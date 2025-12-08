Nowy wpis na profilu zmarłej Agnieszki Maciąg. Poruszenie wśród fanów

Choć modelka odeszła pod koniec listopada, 7 grudnia na jej profilu pojawił się nowy post, który wywołał lawinę emocji. Wzruszenie miesza się z niedowierzaniem, a komentarze pod wpisem przypominają, jak ogromny ślad Maciąg zostawiła w polskiej kulturze i w życiu tysięcy czytelników.

Agnieszka Maciąg nie żyje. Strata, która poruszyła Polskę

27 listopada media obiegła wiadomość, która na chwilę wstrzymała oddech polskiego show-biznesu. Zmarła Agnieszka Maciąg, modelka, aktorka, pisarka, jedna z największych ikon lat dziewięćdziesiątych. Informację o jej odejściu przekazał mąż, fotograf Robert Wolański, publikując przejmujące pożegnanie. Miała 56 lat.

Wolański napisał: „Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło, które zmieniło moje życie. Dało mi Miłość. Siłę. Wiarę i Zaufanie. Światło, które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło, które dało cud narodzin. Teraz Światłością jesteś Ty. Bądź wolna, bo zawsze kochałaś Wolność. Będę zawsze widzieć Twoje oczy pełne Miłości. Twoja radość i Pełnia Życia będą żyć we mnie zawsze”.

Maciąg od lat mierzyła się z chorobą nowotworową. W marcu otwarcie informowała, że nowotwór ponownie się ujawnił, jednak nie traciła kontaktu z fanami, regularnie publikując w sieci swoje myśli i twórczość.

Nowy wpis na profilu Agnieszki Maciąg. „Dusza się raduje. Dziękuję”

Choć Agnieszka odeszła, jej instagramowy profil odżył. 7 grudnia pojawiła się tam publikacja, która poruszyła odbiorców. Udostępniono wiersz „Velvet Orchid” z tomiku „Zielone Pantofle – 55 wierszy Agnieszki Maciąg”, ilustrowany czarno-białym zdjęciem artystki. Wpis stał się miejscem cichego pożegnania, ale też wyrazem wdzięczności.

„Wciąż myślami przy tobie, jakoś nie potrafię się pogodzić z tym, że ciebie już tutaj, na ziemi, nie ma”, napisała jedna z internautek. Inni dodawali: „Ciągle nie mogę uwierzyć”, „Święta przygotowuję, Agnieszko, zawsze z twoją książką i dla mnie zawsze będziesz”, „Właśnie dzisiaj myślałam, żeby nie usuwać konta Agnieszki. Tyle treści do czytania, dusza się raduje. Dziękuję”.

Nowy wpis potwierdza z kolei, że Robert Wolański zamierza kontynuować to, co sam zapowiedział po śmierci żony. „Postaram się, aby to miejsce dalej żyło” – przekazał fanom.

