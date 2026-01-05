Mickey Rourke błaga o pomoc, założył zbiórkę. „Sława nie chroni przed trudnościami”

Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu pisaliśmy, że „People” ujawnił, iż Mickey Rourke, aktor znany z takich tytułów jak „9½ tygodnia”, „Harry Angel”, „Zapaśnik”, „Człowiek w ogniu” czy „Zaklinacz deszczu”, ma poważne problemy. Według dokumentów, uzyskanych przez magazyn, gwiazdor może zostać pozbawiony dachu nad głową. Z pisma wynika, że 18 grudnia Rourke otrzymał wezwanie do zapłaty ponad 59 tys. dolarów Ericowi Goldie – właścicielowi nieruchomości w Los Angeles, którą zamieszkuje.

Dokument zakładał, że jeżeli Rourke nie uiści tej kwoty, która ma być zaległym czynszem, otrzyma wezwanie do opuszczenia nieruchomości. Według „People” aktor nigdy nie odebrał wezwania, ponieważ nie było go w tym czasie w domu. Zostało ono do niego wysłane pocztą, a także wywieszone na posesji. W weekend do mediów trafiły zdjęcia aktora we wspomnianym domu – wiadomo, że znów zamieszkuje dom, jednak najwyraźniej wciąż nie ma pieniędzy, aby zapłacić za jego wynajem. W niedzielę 4 stycznia w sieci ruszyła zbiórka na ten cel.

Mickey Rourke zbiera pieniądze. Chce uchronić się przed eksmisją

Strona GoFundMe zatytułowana „Pomóż Mickeyowi Rourke'owi zostać w domu” zebrała do tej pory 19 819 dolarów, a cel to 100 000 dolarów.

„Mickey Rourke wkroczył do amerykańskiego kina niczym siła natury – surowy, nieustraszony i absolutnie oryginalny” – czytamy w opisie strony z darowiznami. „Pod koniec lat 70. i 80. był nie tylko gwiazdą filmową; był symbolem czegoś wyjątkowego: niebezpieczeństwa połączonego z wrażliwością, twardości połączonej z sercem. Od „Diner” przez „Rumble Fish” po „9 i pół tygodnia”, Mickey dawał widzom role, które wydawały się przeżyte, a nie wyreżyserowane, i pozostawiły trwały ślad w amerykańskiej kulturze filmowej”.

W opisie czytamy dalej, że po tym, jak Rourke zrezygnował z aktorstwa dla boksu, został obciążony „trwałymi bliznami fizycznymi i emocjonalnymi” i porzucony przez „branżę, która kiedyś go sławiła”. „Sława nie chroni przed trudnościami, a talent nie gwarantuje stabilności” – dodaje opis. „Pozostaje człowiek, który zasługuje na godność, mieszkanie i szansę na odzyskanie równowagi” – pisze.

