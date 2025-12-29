Nie żyje wybitny aktor teatralny i serialowy. Zmarł podczas wyjazdu do Maroka

W wieku 65 lat zmarł Ireneusz Pastuszak, wybitny aktor teatralny, przez lata związany z Teatrem im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Informacja o jego śmierci obiegła media społecznościowe w niedzielę, wywołując falę poruszenia i wspomnień o artyście, który dla wielu był symbolem lokalnej sceny.

Ireneusz Pastuszak nie żyje. Poruszające słowa

Ireneusz Pastuszak zmarł w sobotę, 27 grudnia 2025 roku podczas wyjazdu do Maroka. Smutną wiadomość dzień później przekazał prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny, a potwierdziła ją także córka aktora, Paulina. Informację opublikował również tarnowski teatr, z którym artysta był związany przez wiele lat. „Po raz ostatni zszedł ze sceny. Irek, mój Tata. Znacie go. Był gościem w moim podcaście, siedział na kanapie TalkShow… ostatnio wystąpił też ze mną w jakimś reality show” – napisała córka aktora.

„Nie żyje Ireneusz Pastuszak, geniusz tarnowskiej sceny teatralnej. Hipnotyzował każdą rolą. Był prawdziwą perłą tarnowskiego teatru, bez którego trudno sobie wyobrazić tarnowski świat kulturalny. Był również wyjątkowym człowiekiem, który nosił w sobie wyjątkową miłość do sztuki i kultury. Ogromna, bardzo bolesna strata” – napisał w mediach społecznościowych Jakub Kwaśny. „R.I.P. Irku... gdzieś tam jest ta Twoja wymarzona Szopa Sztuki…” – czytamy na stronie Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

facebook

Droga artystyczna i lata na scenie

Ireneusz Pastuszak urodził się 27 stycznia 1960 roku. W 1985 roku ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Swoją karierę sceniczną rozwijał w kilku znaczących ośrodkach teatralnych. Występował w Teatrze im. Siemaszkowej w Rzeszowie, gdzie grał w latach 1980–1986 oraz ponownie w latach 2008–2010. Następnie związany był z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w latach 1986–1992. Do Tarnowa trafił w latach 1992–1994, a od 2011 roku ponownie był aktorem Teatru im. Ludwika Solskiego.

Na swoim koncie miał kilkadziesiąt ról teatralnych, z których wiele zyskało uznanie krytyków i publiczności. Szczególnie cenione były jego kreacje Artura w „Tangu” Sławomira Mrożka, Gerwazego w „Panu Tadeuszu” oraz Valentina w spektaklu „Pocałunek kobiety-pająka”. Każdą z tych ról budował z charakterystyczną dla siebie intensywnością i sceniczną precyzją.

Ireneusz Pastuszak w filmach i serialach

Choć scena teatralna była jego naturalnym żywiołem, Ireneusz Pastuszak pojawiał się także w produkcjach filmowych i telewizyjnych. Widzowie mogli oglądać go między innymi w takich tytułach jak „Johnny”, „Słoń”, „Życie w błocie się złoci”, „Serce serduszko”, „Młody Piłsudski”, „Korona królów”, „Szpilki na Giewoncie”, „Stara baśń” oraz „Dzielnica strachu”.

Śmierć Ireneusza Pastuszaka to dotkliwa strata dla polskiego teatru, a szczególnie dla Tarnowa, z którym artysta był związany przez znaczną część swojego życia zawodowego. Pozostawił po sobie role, które na długo pozostaną w pamięci widzów i współpracowników.

Czytaj też:

Muzyczny hołd dla Brigitte Bardot. Top przebojów z jej „udziałem”Czytaj też:

Brigitte Bardot nie żyje. Była ikoną kina