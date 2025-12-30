Co rządziło na ekranie w 2025 roku? Ranking HBO Max

Postapokaliptyczne emocje, polskie thrillery, wielkie powroty kultowych marek i familijne kino, które podbiło serca polskich widzów. HBO Max podsumowuje 2025 rok i pokazuje, po jakie seriale i filmy użytkownicy sięgali najchętniej. W zestawieniach nie brakuje globalnych hitów, ale to rodzime produkcje wyraźnie zaznaczyły swoją obecność w czołówce.

Rok globalnych hitów HBO Max. Mocna pozycja polskich seriali

Minione dwanaście miesięcy było dla HBO Max wyjątkowo intensywne. Obok głośnych światowych premier i kolejnych odsłon uwielbianych serii platforma zaproponowała widzom bogaty zestaw lokalnych produkcji, filmowe nowości prosto z kin oraz dokumenty poruszające trudne, często wstrząsające tematy. W ofercie znalazły się między innymi „The Pitt”, „Grupa zadaniowa” („Task”), drugi sezon „The Last of Us” czy zapowiadane „To: Witajcie w Derry”.

Szczególne miejsce zajęły polskie seriale. W 2025 roku w serwisie pojawiło się ich aż siedem. Wszystko zaczęło się od „Przesmyku”, który zdobył popularność nie tylko w kraju, ale również w Europie i Stanach Zjednoczonych. Później do oferty dołączyły „Porządny człowiek”, drugi sezon „Pati”, „Scheda” oraz trzeci sezon „Odwilży”.

„Niebo. Rok w piekle” – ostatnia polska premiera roku

26 grudnia HBO Max zaproponowało widzom ostatnią w tym roku polską nowość serialową. „Niebo. Rok w piekle” z udziałem Stanisława Linowskiego i Tomasza Kota opowiada historię Sebastiana, młodego mężczyzny zagubionego w swoich życiowych wyborach, który trafia pod opiekę charyzmatycznego guru prowadzącego wspólnotę duchową „Niebo”. To, co początkowo wygląda na niewinną duchową komunę, szybko odsłania brutalny system przemocy, manipulacji i fanatyzmu. Serial pokazuje, jak łatwo obietnica raju może zamienić się w piekło.

Nieodłącznym elementem programowej tożsamości HBO Max pozostają dokumenty. W samym grudniu premierę miały dwie nowe, lokalne produkcje. „Skradzione dzieci” w reżyserii Jowity Baranieckiej i Martyny Wojciechowskiej przybliża jedną z najbardziej wstrząsających afer korupcyjnych w Europie, związaną z handlem noworodkami w Gruzji. Z kolei „Zabić Miss” to trzyodcinkowy serial dokumentalny poświęcony karierze i tragicznej śmierci Agnieszki Kotlarskiej, jednej z ikon piękna lat 90.

„The Last of Us” na szczycie, polskie seriale tuż za nim

Najchętniej oglądanym serialem na platformie okazał się drugi sezon „The Last of Us”. Adaptacja kultowej gry z Pedro Pascalem i Bellą Ramsey potwierdziła swoją dominację, a HBO już zapowiedziało kontynuację historii z postapokaliptycznego świata.

Tuż za liderem uplasował się „Przesmyk” z Leną Górą w roli głównej. Thriller sensacyjny osadzony w realiach współczesnych napięć międzynarodowych był jedynym polskim serialem zrecenzowanym w tym roku przez „The New York Times”. Wkrótce rozpoczną się zdjęcia do kolejnego sezonu produkcji. Trzecie miejsce zajął „Biały Lotos”. Trzeci sezon nagradzanej Emmy serii Mike’a White’a przeniósł widzów do Tajlandii i ponownie skupił się na losach gości luksusowego hotelu. HBO potwierdziło już prace nad następną odsłoną.

W czołówce znalazły się również „Porządny człowiek”, psychologiczny thriller o kardiochirurgu, którego jedna decyzja burzy idealne życie, oraz „Scheda”, mroczny dramat kryminalny rozgrywający się na Helu. Kolejne miejsca przypadły „Odwilży”, „Pati” z Aleksandrą Adamską, serialowi „Lady Love” o spektakularnej karierze Lucyny Liss w RFN, reality show „Królowa przetrwania” oraz „The Pitt”, który pokazuje jedną godzinę z życia oddziału ratunkowego w Pittsburghu. Drugi sezon tej ostatniej produkcji zadebiutuje na HBO Max 9 stycznia.

„Minecraft: Film” rządzi, a Harry Potter wiecznie żywy

W kategorii filmów nie było niespodzianki na samym szczycie. Najchętniej oglądaną produkcją okazał się „Minecraft: Film”, familijna opowieść inspirowana kultową grą komputerową. Historia czwórki bohaterów, którzy muszą wykazać się kreatywnością, by przetrwać w niezwykłym świecie, przyciągnęła przed ekrany całe rodziny.

Ogromną popularnością cieszyły się również filmy z uniwersum Harry’ego Pottera, które zajęły aż siedem miejsc w pierwszej piętnastce. Wysoko uplasował się „Venom 3: Ostatni taniec” z Tomem Hardym, a także „Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi” i „Babygirl” z Nicole Kidman. Pierwszą dziesiątkę zamknął melodramat „It Ends with Us”, a w dalszej części zestawienia znalazły się takie tytuły jak „Zniknięcia”, „Superman” i „Grzesznicy”.

