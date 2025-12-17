Tragiczny finał życia gwiazdy TikToka. 31-latek nie żyje

Tucker Genal, jedna z najpopularniejszych twarzy amerykańskiego TikToka, zmarł w wieku 31 lat. Informacja o jego śmierci poruszyła fanów na całym świecie i wywołała falę pytań o okoliczności tragedii.

Tucker Genal nie żyje. Okoliczności tragedii

Tucker Genal należał do grona najbardziej rozpoznawalnych twórców na amerykańskim TikToku. Jego komediowo-lifestyle’owe treści śledziło ponad 2,5 mln użytkowników platformy, a na Instagramie zgromadził ponad 340 tys. obserwujących. W swoich materiałach często występował razem z młodszymi braćmi, Carsonem i Connorem, tworząc lekkie, pełne humoru nagrania, które przyciągały kolejne rzesze fanów.

Nagła śmierć influencera wywołała ogromne poruszenie w sieci. W komentarzach i mediach społecznościowych pojawiły się wyrazy niedowierzania i smutku, a internauci domagali się informacji o tym, co doprowadziło do tragedii.

Z medialnych informacji wynika, że Tucker Genal odebrał sobie życie 11 grudnia w swoim domu w Los Angeles. Miał 31 lat. Wiadomość o jego śmierci szybko obiegła media i wstrząsnęła społecznością internetową, która przez lata śledziła jego twórczość.

Wzruszające oświadczenie braci

Po tragedii głos zabrali młodsi bracia influencera. Carson i Connor opublikowali na Instagramie poruszające oświadczenie, w którym pożegnali starszego brata i nie kryli bólu po jego stracie.

„Nie wiemy nawet, od czego zacząć. Byłeś naszym najlepszym przyjacielem i jeszcze lepszym starszym bratem. Całe życie podziwialiśmy cię i staraliśmy się podążać twoimi śladami, ponieważ zawsze byłeś naszym bohaterem. Byłeś najmilszym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek spotkaliśmy i najlepszym bratem, jakiego ktokolwiek mógłby sobie wymarzyć. Kochamy cię i będziemy za tobą tęsknić wiecznie, Tucker” — napisali.

W dalszej części wpisu Carson i Connor zwrócili się także do fanów oraz mediów z prośbą o uszanowanie prywatności rodziny w tym niezwykle trudnym czasie. „Prosimy o uszanowanie naszej prywatności, ponieważ opłakujemy stratę bliskiej osoby i zaczynamy naukę życia bez niego. Jesteśmy głęboko wdzięczni za życzliwość i zrozumienie okazane naszej rodzinie” — podkreślili.

Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi, nie wahaj się szukać pomocy!

Pamiętaj, że istnieje szereg ludzi oraz instytucji, które są w stanie pomóc ci w każdym problemie.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia twojego bądź drugiej osoby zadzwoń pod numer alarmowy – 112.

Warto wiedzieć, że fachową i bezpłatną pomoc psychologiczną można uzyskać również pod jednym z wybranych telefonów:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowo) 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowo) 800 12 12 12

Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (całodobowo) 800 70 2222

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (całodobowo) 800 12 00 02

Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów (całodobowo) 800 080 222

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 10

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00

Policyjny Telefon Zaufania 800 12 02 26

Możesz także skorzystać z pomocy w poradniach zdrowia psychicznego. Kontakt do takiego miejsca znajdziesz w Internecie, wpisując w wyszukiwarce „poradnia zdrowia psychicznego” oraz swoje miasto/województwo. Jeśli potrzebujesz pilnej konsultacji psychiatrycznej, możesz udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego.

Pomocy udzielają także:

Poradnie pedagogiczno-psychologiczne w szkołach

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Lokalne ośrodki (centra) interwencji kryzysowej

Pomocowe strony internetowe:

