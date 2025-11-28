Seriale w klimacie „Dom dobry” Smarzowskiego. 6 mocnych propozycji

Sukces najnowszego filmu Wojciecha Smarzowskiego pokazuje, że widzowie są spragnieni historii autentycznych, surowych i poruszających. „Dom dobry” zdobył uznanie dzięki charakterystycznemu stylowi reżysera: odwagę w podejmowaniu trudnych tematów połączono tu z doskonałym aktorstwem i mroczną atmosferą. Nic więc dziwnego, że fani filmu chętnie poszukują seriali o podobnym klimacie. To tematyka trudna, ale niezwykle angażująca. To opowieści o ludziach uwikłanych w sytuacje, które odsłaniają prawdę o naturze człowieka oraz o świecie, w którym żyjemy. Warto po nie sięgać, bo oferują nie tylko mocne emocje, lecz także refleksję – zachęcają do zadawania pytań, konfrontowania się z niewygodnymi tematami i dostrzegania szerszego kontekstu społecznego. Oto seriale, które spodobają wam się, jeżeli jesteście zachwyceni „Domem dobrym” Wojciecha Smarzowskiego.

Seriale w klimacie filmu „Dom dobry” Wojciecha Smarzowskiego

„Sprzątaczka”



Inspirację dla serialu „Sprzątaczka” stanowiły wspomnienia Stephanie Lard zatytułowane „Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze”, które trafiły na listę bestsellerów New York Timesa. Jego główną bohaterką jest Alex — samotna matka, która po odejściu od przemocowego partnera podejmuje się pracy jako sprzątaczka w cudzych mieszkaniach. Ledwo wiążąc koniec z końcem i z trudem unikając bezdomności, Alex chce zapewnić lepsze życie swojej córce, Maddy. Przedstawiony z perspektywy zdesperowanej, lecz zdeterminowanej kobiety serial nakreśla wzruszający, brutalnie szczery, inspirujący, a czasami zabawny portret matki, która gotowa jest pokonać wszelkie trudności.



„Wielkie kłamstewka”



W spokojnym, nadmorskim miasteczku Monterey w stanie Kalifornia nic nie jest takie, jakim się wydaje. Kochające matki, osiągający sukcesy mężowie, urocze dzieci, piękne domy. Za ich pozornie perfekcyjnym życiem kryje się jednak sieć kłamstw. Pewnego dnia w miasteczku pojawia się samotna matka Jane (Shailene Woodley) i jej syn Ziggy. Wieloletnie przyjaciółki Madeline (Reese Witherspoon) i Celeste (Nicole Kidman) biorą ją pod swoje skrzydła, co nie pozostaje bez znaczenia dla relacji z Renatą (Laura Dern). Przykry incydent w szkole wyznacza nowe linie podziału. A gdy w miasteczku dochodzi do zbrodni, która zaburza idealne życie mieszkańców, pojawia się podejrzenie, że mogło mieć to coś wspólnego z napięciami, które pojawiły się pomiędzy matkami dzieci z lokalnej szkoły.



„Mogę cię zniszczyć”



Arabella Essiuedu (Michaela Coel) jest beztroską, zabieganą i stroniącą od zobowiązań młodą kobietą, która ma na swoim koncie kilka tekstów cieszących się dużą popularnością w sieci. Dzięki nim została uznana za „głos swojego pokolenia”, ma własnego agenta, dostała zaliczkę na napisanie książki i żyje pod ciągłą presją. Po tym jak pewnego wieczoru staje się ofiarą napaści seksualnej w klubie nocnym, jej życie zmienia się bezpowrotnie. Arabella zmuszona jest przewartościować całe swoje życie - swoją karierę zawodową, relacje z przyjaciółmi, a nawet z rodziną. Kobieta próbuje uporać się z trudnymi doświadczeniami i zaczyna powoli poznawać samą siebie.



„Niewiarygodne”



Nastoletnia Marie Adler (Kaitlyn Dever) zgłasza policji napaść na tle seksualnym, której w jej domu dokonał włamywacz. Od prowadzących sprawę detektywów oraz bliskich słyszy jednak, że jej wersja wydarzeń nie brzmi wiarygodnie. Tymczasem w oddalonym o setki kilometrów mieście śledcze Grace Rasmussen i Karen Duvall (nagrodzone Emmy Toni Collette i Merritt Wever) wspólnie prowadzą śledztwo w sprawie zaskakująco podobnych gwałtów. Prawdopodobnie stoi za nimi seryjny gwałciciel.



„The Act”



Oparta na faktach historia kryminalna. Gypsy Rose Blanchard to młoda kobieta z Missouri, która pewnego dnia uświadamia sobie, że osoba, która twierdziła, że kocha ją najbardziej na świecie, naprawdę ją raniła. Gypsy dorastała, wierząc, że jest poważnie chora na raka, dystrofię mięśniową, epilepsję i wiele innych schorzeń, a jej matka Dee Dee poświęciła swoje życie, aby się nią opiekować. Dziewczyna w końcu odkryła szokującą prawdę. Okazało się, że z jej zdrowiem było wszystko w porządku.



„Ostre przedmioty”



Dziennikarka St. Louis Chronicle Camille Preaker (Amy Adams) zostaje wysłana do swojego rodzinnego miasteczka Wind Gap, aby przygotować materiał o dwóch zaginionych dziewczynkach, z których jedna została odnaleziona martwa. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości i zdaje się identyfikować z młodymi ofiarami. Zadanie, które łączy ponownie Camille z jej apodyktyczną matką Adorą, ojczymem Alanem Crellinem i przyrodnią siostrą Ammą, przywołuje traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa, w tym śmierć młodszej siostry Camille, Marian. Udręczonej przeszłością i szukającej ucieczki za pomocą alkoholu Camille udaje się dołączyć do detektywa Richarda Willisa i szefa policji Vickery'ego w poszukiwaniu tropów, które mogą rzucić światło na los dwóch zaginionych dziewcząt.Czytaj też:

