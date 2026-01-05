Twój ulubiony serial HBO Max powraca! A to dopiero początek wybitnych nowości w tym tygodniu

Nowy tydzień na HBO Max zapowiada się wyjątkowo różnorodnie – od emocjonujących serialowych powrotów, przez kino gatunkowe, aż po poruszające historie oparte na faktach. Widzowie mogą przygotować się na solidną dawkę napięcia, wzruszeń i filmowej klasyki. Na pierwszy plan wysuwa się długo wyczekiwany drugi sezon najchętniej oglądanego serialu zeszłego roku, który ponownie zabiera nas na intensywny dyżur na szpitalnym oddziale ratunkowym. Każda godzina to tu walka z czasem, trudne decyzje i ogromne emocje, a charyzmatyczny lekarz w centrum wydarzeń znów musi mierzyć się z granicami własnej wytrzymałości.

Nie zabraknie także mocnego akcentu z polskiego podwórka. Do akcji wraca kultowy bohater kina sensacyjnego, który po latach spędzonych na emeryturze zostaje wciągnięty w kolejny skok. Tym razem jednak będzie musiał zmierzyć się nie tylko z dawnymi kontaktami, lecz także z młodszą konkurencją i własną legendą. Fani rodzimego kina z pewnością docenią ten powrót pełen humoru i nostalgii.

W ofercie pojawi się również inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o walce o wolność i rodzinę – historia człowieka, który w obliczu niewyobrażalnego zagrożenia znajduje w sobie siłę do ucieczki i desperackiej podróży ku lepszemu życiu. Dla miłośników kina bardziej refleksyjnego przygotowano z kolei filmową baśń o niezwykłym gawędziarzu, w której granica między prawdą a mitem nieustannie się zaciera, oraz poruszający portret jednego z największych umysłów naszych czasów, ukazujący cenę geniuszu i skomplikowaną naturę miłości wystawionej na ciężką próbę.

„Nasz dom”



Egoistyczny lekarz, dr Andre Luiz, umiera w wyniku ciężkiej choroby i budzi się w innej rzeczywistości, zwanej „Umbral”, będącej rodzajem czyśćca. Po bolesnych przeżyciach zaczyna żałować swojego postępowania, prosząc Boga o wybaczenie i pomoc, dzięki czemu trafia do duchowego miasta zwanego „Nasz Dom”. Tam odnajduje spokój i harmonię, zaczyna pracować dla dobra ludzkości, rozwijać się duchowo. Poznaje nowych przyjaciół, a także spotyka wroga – siebie jako samodestrukcyjną i samolubną osobę.

Premiera: 8 stycznia



„Neonowa droga”



Wayne, niegdyś bliski kariery w Nashville, po latach spotyka legendę country i razem próbują spełnić dawne marzenia, mimo że przemysł muzyczny bardzo się zmienił.

Premiera: 8 stycznia



„Jaśniejsza od gwiazd”



Fanny Brawne ma 18 lat, jest olśniewająco piękną i ciekawą świata dziewczyną. Powściągliwa matka dołożyła wszelkich starań by córka wyrosła na rozważną i dobrze wychowaną pannę. Każdy dzień Fanny wypełniony jest niekonwencjonalnymi zajęciami, jak szydełkowanie, bale i długie spacery zawsze w towarzystwie przyzwoitki. Niewinne spotkanie z czarującym młodzieńcem nieoczekiwanie przerodzi się w pierwszą prawdziwą miłość. To nieznane uczucie do niepoprawnego romantyka sprawi, że dziewczyna zrzuci gorset konwenansów i złamie panujące zasady.

Premiera: 8 stycznia



„Milion minut”



Prawdziwa historia rodziny, która, zainspirowana marzeniem córki, wyrusza w podróż życia. Vera i Wolf wraz z dziećmi opuszczają Berlin i na dwa lata przenoszą się do Tajlandii i Islandii.

Premiera: 8 stycznia



„The Pitt”, 2. sezon



Serial „The Pitt” pokazuje codzienne wyzwania pracowników medycznych ratujących zdrowie i życie pacjentów szpitala w Pittsburghu w stanie Pensylwania. Każdy odcinek to jedna godzina z życia szpitalnego oddziału ratunkowego. W roli głównej występuje Noah Wyle.

Premiera: 9 stycznia



„Vinci 2”



Cuma, emerytowany złodziej sztuki, mieszka w Hiszpanii. Gdy paser Chudy proponuje nowy skok w Polsce, Cuma wraca do Krakowa. Dowiaduje się, że młodsza para złodziei już przejęła plan, więc postanawia im przeszkodzić.

Premiera: 9 stycznia



„Wyzwolenie”



Film inspirowany wciągającą, prawdziwą historią mężczyzny, który dla rodziny i wolności zrobiłby wszystko. Gdy Peter, zniewolony mężczyzna, ryzykuje życie i ucieka, by wrócić do rodziny, wyrusza w niebezpieczną podróż pełną miłości i siły.

Premiera: 10 stycznia



„DJ Ahmet”



15-letni Ahmet na co dzień pilnuje owiec i opiekuje się młodszym bratem, ale w głębi duszy chciałby zostać DJ-em. Jego drogi skrzyżują się z rówieśniczką Ayą, która także marzy o innym życiu.

Premiera: 10 stycznia



„Duża ryba”



Młody Edward Bloom (Ewan McGregor) to człowiek o wielkim apetycie na życie i niezwykłych pasjach. Powróciwszy po latach do rodzinnego miasteczka (wspaniała kreacja Alberta Finneya 5-krotnie nominowanego do Oscara dla Najlepszego Aktora i dla Najlepszego Aktora Drugoplanowego za "Erin Brockovich"), zachwyca swoich słuchaczy nieprawdopodobnymi opowieściami, pełnymi elementów baśniowych i mitycznych, w których prawda miesza się z fikcją. Syn Edwarda, William (Billy Crudup) stara się dowiedzieć jak najwięcej o swym umierającym na raka ojcu. Zbiera wszystkie te nieprawdopodobne opowieści i elementy łamigłówki w całość, by zrozumieć wielkie wyczyny i niepowodzenia ojca. Wyrusza w osobistą, mistyczną podróż, podczas której stara się oddzielić rzeczywistość od mitów, a nie jest to wcale proste...

Premiera: 10 stycznia



„Teoria wszystkiego”



Poruszająca opowieść o życiu u boku geniusza, jednego z największych naukowców wszechczasów - Stephena Hawkinga (Eddie Redmayne), twórcy teorii czarnych dziur, wybitnego matematyka, sławy akademickiej i pisarza. Hawking poślubił Jane Wilde (Felicity Jones) w 1965 r. Spędzili ze sobą prawie trzydzieści lat. Coś, co początkowo zapowiadało się na sielankę, okazało się trudną przeprawą przez wyniszczającą organizm Hawkinga chorobę (stwardnienie zanikowe boczne). Historia o tym, kiedy geniusz zderza się ze słabością. Ale też wnikliwy, inteligentny obraz postępującego rozpadu małżeństwa. Czytaj też:

