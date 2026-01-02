Ciało córki Tommy'ego Lee Jonesa znalezione w hotelu w Nowy Rok

34-letnia Victoria Jones została znaleziona martwa w hotelu w Fairmont San Francisco w czwartek 1 stycznia około godziny 3:00 nad ranem czasu lokalnego. Straż Pożarna w San Francisco potwierdziła w rozmowie z portalem People, że otrzymała zgłoszenie w Nowy Rok nad ranem z prośbą o pomoc.

Funkcjonariusze podali, że otrzymali informację o odnalezieniu zwłok nieznanej osoby. NBC Bay Area podało, powołując się na źródła policyjne, że znaleziona martwa kobieta to prawdopodobnie Victoria Jones. Przyczyna zgonu 34-latki nie jest znana, choć NBC Bay Area poinformowało, że nie podejrzewa się przestępstwa.

Victoria Jones nie żyje. Czym zajmowała się córka Tommy'ego Lee Jonesa?

Victoria była córką 79-letniego Tommy'ego i jego byłej żony Kimberlei Cloughley. Para ma również syna, 43-letniego Austina Jonesa.

Już w młodym wieku Victoria Jones pojawiła się w kilku rolach aktorskich, po raz pierwszy w 2002 roku w filmie swojego ojca, „Faceci w czerni II”. Zagrała również w 2005 roku w filmie „Trzy pogrzeby Melquiadesa Estrady”, wyreżyserowanym przez jej ojca, w którym rolę fotografki pełniła jej macocha Dawn Laurel-Jones. Victoria wystąpiła też w jednym odcinku popularnego serialu młodzieżowego „Pogoda na miłość” w 2003 roku.

Tommy Lee Jones to jeden z najbardziej znanych aktorów na świecie. Jest zdobywcą Oscara za rolę w filmie „Ścigany” z 1993 roku. Wystąpił również w takich hitach jak”JFK„”,Faceci w czerni„”,To nie jest kraj dla starych ludzi„ i”Lincoln„, a także w innych uznanych produkcjach.