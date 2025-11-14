Seriale podobne do „Heweliusza”. Te też warto zobaczyć

Sukces „Heweliusza” pokazał, jak bardzo widzowie tęsknią za serialami, które wciągają nie tylko fabułą i klimatem, ale także autentycznością. Produkcja, oparta na prawdziwych wydarzeniach, szybko stała się jednym z najgłośniejszych tytułów ostatnich miesięcy, przyciągając zarówno miłośników inteligentnych thrillerów, jak i tych, którzy cenią historie zakorzenione w faktach. Realistyczne tło, świetnie zarysowane postaci i narastające napięcie sprawiły, że widzowie wciągnęli się bez reszty, a po finale u wielu pojawiło się uczucie serialowej pustki. Jeśli szukasz tytułów, które dostarczą podobnych emocji – czyli mocnych seriali katastroficznych – poniżej znajdziesz listę produkcji idealnych dla fanów „Heweliusza”.

Co oglądać po „Heweliuszu”? Najlepsze seriale katastroficzne

„Czarnobyl”



26 kwietnia 1986 roku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie, na terenie ówczesnego ZSRR, doszło do ogromnej eksplozji. Uwolniona podczas wybuchu chmura radioaktywna spowodowała skażenie promieniotwórcze na terenie Białorusi, Rosji, Ukrainy i rozprzestrzeniła się po całej Europie, w tym w Polsce, Skandynawii, Europie Środkowej i Zachodniej. Miniserial śledzi losy kilku postaci. Jared Harris wciela się w Walerija Legasowa, wiodącego radzieckiego fizyka jądrowego, który był członkiem komisji badającej przyczyny awarii i jako pierwszy zrozumiał skalę katastrofy. Stellan Skarsgård gra zastępcę przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR Borysa Szczerbinę, który z kremlowskiego nadania przewodniczył pracom rządowej komisji ds. Czarnobyla w pierwszych godzinach po awarii. Emily Watson zobaczycie w roli Ulany Khomyuk, radzieckiej fizyczki jądrowej, która chce poznać prawdziwe przyczyny wybuchu reaktora.



„Wielka woda”



Lipiec 1997 roku, wielka fala powodziowa zbliża się do Wrocławia. Lokalne władze, na czele z aspirującym urzędnikiem Jakubem Marczakiem, ściągają do miasta wykwalifikowaną hydrolożkę, Jaśminę Tremer, aby za wszelką cenę uratować miasto. W tym samym czasie, Andrzej Rębacz wraca do rodzinnych Kęt pod Wrocławiem nieoczekiwanie stając na czele zbuntowanych mieszkańców wsi.



„Operacja ratunkowa w tajlandzkiej jaskini”



Inspirowany wydarzeniami z pierwszych stron gazet serial opowiada historię tajlandzkiego młodzieżowego zespołu piłkarskiego, który znalazł się w potrzasku w jednym z najniebezpieczniejszych systemów jaskiń na świecie. Zobaczymy w nim niesamowite starania ich rodzin, mieszkańców Tajlandii oraz ochotników z całego świata, którzy ramię w ramię stanęli do walki z czasem i siłami przyrody, żeby ich uratować.



„Terror”



Zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami serial koncentruje się na niebezpiecznej wyprawie Królewskiej Marynarki Wojennej, która wyrusza na nieznane terytorium w poszukiwaniu Przejścia Północno-Zachodniego. Załoga stanie w obliczu zdradliwych warunków, ograniczonych zasobów, gasnącej nadziei na przetrwanie i strachu przed nieznanym. Czy komukolwiek uda się wyjść cało z dramatycznej walki o przetrwanie?



„Kierunek: Noc”



Serial rozpoczyna katastrofalne w skutkach zjawisko słoneczne, które sprawia, że gwiazda zaczyna niszczyć wszystko na swojej drodze. Akcja toczy się wokół pasażerów i członków załogi nocnego lotu z Brukseli, którzy postanawiają obrać kurs na zachód, aby szukać schronienia w mroku. Na pokładzie samolotu o przeżycie walczą bogaci i biedni, młodzi i starzy, cywile i wojskowi pochodzący z różnych środowisk i mówiący różnymi językami. Wszystkich ich łączy jedna rzecz: wola przetrwania końca świata – za wszelką cenę.



„Katla”



Rok po erupcji podlodowcowy wulkan Katla jest wciąż aktywny. Gríma nadal szuka swojej siostry, która zaginęła w dniu pierwszego wybuchu. Gdy nadzieja na odnalezienie jej ciała gaśnie, mieszkańców okolicy zaczynają odwiedzać nieoczekiwani goście. Pod lodem może kryć się coś, czego nikt nie mógł przewidzieć.Czytaj też:

4 hity na Netflix, 5 perełek na HBO Max. Co nowego warto obejrzeć w weekend?Czytaj też:

„Wyśmienita końcówka”. Widzieliście tę perełkę HBO Max?