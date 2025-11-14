4 hity na Netflix, 5 perełek na HBO Max. Co nowego warto obejrzeć w weekend?

Weekend to idealny moment, by nadrobić filmowe i serialowe zaległości, a platformy streamingowe jak zwykle nie zawodzą, dostarczając świeżych tytułów na każdy nastrój. Jeśli szukasz mocnych emocji, niebanalnych historii albo po prostu chcesz odpocząć przy czymś lekkim i wciągającym, w najbliższych dniach naprawdę jest z czego wybierać. Zarówno Netflix, jak i HBO Max przygotowały zestaw premier, które mogą okazać się prawdziwymi hitami – od trzymających w napięciu thrillerów, przez inteligentne dramaty, po nieoczywiste filmowe perełki. Oto przegląd najciekawszych nowości, które warto sprawdzić przed końcem tygodnia.

Co obejrzeć w ten weekend? Najciekawsze nowości i ukryte perełki z Netfliksa i HBO Max

„Kryształowa kukułka” (Netflix)



Pierwszoroczna rezydentka Clara Merlo doznaje rozległego zawału i musi przejść przeszczep serca. W trakcie rekonwalescencji zaczyna odczuwać przemożną potrzebę odkrycia tożsamości dawcy. Trafia więc do niewielkiego miasteczka w głębi kraju, aby dowiedzieć się więcej o życiu młodego mężczyzny, który oddał jej swoje serce. Clara wkracza do miejsca pełnego sekretów, zgłębia ponad dwudziestoletnią tajemnicę i poznaje odcięte od świata miasto, w którym dokładnie w dniu jej przybycia w parku zniknęło niemowlę.



„Bestia we mnie” (Netflix)



Od czasu tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego i stała się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy — ścigając jego demony i uciekając przed swoimi — w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.



„Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca” (Netflix)



Serial opowiada historię 25-letniego Li Jen-yao, który oddaje się w ręce policji i przyznaje do bycia zabójcą odpowiedzialnym za serię brutalnych morderstw i terroryzowanie kolegów ze szkoły średniej. Choć ujawnia makabryczne szczegóły swoich zbrodni, nigdy nie zdradza, co nim kierowało. W więzieniu udziela swojego pierwszego wywiadu Chou Pin-yu, która wkrótce zaczyna mieć niepokojące sny o mordercy oraz tajemniczej dziewczynie w mundurku. Gdy sny i rzeczywistość zaczynają się przeplatać, na jaw wychodzą dawno zapomniane tajemnice o miłości, nienawiści, winie i odkupieniu.



„Pani Playmen” (Netflix)



Adelina Tattilo jako Pani Playmen, redaktorka pierwszego magazynu erotycznego we Włoszech, która wprowadziła rewolucję w konserwatywnym Rzymie lat 70. XX wieku. Przecierała szlaki przedsiębiorczości w czasach, gdy rola kobiet były ograniczona do bycia matką i zajmowania się domem. Gorliwa katoliczka, a zarazem odważna nonkonformistka, walcząca o prawo do rozwodów, aborcji i emancypację kobiet. Kiedy mąż Adeliny, Saro Balsamo, zostawia ją samą jako jedyną właścicielkę bankrutującego imperium, kobieta musi stawić czoła wierzycielom, jednak nie poddaje się. Przekształca Playmen w ambitne i nowatorskie wydawnictwo i, przeciwstawiając się głęboko zakorzenionemu seksizmowi tamtych czasów, gromadzi wokół siebie zespół błyskotliwych intelektualistów, odważnych twórców i wizjonerskich fotografów. Razem łamią tabu, prowokują establishment i z każdym kolejnym wydaniem magazynu i wywołują kolejny skandal, a w końcu rewolucję kulturową. „Pani Playmen” to historia magazynu, który przedefiniował zasady funkcjonowania włoskiego społeczeństwa.



„Intrygantka” (HBO Max)



Markiza de Merteuil, zdradzona przez Valmonta, wyrusza w śmiałą podróż, aby stać się czołową kurtyzaną Paryża. Aby mogła stać się bohaterką własnej historii, musi odegrać rolę czarnego charakteru w życiu innych.



„Na samą myśl o tobie” (HBO Max)



40-letnia samotna matka rozpoczyna niespodziewany romans z 24-letnim wokalistą najpopularniejszego boysbandu na świecie.



„Blackberry” (HBO Max)



Historia błyskawicznego sukcesu i katastrofalnego upadku pierwszego na świecie smartfona - BlackBerry.



„Ostatni pojedynek” (HBO Max)



Opowieść o zdradzie i zemście osadzona w brutalnej rzeczywistości XIV-wiecznej Francji, w reżyserii Ridleya Scotta.



„Kocham LA” (HBO Max)



Grupa ambitnych przyjaciół stawia czoła życiu i miłości w Los Angeles w nowym serialu komediowym stworzonym przez Rachel Sennott.Czytaj też:

