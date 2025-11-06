Najwyżej oceniany miniserial na Prime Video. „Na koniec człowieka rozwala”

Jeśli szukasz serialu, który od pierwszego odcinka wciągnie cię bez reszty i nie pozwoli o sobie zapomnieć długo po seansie – „22.11.63” to dokładnie taki tytuł. To produkcja, która łączy w sobie elementy thrillera, science fiction i historii, a wszystko spina niezwykła atmosfera tajemnicy i emocji.

Miniserial na podstawie powieści Stephena Kinga hitem na Prime Video

Serial oparty jest na powieści Stephena Kinga, zatytułowanej „Dallas ’63” i przenosi widza do lat 60., gdzie nauczyciel angielskiego odkrywa portal do przeszłości i postanawia zapobiec zamachowi na prezydenta Johna F. Kennedy’ego. Jednak im dłużej zostaje w tamtym świecie, tym bardziej przekonuje się, że przeszłość nie lubi, gdy ktoś próbuje ją zmienić.

Warto też wspomnieć o obsadzie, która idealnie oddaje klimat lat 60. i emocje tej niezwykłej historii. James Franco w głównej roli Jake’a Eppinga tworzy jedną z najlepszych kreacji w swojej karierze — pełną napięcia, empatii i wewnętrznego konfliktu. Towarzyszy mu Sarah Gadon, która zachwyca subtelnością i charyzmą jako Sadie Dunhill, a wśród drugoplanowych ról wyróżniają się m.in. Chris Cooper i George MacKay.

Widzowie nie mają wątpliwości — to jedna z najlepszych produkcji, jakie powstały w ostatnich latach:

„Cudo. Wspaniały”; „Rzadko się zdarza tak dobre zakończenie serialu”; „Polecam, polecam i jeszcze raz polecam”; „Dla tej historii nie ma skali, której mogłabym użyć do oceny”; „Klasa sama w sobie, trzyma w napięciu od początku do ostatniej sekundy”; „Znajomita historia”; „Chciałbym cofnąć się w czasie go odzobaczyć, by później móc raz jeszcze przeżyć go po raz pierwszy”; „Serial ostateczny, w stylu Kinga, bez niedopowiedzeń. Idealny”; „Perełka”; „Na koniec człowiek drży, rozwala” — takie komentarze na jego temat można znaleźć w sieci.

Wszystkie osiem odcinków serialu „22.11.63” obejrzycie na Prime Video.

