę się stało.

