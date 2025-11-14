Wrócił najzabawniejszy polski serial od lat. Wybory, romanse i plejada gwiazd

W piątek 14 listopada w serwisie streamingowym Canal+ zadebiutował 5. sezon serialu „The Office PL”. Za produkcję niezmiennie odpowiada zespół: Maciej Bochniak (reżyser) oraz scenarzyści – Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki i Mateusz Płocha pod przewodnictwem Łukasza Sychowicza.

Serial „The Office PL” wciąż nie zaciąga hamulca i dalej pozostaje tak samo krindżowy, boleśnie aktualny i przezabawny, jak poprzednie serie. Dodatkowo czuć w nim swojskość i lokalność – produkcja nie powiela schematów z zachodnich wersji.

Co w 5. sezonie „The Office PL”?

Łuki nie żyje. Dobra, żyje, sprawa jest poważniejsza – Michał ogłasza przerwę od randkowania i kobitek, ile wytrzyma? Pewnie dłużej niż Levan, z szukającym na niego haków Darkiem, ale skoro obaj kandydują na radnego Siedlec, to czego się spodziewał? Rozmowa z prezydentem Ghany będzie najmniejszym problemem „gruzińskiego agenta sowieckich wpływów”. Czy seksowna deweloperka sprawi, że Michał znów uwierzy w miłość? I czy zakochany zrobi coś głupiego? Na przykład sprzeda budynek? No i najważniejsze – czy Asia z Adamem są razem? A może w biurze rozkwitnie zupełnie inny romans? Od razu uprzedzamy, nie Sebastiana, mimo że chłopak ma własne mieszkanie i jeśli jesteś kobietą w przedziale wiekowym 20-60, Seba prosił, żeby podać kod domofonu: 14kluczyk7406.

W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego i Milenę Lisiecką. W gościnnych rolach zobaczymy Joannę Kulig, Pawła Deląga i Piotra Zelta.

