Wraca uwielbiany duet! Mocny zwiastun thrillera „Łup” na Netflix

Rutynowa procedura policyjna. Zabezpieczyć gotówkę. Policzyć. Oddać. Brzmi prosto? Gdy stawką jest 20 milionów dolarów nic nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Netflix udostępnił oficjalny zwiastun filmu „Łup” jednego z najbardziej wyczekiwanych thrillerów tej zimy, w którym na ekranie spotykają się Matt Damon i Ben Affleck – duet znający się od lat i po raz kolejny grający razem.

Damon i Affleck powracają razem na ekran! O czym będzie nowość na Netflix?

Film, którego reżyserem jest Joe Carnahan, jest częściowo inspirowany prawdziwą historią. „Łup” to pełen akcji thriller osadzony w świecie policjantów z Miami, w którym rutynowa akcja prowadzi do nieoczekiwanego odkrycia i uruchamia serię wydarzeń podważających wzajemne zaufanie w zespole. Gdy informacja o znalezisku wychodzi poza wąskie grono, sytuacja wymyka się spod kontroli, a każda kolejna decyzja niesie konsekwencje.

O tym, jak bohaterowie mierzą się z presją i moralnymi dylematami w filmie mówili sami aktorzy. – W Miami policja musi policzyć pieniądze na miejscu, żeby upewnić się, że nie dochodzi do oszustw. Prawdopodobnie należą one do bardzo niebezpiecznych ludzi, którzy w każdej chwili mogą po nie przyjść. Trzeba szybko myśleć o obronie swojej pozycji – stwierdził Matt Damon. – To rodzi pytanie: co robisz, gdy stajesz twarzą w twarz z tak ogromną pokusą – wzięcia tych pieniędzy dla siebie? Co to w praktyce oznacza? Jak to jest zobaczyć to z bliska? I w końcu – komu naprawdę możesz zaufać? – dodał Ben Affleck.

Zobaczcie pierwszy zwiastun filmu:

Obok Damona i Afflecka w produkcji Netflixa występują Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins oraz Kyle Chandler.

Premiera filmu „Łup” na Netflix już 16 stycznia.

