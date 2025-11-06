To mocny miniserial z „klimatem thrillerów Davida Finchera”. „Złoto! Co za napięcie!”

„Czarny ptak” to amerykański miniserial kryminalny z 2022 roku, wyprodukowany przez Dennisa Lehane'a („Wyspa tajemnic”, „Rzeka tajemnic”, „Brudny szmal”), oparty na autobiograficznej powieści Jamesa Keene'a, zatytułowanej: „In with the Devil: a Fallen Hero, a Serial Killer, and a Dangerous Bargain for Redemption” z 2010 roku.

Sześcioodcinkowy miniserial miał premierę 8 lipca 2022 roku na Apple TV+. Serial spotkał się z uznaniem krytyków i został szczególnie doceniony za oryginalne przedstawienie postaci Jimmy'ego Keene'a oraz grę całej obsady.

„Czarny ptak” – 6-odcinkowy serial, który ma klimat „Mindhuntera”

Jimmy Keene (w tej roli Taron Egerton), który właśnie rozpoczyna dziesięcioletnią odsiadkę, otrzymuje niezwykłą ofertę: jeśli zdoła zdobyć informacje od skazanego seryjnego mordercy i gwałciciela oskarżonego o zabójstwo 14 kobiet Larry’ego Halla (Paul Walter Hauser), będzie wolny, a jego kartoteka kryminalna zostanie wymazana. Wypełnienie tej misji staje się dla Jimmy’ego życiowym celem.

W serialu zagrali także:

Sepideh Moafi jako Lauren McCauley, agentka FBI i opiekunka Jimmy'ego.

Greg Kinnear jako Brian Miller, detektyw policji z hrabstwa Vermillion w stanie Illinois, badający zaginione ofiary morderstwa Larry'ego.

Ray Liotta jako James „Big Jim” Keene, ojciec Jimmy'ego.

Serwis agregujący recenzje Rotten Tomatoes odnotował 98 proc. pozytywnych ocen ze średnią oceną 8,2/10, opartą na 80 recenzjach krytyków. Metacritic, który stosuje średnią ważoną, przyznał ocenę 80 na 100 na podstawie 29 recenzji krytyków, co oznacza „ogólnie pozytywne recenzje”.

Mike Hale z „The New York Times” stwierdził w swojej recenzji: „ (...) „Czarny ptak” jest w większości angażujący – Hauser pojawia się na ekranie bardzo często, a produkcja ma stonowany charakter, z okazjonalnymi ekspresjonistycznymi akcentami, co przywodzi na myśl kryminały Davida Finchera. Najlepszy moment serialu przypada na czwarty odcinek, wyreżyserowany przez Jima McKaya(...)”.

„Ciernisty i ociekający niepokojem”; „Wielka rola Hausera. Bodaj ostatnia Liotty. Dobra robota”; „Jednym tchem!”; „Naprzemiennie trzymający w napięciu i zastanowieniu kryminalny spektakl”; „Kawał wciągającego kryminału”; „Reżyserskie, scenopisarskie złoto. Co za napięcie!”; „Dawno nic równie dobrego nie widziałam. Wow”; „Serial niczym z najwyższej półki projektów HBO. Dramatycznie doskonały, fabularnie wnikliwy” – pisali z kolei polscy widzowie.

Jeżeli macie ochotę na dobry thriller serial „Czarny ptak” z 6 odcinkami znajdziecie na Apple TV+.

