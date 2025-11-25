Nie tylko „Rozdzielenie” i „Jedyna”. Najlepsze seriale na Apple TV+

Apple TV+ w ostatnich latach konsekwentnie buduje pozycję jednej z najciekawszych platform streamingowych — nie ilością, lecz jakością swoich produkcji, udowadniając, że potrafi inwestować w historie, o których długo się mówi. Choć głośne tytuły, takie jak „Rozdzielenie” czy „Jedyna”, przyciągnęły największą uwagę widzów, katalog serwisu kryje znacznie więcej świetnych seriali, które potrafią zaskoczyć rozmachem, oryginalnością i dopracowaniem.

To zestawienie stworzone na podstawie ocen widzów, opinii krytyków i własnych redakcyjnych doświadczeń (posegregowane według przyznawanych ocen na portalu Filmweb). Ujęliśmy w nim jedynie tytuły, które miały oceny powyżej 7/10. Oto lista najlepszych produkcji Apple TV+, które warto dodać do swojej listy.

Elita serwisu Apple TV+. Najlepsze seriale

„Warto się starać”



Nikki i Jason bardzo pragną dziecka – ale niestety nie mogą go mieć. Decydują się więc na adopcję.



„Krople Boga”



Podczas gdy winiarski świat opłakuje śmierć Alexandre'a Légera, jego córka Camille, z którą od lat nie miał kontaktu, dowiaduje się, że wejdzie w posiadanie jego niezwykłej kolekcji. Jednak aby otrzymać spadek, Camille musi pokonać podopiecznego Alexandre'a, Isseia, w teście smakowym.



„Physical”



Gospodyni domowa mieszkająca w Kalifornii w latach 80. znajduje niekonwencjonalną drogę do władzy - świat aerobiku.



„Połączenie oczekujące”



Powiązane ze sobą rozmowy telefoniczne – to za ich pośrednictwem ten przełomowy serial przedstawia tajemniczą historię grupy nieznajomych, których życie pogrąża się w chaosie w przeddzień apokaliptycznego wydarzenia.



„Pięć dni w szpitalu Memorial”



Serial oparty na prawdziwych wydarzeniach, do których doszło podczas huraganu Katrina. Kiedy nadeszła powódź, padło zasilanie, a nad miasto nadciągnęła fala upałów, wyczerpani pracownicy szpitala w Nowym Orleanie musieli podejmować ważne i dramatyczne decyzje.



„Psychiatra u boku”



Historia dziwnej relacji między terapeutą a jego wieloletnim pacjentem.



„Mythic Quest”



Poznaj zespół tworzący najpopularniejszą wieloosobową grę komputerową wszech czasów. Choć budują światy, kształtują herosów i kreują legendy, najcięższych bojów nie toczą w grze, tylko w biurze.



„Wódz wojownik”



Opowieść o zjednoczeniu Hawajów podąża śladami Ka'iany, który dołącza do krwawej kampanii, by zjednoczyć walczące ze sobą królestwa i uchronić je przed kolonizacją.



„Dickinson”



Wewnętrzne spojrzenie na świat pisarki Emily Dickinson.



„Teheran”



Agentka Mossadu pracuje pod przykrywką w Teheranie. Gdy jej misja kończy się porażką musi sama zorganizować ucieczkę.



„Shantaram”



W poszukiwaniu kryjówki zbiegły więzień Lin Ford dociera na tętniące życiem ulice Bombaju lat 80. Pracując jako medyk, zaczyna pomagać najuboższym mieszkańcom miasta. Na długiej drodze do odkupienia odnajduje nieoczekiwaną miłość, bliskość i odwagę.



„Siostry na zabój”



Śmierć rodziców niezwykle umacnia więź między siostrami Garvey, które przysięgają zawsze chronić siebie nawzajem.



„Pachinko”



Rozgrywająca się na przestrzeni czterech pokoleń kronika nadziei i marzeń koreańskiej rodziny imigrantów, która opuszcza ojczyznę w poszukiwaniu lepszego życia.



„Znajomi i sąsiedzi”



W następstwie rozwodu i utraty pracy magnat finansowy zaczyna okradać bogatych sąsiadów, by utrzymać się na powierzchni. Branie na celownik ludzi z własnego środowiska sprawia mu niespodziewaną przyjemność, ale bohater wplątuje się w śmiertelnie niebezpieczną sieć.



„WeCrashed: Upadek start-upu”



Serial zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami, którego osią jest wątek miłosny. WeWork w niecałą dekadę z pojedynczej przestrzeni coworkingowej przekształcił się w globalną markę wycenianą na 47 miliardów dolarów. Następnie w przeciągu roku stracił 40 miliardów. Jak do tego doszło?



„Servant”



Serial opowiadający o losach pary z Filadelfii, pogrążonej w żalu po niewyobrażalnej tragedii, która powoduje rozłam w małżeństwie i pozwala tajemniczej sile wkraść się do ich domu.



„Sugar”



Tajemniczy, walczący z własnymi demonami prywatny detektyw bada sprawę zniknięcia ukochanej wnuczki hollywoodzkiego producenta.



„Lekcje chemii”



Lata 50. XX wieku. Elizabeth Zott marzy o pracy naukowczyni, jednak żyje w społeczeństwie, które twierdzi, że miejsce kobiety jest w domu. Zott przyjmuje ofertę pracy przy telewizyjnym programie kulinarnym i postanawia nauczyć ignorowane gospodynie domowe czegoś znacznie więcej niż samych przepisów.



„Władcy przestworzy”



Podczas II Wojny Światowej lotnicy załogi bombowców 8. Armii Powietrznej ryzykują życiem w akcie braterstwa zrodzonym z odwagi, strat i zwycięstw.



„Mroczna materia”



Profesor fizyki Jason Dessen zostaje porwany i budzi się w alternatywnej rzeczywistości, gdzie jego życie wygląda zupełnie inaczej. Próbując wrócić do dawnego bytu, mężczyzna wpada na trop skomplikowanej intrygi.



„W tłumie”



Thriller psychologiczny rozgrywający się w 1979 r. na Manhattanie. Młody mężczyzna zostaje aresztowany za szokujące przestępstwo, a nietypowa śledcza musi rozwiązać kryjącą się za nim tajemnicę.



„W obronie syna”



Wstrząsający thriller, w którym życie pewnej rodziny zostaje bezpowrotnie zniszczone wraz z oskarżeniem syna o zamordowanie kolegi z klasy.



„Jedyna”



Najbardziej nieszczęśliwa osoba na Ziemi musi uratować świat przed szczęściem.



„Fundacja”



Grupa wyrzutków musi odbudować cywilizację i ocalić ludzkość w obliczu upadku Imperium Galaktycznego.



„Terapia bez trzymanki”



Perypetie młodego psychoterapeuty, który próbuje uporać się z żałobą, problemami wychowawczymi i kłopotami w pracy.



„Sprostowanie”



Gdy przy łóżku dziennikarki, która zbudowała swoją karierę na ujawnianiu występków, pojawia się intrygująca powieść, kobieta z przerażeniem odkrywa, że jest kluczową postacią dawnej historii, która ujawnia jej najmroczniejszy sekret.



„Kulawe konie”



Ten zabawny serial szpiegowski opowiada o dysfunkcyjnej grupie agentów MI5 i ich odrażającym szefie, słynącym ze złej sławy Jacksonie Lambie. Wspólnie próbują bronić Anglii przed wrogimi siłami, poruszając się w świecie szpiegowskich sztuczek.



„Studio”



Matt Remick, szef studia filmowego, rozpaczliwie pragnąc akceptacji gwiazd, wraz ze swoim zespołem wykonawczym w Continental Studios musi pogodzić wymagania korporacyjne z twórczymi ambicjami, aby ocalić znaczącą rolę kina.



„Czarny ptak”



Jimmy Keene, który właśnie rozpoczyna dziesięcioletnią odsiadkę, otrzymuje niezwykłą ofertę - jeśli zdoła zdobyć informacje od podejrzanego o zabójstwo Larry'ego Halla, będzie wolny. Wypełnienie tej misji staje się dla Jimmy'ego życiowym celem.



„Ted Lasso”



Trener amerykańskiego futbolu Ted Lasso przenosi się do Anglii, by objąć pieczę nad drużyną piłki nożnej. Czy brak doświadczenia i nieprzychylne środowisko przeszkodzą mu w pokazaniu graczom legendarnego Stylu Teda Lasso?



„Uznany za niewinnego”



Szokujące zabójstwo stawia na nogi prokuraturę w Chicago, gdy podejrzana staje się jedna z pracujących tam osób, którą następnie czeka walka o rodzinę.



„The Morning Show”



Serial bez skrupułów ukazuje współczesne miejsce pracy okiem ludzi, którzy każdego ranka pomagają Ameryce się obudzić. Zobacz telewizję śniadaniową od kuchni.



„Silos”



W zniszczonej i toksycznej przyszłości żyje społeczność zamieszkująca ogromny podziemny silos sięgający kilkaset pięter pod ziemię. Mężczyźni i kobiety żyją tam w społeczeństwie pełnym obostrzeń sądząc, że mają one ich chronić.



„Rozdzielenie”



Mark zarządza zespołem pracowników, których wspomnienia związane z pracą i życiem osobistym zostały rozdzielone w wyniku zabiegu. Gdy po pracy zjawia się w jego życiu tajemniczy kolega, Mark zaczyna stopniowo odkrywać prawdę na temat ich zawodów.Czytaj też:

