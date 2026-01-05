Masz wolne i szukasz dobrego thrillera? Oto 7 filmów podobnych do kultowego „Parasite”

Film „Parasite” w reżyserii Bong Joon-ho to niezwykle przenikliwa opowieść, która łączy thriller, dramat społeczny i czarną komedię, obnażając nierówności klasowe oraz mroczne strony ludzkiej natury. Od czasu swojej premiery niezmiennie ląduje na listach najlepszych filmów wszech czasów, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i widzów na całym świecie.

Jeśli poruszyła cię jego atmosfera, nieoczywista narracja i krytyczne spojrzenie na społeczeństwo, poniższa lista siedmiu filmów będzie doskonałym uzupełnieniem seansu. To produkcje, które – podobnie jak „Parasite” – balansują między gatunkami, zaskakują i skłaniają do refleksji nad relacjami władzy, pieniędzy i moralności.

Dobre thrillery podobne do kultowego „Parasite”

„Azyl”



Meg Altman (Jodie Foster) rozwodzi się ze znanym, bogatym biznesmenem (Patrick Bauchau). Razem z córką (Kristen Stewart) szuka nowego mieszkania. Jej wybór pada na dwupiętrową willę w sercu Manhattanu. Stary, piękny dom poza innymi zaletami ma jeszcze azyl - pokoik, w którym mieszkańcy mogą się schronić w razie zagrożenia. To pomieszczenie jest naprawdę wyjątkowe. Ma osiem monitorów wideo, połączonych kamerami w całym domu. Jest tam też wiele innych rzeczy, które mogą się okazać potrzebne m.in. koc przeciwpożarowy, jak również zapas wody, można więc - w razie potrzeby - spędzić tam jakiś miesiąc. Już pierwszej nocy Meg i jej córka kryją się w azylu przed trzema włamywaczami (Whitaker, Leto, Yoakam). Okazuje się, że coś, czego szukają napastnicy jest właśnie tam.



„Tajne przez poufne”



Osbourne Cox (John Malkovich) jest tajnym agentem CIA starającym się nie stracić zajęcia. Nie dość, że jego praca i małżeństwo zmierzają ku niechybnej katastrofie, to ma w dodatku problemy z alkoholem. Harry Pfarrer (George Clooney) jest szeryfem w ministerstwie skarbu, ale nie może sobie poradzić ze swoją próżnością. Do jego licznych hobby, zaliczają się między innymi: internetowe randki za plecami żony, konstruowanie zabawek erotycznych według własnych pomysłów, nie wspominając o sypianiu z nieszczęśliwą żoną Osbourna. Kiedy Ozzie zostaje wyrzucony z pracy, postanawia opisać wszystkie poufne działania CIA, nie zdając sobie sprawy z tego, jak niewiele wie. Szkic wspomnień trafia jednak do kolejnej z kochanek Harry’ego, szalonej pracownicy siłowni Litzke (Frances McDormand) i jej głupkowatego kolegi Chada Feldheimera (Brad Pitt). Przekonani, że posiadają ściśle tajne informacje uznają, że to znakomita okazja na zarobienie pokaźnej sumy pieniędzy i przekazują te informacje prosto do Rosjan. Kwestie miłosne i te wagi państwowej splątują się ze sobą w niedorzecznej historii, w której nikt nie wie komu może zaufać.



„Zabawa w pochowanego”



Gdy świeżo poślubiona panna młoda (Samara Weaving) wchodzi do bogatej, ekscentrycznej rodziny (Adam Brody, Henry Czerny, Andie MacDowell) swego męża (Mark O'Brien), zmuszona zostaje do udziału w uświęconej wieloletnią tradycją zabawie, a ta zmienia się w zabójczą grę, w której każdy uczestnik walczy o przetrwanie.



„Zagadka zbrodni”



Korea. 1986 rok. Małym miasteczkiem wstrząsa makabryczne morderstwo. Miejscowa policja wszczyna dochodzenie. Aby ją wspomóc, 'z góry' zostaje przysłany młody i ambitny detektyw. Wkrótce dochodzi do kolejnych zabójstw. Porzucone w przydrożnych rowach ciała. Młode, ładne kobiety łączy ten sam ubiór. Czerwone sukienki. Wkrótce okazuje się, że nie tylko tym kieruje sie morderca przy wyborze ofiar. Miejscowa policja pragnie jak najszybciej zamknąć sprawę, nawet kosztem znalezienia 'kozła ofiarnego'..



„Snowpiercer: Arka przyszłości”



Rok 2031. Świat przegrał walkę z globalnym ociepleniem. Na Ziemi zapanowała wieczna zima, a życie uległo zagładzie. Jedynymi, którzy przetrwali, są pasażerowie Snowpiercera – pędzącego przez śnieżną zamieć pociągu-miasta poruszającego się dookoła globu dzięki rewolucyjnemu silnikowi potrafiącemu generować napędzającą go energię. Wewnątrz pociągu panuje system klasowy. Bogaci pasażerowie luksusowych wagonów żyją na koszt biednej większości. Wystarczy iskra, by doszło do rewolucji.



„Służąca”



Korea, lata 30. XX wieku. Oszust z nizin społecznych postanawia podstępem rozkochać w sobie piękną Japonkę – dziedziczkę wielkiej fortuny – aby przejąć jej majątek. W tym celu umieszcza w jej najbliższym otoczeniu tytułową służącą – posłuszną sobie naciągaczkę, która ma zaskarbić względy milionerki i stać się jej zaufaną powiernicą. „Służąca” to opowieść o trójkącie miłosnym, pożądaniu, seksualnych fantazjach i wyrafinowanej zemście. Widziana z różnych perspektyw intryga z minuty na minutę diametralnie się zmienia, zmierzając ku przewrotnemu finałowi.



„Złodziejaszki”



Akcja rozgrywa się na przedmieściach Tokio, gdzie żyją bohaterowie filmu. W jednym domu mieszka trzypokoleniowa uboga rodzina, składająca się z dwóch sióstr, Aki oraz Nobuyo, jej męża Osamu, który po kontuzji został zmuszony do przucenia pracy, ich kilkuletniego syna o imieniu Shota oraz nestorki rodu Hatsue, właścicielki domu. Mają niewielkie środki na utrzymanie, pochodzące głównie z podejmowanych dorywczo zajęć albo z drobnych kradzieży. Wsparciem jest też skromna emerytura Hatsue, którą otrzymuje po zmarłym mężu. Rodzina trzyma się razem, łączą ich silne więzi. Pewnego razu nocą podczas złodziejskiego wypadu Osamu i Shota zauważają Yuri, zziębniętą dziewczynkę z sąsiedztwa, stale dręczoną przez swoją rodzinę. I choć sami ledwo wiążą koniec z końcem, goszczą ją pod swym dachem, co tylko wzmacnia jeszcze bardziej ich wspólnotę. Okazuje się, że prawdziwi rodzice Yuri nigdy nie zgłosili zaginięcia córki. Dziewczynka ma nowy dom, dostaje też nowe imię - Lin. Wszystko wkrótce się zmieni. Nieoczekiwane wydarzenia ujawniają skrywane przez lata mroczne tajemnice Osamu i Nobuyo.Czytaj też:

Te dwa miniseriale ogląda teraz cała Polska. Thrillerowy szał na NetflixCzytaj też:

Zatrzęsienie nowości na Netflix! Ten miniserial przyciągnie w tym tygodniu tłumy