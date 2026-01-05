Thrillerowy szał na Netflix. Te dwa miniseriale ogląda teraz cała Polska

Jeśli wydaje ci się, że na Netfliksie wszystko już było, te dwa tytuły szybko wyprowadzą cię z błędu. Platforma znów trafia w punkt, stawiając na krótkie, intensywne formy, które wciągają od pierwszych minut i nie pozwalają się oderwać aż do finału. Skandynawski chłód i brytyjska precyzja spotykają się tu w dwóch mrocznych thrillerach–miniserialach, które właśnie teraz biją rekordy popularności. To propozycje idealne na maraton: pełne tajemnic, rodzinnych sekretów i napięcia, które rośnie z każdym odcinkiem.

Dwa nowe miniseriale–thrillery na szczycie Netfliksa! Polacy oszaleli na ich punkcie

„O krok za daleko”

Ten 8-odcinkowy miniserial oparty jest na powieści Harlana Cobena o tym samym tytule. Thriller i kryminał opowiada o Simonie, który wiódł idealne życie — miał kochającą żonę i dzieci, świetną pracę, piękny dom… Ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku — zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami — może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.

„Kraina grzechu”

To nowy skandynawski thriller, prosto ze Szwecji. Akcja licząego odcinków miniserialu opowiada o farmie na półwyspie Bjäre, gdzie zostaje znaleziony martwy nastolatek Silas. Rozwiązaniem tej sprawy ma zająć się wiecznie rozgniewana, ekscentryczna, ale niezwykle bystra śledcza Dani (Krista Kosonen), której partnerem zostaje początkujący Malik (Mohammed Nour Oklah). Wspólne dochodzenie prowadzi ich w sam środek patriarchalnego bagna na szwedzkiej prowincji, gdzie szybko trafiają w centrum rodzinnego konfliktu trwającego od pokoleń. Dani, którą coś łączy z ofiarą, coraz głębiej wsiąka w sprawę i w życie rodzin uwikłanych w tragedię. Tymczasem patriarcha Elis (Peter Gantman) wyznacza jej termin na rozwiązanie śledztwa, zanim weźmie sprawę w swoje ręce. „Kraina grzechu” to współczesny kryminał osadzony w brutalnym świecie, gdzie nic nie jest pewne i brzemię grzechu pierworodnego jest wyjątkowo ciężkie.

