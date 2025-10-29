Wielki zamieszanie wokół „Rancza”. TVP kontra reżyser

Po głośnych słowach reżysera Wojciecha Adamczyka o braku decyzji ze strony Telewizji Polskiej w sprawie kontynuacji serialu „Ranczo” stacja zabrała głos, kategorycznie zaprzeczając jego relacji.

Reżyser „Rancza”: Drzwi nagle się zamykają

Wojciech Adamczyk, który od lat stoi za sukcesem jednej z najpopularniejszych polskich produkcji, w rozmowie z Plejadą nie ukrywał frustracji. Jak relacjonował, mimo licznych zapowiedzi ze strony TVP o chęci kontynuacji serialu, rzeczywiste działania nie posuwają się naprzód.

„Wszyscy w telewizji bardzo chwalą się „Ranczem”, są z niego dumni i nieustannie mówią, że chcą kontynuacji, powrotu, czegoś jeszcze związanego z tym serialem. Ale kiedy przychodzi do konkretów, drzwi nagle się zamykają. Na maile nikt nie odpowiada, o telefonach nawet nie wspominając” – mówił reżyser.

Adamczyk ujawnił, że scenariusz nowej odsłony został już opracowany, a jego zespół wprowadził poprawki dostosowujące fabułę do upływu czasu.

„Telewizja otrzymała skorygowany scenariusz, ponieważ od ostatniego odcinka minęło jednak 10 lat. Trzeba było więc wprowadzić pewne zmiany, by uzasadnić, chociażby wiek aktorów i dostosować fabułę do nowych realiów. Wiele rzeczy stało się nieaktualnych. Powiedzmy choćby tyle, że dzieci Solejuków to już dziś dorośli mężczyźni. To wymagało zmiany. Złożyliśmy także wstępny kosztorys produkcji. No i tak czekamy na decyzję…” – tłumaczył.

TVP: Nie otrzymaliśmy scenariusza

Słowa reżysera wywołały natychmiastową reakcję Telewizji Polskiej. W przesłanym Plejadzie oświadczeniu nadawca zdecydowanie zaprzeczył, jakoby posiadał jakiekolwiek materiały dotyczące nowego sezonu.

„Telewizja Polska do dzisiaj – tj. 28 października 2025 – nie otrzymała żadnych scenariuszy ani kosztorysu do nowych odcinków serialu „Ranczo”” – przekazano w oświadczeniu. Stacja tym samym podważyła słowa reżysera, wskazując, że nie może odnieść się do projektu, którego oficjalnie nigdy nie otrzymała.

Reżyser milczy. Przyszłość serialu niepewna

Plejada skontaktowała się ponownie z Wojciechem Adamczykiem, by skonfrontować jego wcześniejsze wypowiedzi z oświadczeniem TVP. Tym razem twórca „Rancza” ograniczył się do krótkiego: „Bez komentarza”.

Na ten moment losy kultowego serialu pozostają niejasne. Choć zarówno fani, jak i twórcy wyrażają gotowość do powrotu do Wilkowyj, różnice w relacjach obu stron sugerują, że do realizacji 11. sezonu droga wciąż jest daleka.

