25+ perełek serwisu Prime Video. Tylko oryginalne seriale

Platforma Prime Video ma w swoim katalogu coraz więcej produkcji, które śmiało mogą konkurować z hitami Netfliksa czy HBO Max. Wśród oryginalnych seriali Amazona znajdziemy zarówno trzymające w napięciu thrillery i kryminały, jak i emocjonalne dramaty, inteligentne komedie czy widowiskowe produkcje sci-fi. Co więcej, występują w nich często największe gwiazdy Hollywood, jak Al Pacino czy Julia Roberts.

Jeśli szukasz czegoś nowego do obejrzenia, przygotowaliśmy zestawienie ponad 25 najlepszych seriali oryginalnych Prime Video – te produkcje najwyżej oceniają widzowie i z pewnością was nie zawiodą.

Najlepsze seriale oryginalne Prime Video. 25+ propozycji – od thrillerów i kryminałów po dramaty i komedie

„Małe ogniska”



Wspólne losy idealnie prezentującej się rodziny Richardsonów oraz enigmatycznej matki i córki, które wywracają swoje życie do góry nogami.



„Homecoming”



Heidi Bergman pracuje jako opiekunka społeczna w Homecoming - ośrodku pomagającym powrócić do życia byłym żołnierzom.



„Kolej podziemna”



Niewolnica Cora dokonuje niesamowitego odkrycia w czasie próby ucieczki.



„Fleabag”



Młoda kobieta próbuje na nowo ułożyć sobie życie w Londynie po niedawno przeżytej tragedii.



„Bosch: Dziedzictwo”



Bosch pracuje jako prywatny detektyw, pomaga mu prawniczka Honey "Chandler". W tym samym czasie jego córka Maddie rozpoczyna służbę w LAPD.



„Ballard”



Detektyw Renée Ballard, która prowadzi niedofinansowany wydział spraw niewyjaśnionych LAPD. Z pomocą Harry’ego Boscha odkrywa mroczny spisek.



„Deadloch”



Tasmańskie miasteczko Deadloch jest w szoku, kiedy znaleziono ciało jednego z mieszkańców w przeddzień lokalnej atrakcji, jaką jest Festiwal Zimy. Dwie śledcze o zupełnie innym podejściu oraz ambitna posterunkowa muszą połączyć siły, aby znaleźć mordercę.



„The Boys”



Grupa samozwańczych obrońców sprawiedliwości przeciwstawia się superbohaterom, którzy nadużywają swoich mocy.



„Wspaniała pani Maisel”



Lata 60., USA - w świecie opanowanym przez mężczyzn zdradzana żona postanawia rozpocząć karierę jako komik sceniczny.



„The Expanse”



Młoda kobieta odkrywa spisek, który może doprowadzić do zagłady ludzkości.



„Łowcy”



Grupa łowców nazistów działających w Nowym Jorku w 1977 roku odkrywa, że setki wysokiej rangi hitlerowców planuje stworzenie IV Rzeszy w Stanach Zjednoczonych. Różnorodny zespół rozpoczyna krwawą misję, która ma na celu wymierzyć im sprawiedliwość.



„Zero Zero Zero”



Historia walczących o władzę grup, rywalizujących między sobą o kontrolę nad przemytem i handlem kokainy.



„Trzynastu”



Oparta na faktach opowieść o uratowaniu drużyny piłkarskiej chłopców z jaskini Tham Luang w Tajlandii po tym, jak zostali uwięzieni przez ulewny deszcz i niebezpieczną powódź.



„Człowiek z Wysokiego Zamku”



Alternatywne spojrzenie na historię Ameryki Północnej: jakie mogłoby być życie po II wojnie światowej, gdyby III Rzesza i Cesarstwo Japonii wygrały wojnę.



„Patriota”



John Tavner, oficer wywiadu, ma za zadanie nie dopuścić aby Iran pozyskał broń jądrową.



„Jack Ryan”



Analityk CIA Jack Ryan i jego szef James Greer idą tropem terrorystów przygotowujących się do potężnego ataku na Stany Zjednoczone i ich sojuszników.



„Opowieści z pętli”



Losy mieszkańców miasteczka, w którym wybudowana jest Pętla, maszyna która zmienia rzeczywistość.



„Daisy Jones and the Six”



Będący u szczytu sławy zespół niespodziewanie kończy karierę. Po latach postanawiają ujawnić dlaczego tak się stało.



„Pete kombinator”



Marius podszywa się pod współwięźnia, by uciec przed groźnym gangsterem.



„Carnival Row”



W mrocznym mieście seryjny morderca poluje na nadnaturalne istoty. Prowadzący śledztwo detektyw nieoczekiwanie staje się głównym podejrzanym.



„Przymierze”



W Afganistanie amerykański sierżant nawiązuje głęboką więź ze swoim lokalnym tłumaczem.



„Walka z Goliatem”



Zhańbiony adwokat postanawia zniszczyć kancelarię, którą sam pomógł stworzyć.



„Diabelska godzina”



Kobieta każdej nocy budzi się w trakcie „diabelskiej godziny”, między trzecią a czwartą rano.



„Lista śmierci”



James, komandos Navy SEALS, jako jedyny uchodzi żywy z zasadzki. Po powrocie do kraju na jaw wychodzą nowe fakty a życie Jamesa ponownie znajduje się w niebezpieczeństwie.



„Etoile”



Aby utrzymać się na powierzchni dwa zespoły baletowe z Nowego Jorku i Paryża postanawiają zaryzykować i dokonać głośnej wymiany swoich największych gwiazd.



„Upload”



Po przedwczesnej śmierci człowiek dostaje prawo decydowania, jak będzie wyglądało jego życie pozagrobowe.



„Ukryty poziom”



Oryginalne historie inspirowane niektórymi najbardziej ulubionymi grami wideo na świecie.



„Ręka Boga”



Zawodowy sędzia doznaje religijnego przebudzenia i podejrzewa, że przemawia do niego sam Bóg

