Styczniowa ofensywa kryminałów. Te seriale i filmy rozpalą wieczory Polaków

Na szklanym ekranie pojawią się zarówno głośne premiery, jak i kolejne sezony znanych seriali, a także specjalna, świąteczna jeszcze porcja filmowych hitów.

Świąteczne specjały w styczniu

Widzów czekają mroczne historie, skomplikowane śledztwa i bohaterowie, którzy niejednokrotnie będą musieli zmierzyć się z własnymi demonami. Styczeń na antenie zapowiada się jako miesiąc pełen napięcia, emocji i kryminalnych zagadek, które skutecznie przyciągną widzów kanału 13 Ulica przed ekrany.

Codziennie o 22:00, do 4 stycznia włącznie, widzowie zobaczą zestaw mocnych thrillerów i filmów sensacyjnych. Anthony Hopkins i Al Pacino zostają uwikłani w korupcję korporacyjną w thrillerze „Pozory prawdy” emitowanym 1 stycznia. Dzień później John Cusack i Ryan Phillippe mierzą się z fałszywym procederem adopcyjnym w filmie „Odzyskać dziecko”. 3 stycznia zaplanowano policyjno-gangsterski dwupak: „American Heist. Skok życia” z Haydenem Christensenem i Adrienem Brodym oraz „Psy mafii” z Caseyem Affleckiem i Chiwetelem Ejioforem. 4 stycznia widzowie zobaczą Ethana Hawke’a i Laurence’a Fishburne’a w nowej wersji „Ataku na posterunek”, a także Joaquina Phoenixa i Johna Travoltę w dreszczowcu „Płonąca pułapka”.

„Morderstwo w…”

Od 11 stycznia, w niedziele o 22:00, na antenie pojawi się nowa seria francuskich filmów kryminalnych. Cykl otworzy „Zabójstwo w lesie Broceliande”, w którym w lesie odnalezione zostają spalone, trudne do rozpoznania zwłoki, a obok nich 13-letni chłopiec w stanie ciężkiego szoku. Tydzień później, 18 stycznia, widzowie zobaczą „Zabójstwo w Grasse”, gdzie ciało zostaje znalezione w fabryce perfum, a prowadząca śledztwo policjantka zaczyna podejrzewać własną synową. Serię zamknie „Zabójstwo w Strasburgu” z 25 stycznia, w którym detektyw badająca sprawę ciała odnalezionego w kadzi wina musi współpracować z koronerem będącym jej dawną miłością i pasierbem.

Styczniowe nowości na kanale 13 Ulica

„Bez śladu”



Od 5 stycznia, od poniedziałku do piątku o 20:10, po dwa odcinki dziennie, na antenie zadebiutują sezony 1 i 2 klasycznego amerykańskiego serialu kryminalnego. Akcja „Bez śladu” rozgrywa się w Nowym Jorku i skupia na pracy jednostki FBI zajmującej się poszukiwaniem osób zaginionych. Na jej czele stoi Jack Malone, grany przez Anthony’ego LaPaglię, który zmaga się z kryzysem małżeńskim i romansem z koleżanką z pracy, Samanthą „Sam” Spade, w którą wciela się Poppy Montgomery. W zespole pojawia się także nowy, niedoświadczony rekrut Martin Fitzgerald, grany przez Erica Close’a. Bohaterowie muszą wspólnie stawić czoła zarówno kolejnym sprawom, jak i konsekwencjom wydarzeń z 11 września.



„Astrid i Raphaëlle”



Szósty sezon popularnego francuskiego serialu detektywistycznego zadebiutuje w Polsce 5 stycznia. Odcinki będzie można oglądać w poniedziałki o 22:00. Nowa odsłona rozpoczyna się dramatycznie – Raphaëlle trafia do szpitala w stanie krytycznym. Choć udaje jej się wybudzić ze śpiączki, sprawy nie zwalniają tempa. Astrid i Nicolas prowadzą śledztwa dotyczące tajemniczej śmierci influencera, ucznia szkoły z internatem oraz wybitnego matematyka. W tle pojawia się również misternie zaplanowana zemsta związana z afrykańskim posągiem.



„Chicago P.D.”



Trzynasty sezon amerykańskiego hitu kryminalnego powróci na antenę 6 stycznia. Premierowe odcinki będzie można oglądać we wtorki o 22:00. W nowym sezonie jednostka śledcza z 21. dystryktu zostaje rozwiązana, a Hank Voight podejmuje próbę ponownego zebrania zespołu. Policjanci z Chicago mierzą się z napiętymi relacjami z lokalną społecznością oraz sekretami, które niespodziewanie powracają z przeszłości.



„Petra”



Trzeci sezon włoskiego serialu policyjnego wystartuje 21 stycznia. Odcinki emitowane będą w środy o 22:00. Detektyw Petra Delicato, grana przez Paolę Cortellesi, wraz ze swoim partnerem Antonio Monte, w którego wciela się Andrea Pennacchi, prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa i kradzieży dzieła sztuki w zakonie. Sprawa w nieoczekiwany sposób wpływa na życie prywatne Petry. W kolejnych odcinkach policjanci udają się do nieznanego im miasta, aby rozwikłać zagadkę zabójstwa biznesmena, ostatnio widzianego w towarzystwie prostytutki.



„Motyw”



Od 8 stycznia, w czwartki o 22:00, po dwa odcinki, na antenę powróci trzeci sezon kanadyjskiego serialu kryminalnego. „Motyw” opowiada historię Angie Flynn, detektyw i samotnej matki z Vancouver, granej przez Kristin Lehman. Widz od samego początku zna tożsamość mordercy, a zadaniem śledczych jest odkrycie motywu i doprowadzenie sprawcy przed wymiar sprawiedliwości. W nowych odcinkach Angie i jej zespół zajmą się m.in. sprawą zabójstwa córki wpływowego przedsiębiorcy, prostytutki podszywającej się pod coacha, miejskiego architekta oraz analityka do spraw bezpieczeństwa.Czytaj też:

