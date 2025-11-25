Elita na Prime Video. 11 seriali z notami powyżej 8/10

Platforma Prime Video wyróżnia się wyjątkowo bogatą biblioteką seriali, które zdobyły uznanie widzów i krytyków. W serwisie znajdziecie produkcje-klasyki, które mimo upływu lat, wciąż zachwycają dopracowanymi historiami i charyzmatycznymi bohaterami. Wśród najlepiej ocenianych seriali na Prime Video znajdują się zarówno mocne thrillery, bezkompromisowe dramaty, jak i błyskotliwe komedie. Historie rodzinne przeplatają się tu z opowieściami o nadnaturalnych siłach, a obyczajowe zderzają się z brutalnymi produkcjami o bohaterach, którzy dawno przestali przypominać klasycznych herosów. Ich wspólnym mianownikiem jest jedno – każdy z tych seriali osiągnął średnią ocen powyżej 8/10, co czyni je prawdziwą elitą katalogu Prime Video.

11 najlepiej ocenianych seriali na Prime Video. Wszystkie mają ponad 8/10

11. „Mysz”

Życie dobrodusznego policjanta Jung Ba-reuma oraz niepokornego detektywa Ko Moo-chiego, owładniętego żądzą zemsty na mordercy swoich rodziców, zostaje wywrócone do góry nogami, gdy obaj zostają wciągnięci w pościg za psychopatą należącym do 1% najniebezpieczniejszych przestępców.

10. „Chicago Fire”

Odważni strażacy i ratownicy z oddziału Chicago Firehouse 51 nawiązują silne więzi podczas akcji ratowniczych, w których raz po raz ratują mieszkańców swojego miasta przed różnymi niebezpieczeństwami.

9. „Wspaniała Pani Maisel”

Lata 60., USA – w świecie opanowanym przez mężczyzn zdradzana żona postanawia rozpocząć karierę jako komik sceniczny.

8. „Tacy jesteśmy”

W dniu urodzin męża Rebecca rodzi trojaczki. Od tego momentu losy członków rodziny Pearsonów splatają się przez lata.

7. „The Expanse”

Młoda kobieta odkrywa spisek, który może doprowadzić do zagłady ludzkości.

6. „Fleabag”

Fleabag wraca późno do domu atakowana przez jaskrawe światła miasta, przez neony i reklamy. Takie miasto to mieszanka hedonizmu i …przerażenia. Jaka naprawdę jest Fleabag? Najchętniej przywdziewa maskę oschłej, złej, seksualnie wyzwolonej, a nawet: wyuzdanej dziewczyny, która „wszystko już widziała”, która zmienia partnerów jak rękawiczki, niczym i nikim się nie przejmując. Jaka jest naprawdę? Samotna, pogrążona w żalu, ciekawa i próbująca zrozumieć świat, w który się rzuca i którego się boi. Panicznie boi się wszystkich, którzy staną „za blisko” i odkryją jej delikatność. Boi się zranienia.

5. „The Boys”

Grupa samozwańczych obrońców sprawiedliwości przeciwstawia się superbohaterom, którzy nadużywają swoich mocy.

4. „Shameless – Niepokorni”

Poznaj Franka Gallaghera, ojca rodziny, który kocha szóstkę swoich dzieci niemal tak mocno, jak alkohol, papierosy i zasiłek socjalny. Dlatego dbanie o dom pozostawia najstarszej córce, która ma utrzymać rodzinę razem i dopilnować, żeby wszyscy (z wyjątkiem Franka) dokładali się do prądu i do jedzenia w lodówce. William H. Macy i Emmy Rossum przewodzą doskonałej obsadzie w pierwszym sezonie serialu „Shamelss: Niepokorni” – rozczulającej, nieprzewidywalnej, odurzającej i oburzająco śmiesznej serii.

3. „Biuro”

Kamery towarzyszą pracownikom oddziału firmy sprzedającej artykuły papierowe w czasie ich codziennych obowiązków.

2. „Nie z tego świata”

Dean (Jensen Ackles) i Sam (Jared Padalecki) jako dzieci stracili matkę. Wychowani zostali przez ojca tak, by mogli dać sobie radę z każdym stworem żyjącym na Ziemi. Tylko oni są w stanie pomóc ludziom, którzy niczego się nie spodziewają i najczęściej nie wierzą w siły nadprzyrodzone. Ale zło czai się wszędzie i chce wyrządzić jak najwięcej szkód. Bracia, w trakcie poszukiwań zaginionego ojca, będą starali się zlikwidować tak dużo bestii, jak to tylko będzie możliwe.

1. „Dr House”

Zanurz się w świat medycznych sekretów doktora House'a, najbardziej fascynującego bohatera seriali o lekarzach. Hugh Laurie wciela się w postać doskonałego, ale zarazem sarkastycznego fachowca, doktora Gregory House'a, człowieka śmiałego ale i kompletnie pozbawionego manier typowych dla tego zawodu. Chociaż jego zachowania, kojarzone są raczej z postawami aspołecznymi, doktor House stawia czoła każdemu wyzwaniu i jest w stanie rozwiązać każdą zagadkę medyczną, przed którą skapitulowali jego koledzy po fachu. Wspólnie z rzutkim zespołem młodych współpracowników, uczyni wszystko, aby wygrać wyścig ze śmiercią i ocalić pacjenta.

