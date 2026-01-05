Critics Choice Awards 2026 rozdane. Najlepsze filmy i seriale 2025 roku triumfują

W niedzielę 4 stycznia odbyła się 31. gala Critics Choice Awards. Critics’ Choice Awards to amerykańskie nagrody filmowe i telewizyjne przyznawane przez stowarzyszenie krytyków Critics Choice Association, które wyróżniają najlepsze filmy, seriale, aktorów i twórców danego roku, często uznawane za jedne z najważniejszych nagród krytyków i traktowane jako barometr przed Oscarami, ponieważ ich wyniki często przewidują późniejsze werdykty Amerykańskiej Akademii Filmowej.

Critics Choice Awards 2026. To najlepsze filmy i seriale 2025 roku. Podpowiadamy, gdzie je obejrzycie

Film „Jedna bitwa po drugiej” (film jest już do obejrzenia w Polsce na HBO Max)zdobył nagrodę dla najlepszego filmu fabularnego, a jego twórca Paul Thomas Anderson zgarnął statuetki dla najlepszego reżysera i za najlepszy scenariusz adaptowany.

Timothée Chalamet zdobył nagrodę dla najlepszego aktora za swoją główną rolę w „Marty Supreme” (polska premiera 30 stycznia), a Jessie Buckley zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki za „Hamnet” (film zadebiutuje na ekranach polskich kin 23 stycznia). Nagrody dla najlepszego aktora drugoplanowego i aktorki drugoplanowej otrzymali Jacob Elordi za „Frankenstein” (do obejrzenia na Netflix) oraz Amy Madigan za „Zniknięcia” (dostępny na HBO Max).

Film „Grzesznicy” Ryana Cooglera (na HBO Max), który zdobył aż 17 nominacji, otrzymał finalnie cztery statuetki: za najlepszy scenariusz oryginalny, młodego aktora lub aktorkę (Miles Caton), muzykę oraz inauguracyjną nagrodę za obsadę i zespół. „Frankenstein” (Netflix) zdobył również cztery nagrody: dla najlepszego aktora drugoplanowego (Jacob Elordi), kostiumy, charakteryzację i scenografię.

Statuetkę w kategorii „najlepszy serial dramatyczny” otrzymał „The Pitt” od HBO Max, a jego aktorzy – Noah Wyle i Katherine LaNasa, zdobyli odpowiednio nagrody dla najlepszego aktora i aktorki drugoplanowej.

Najlepszym serialem komediowym ogłoszono „The Studio” z Apple TV+. Seth Rogen i Ike Barinholtz, aktorzy serialu, zdobyli odpowiednio nagrody dla najlepszego aktora i aktora drugoplanowego.

Jean Smart po raz kolejny uhonorowana została z kolei za swoją kultową rolę „Hacks” na HBO Max, otrzymując statuetkę dla najlepszej aktorki w serialu komediowym.

Docenione zostały też świeże debiuty, w tym Rhea Seehorn za rolę w hicie końcówki 2025 roku, czyli „Jedyna” na Apple TV+. Znana dobrze widzom z „Sukcesji” Sarah Snook zgarnęła z kolei statuetkę dla najlepszej aktorki w miniserialu za swoją rolę w „To jej wina” (w Polsce do obejrzenia na SkyShowtime).

Absolutny hit ubiegłego roku, czyli serial „Dojrzewanie” Netfliksa, wygrał aż w czterech kategoriach, w tym „najlepszy miniserial”. Stephen Graham otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora w serialu mini lub filmie telewizyjnym, a Owen Cooper i Erin Doherty odpowiednio dla najlepszego aktora i aktorki drugoplanowej.

Netflix przewodził wśród dystrybutorów i sieci/streamerów z dwunastoma nagrodami CCA – siedmioma dla filmów i pięcioma dla produkcji telewizyjnych. Tuż za nim znalazła się wytwórnia Warner Bros. z ośmioma statuetkami, a kolejne miejsca zajęły HBO Max i Apple TV+ z pięcioma nagrodami.

Czytaj też:

Zatrzęsienie nowości na Netflix! Ten miniserial przyciągnie w tym tygodniu tłumyCzytaj też:

5 perełek na Netflix, 6 sztosów na HBO Max. To polecamy na pierwszy weekend tego roku