Netflix zalewa świetnymi nowościami przed świętami. Listopad pełen hitów

Trudno będzie w listopadzie nie odpalać Netfliksa. Na platformie zadebiutuje ponad 30 produkcji oryginalnych i nawet więcej tych na licencji. Obejrzymy w końcu wyczekiwany, 5-odcinkowy serial o katastrofie promu Heweliusz, za którym stoi Jan Holoubek (reżyseria), Kasper Bajon (scenariusz) i cała śmietanka polskiej sceny, w tym Magdalena Różczka, Borys Szyc, Michał Żurawski, Justyna Wasilewska czy Jan Englert. Listopad to także miesiąc premiery „Frankensteina” od Guillermo del Toro, w którym główne role zagrali Oscar Isaac i Jacob Elordi. Zadebiutuje też włoski 7-odcinkowy serial o Adelinie Tattilo – redaktorce pierwszego magazynu erotycznego we Włoszech. Dla miłośników mocnych miniseriali Netflix przygotował thriller „Bestia we mnie” z Claire Danes i Matthew Rhysem, a ci, którzy lubią ekranizacje popularnych powieści, będą mogli obejrzeć film „Sny o pociągach” na podstawie bestsellera Denisa Johnsona. Z nowymi sezonami powracają też ukochane produkcje, jak „Stranger Things” (finał), „Zaginieni: Wyścig z czasem”, „Tajny informator”, „Delhi Crime” czy „Squid Game: Wyzwanie”.

Przejrzyj wszystkie nowości i zapisz na liście „do obejrzenia” wszystko, czego nie chcesz przegapić.

Nowości Netfliksa na listopad. Platforma z całą gamą nowości

„Wśród fal i na wojnie”



Trzech żołnierzy Navy SEAL po powrocie ze służby w Iraku i Afganistanie zmaga się z trwałym, trudnym do leczenia bólem o podłożu psychicznym. Trafiają na zupełnie inny front – przełomową terapię psychodeliczną, która niesie uzdrowienie ludziom potrzebującym pilnej pomocy.

Premiera: 03/11/2025



„Squid Game: Wyzwanie”, 2. sezon



Nominowany do nagrody Emmy i nagrodzony BAFTĄ ogólnoświatowy fenomen „Squid Game: Wyzwanie” powraca z wciągającym drugim sezonem. Tym razem 456 zupełnie nowych uczestników zmierzy się w ostatecznym teście strategii, sojuszy i wytrzymałości, walcząc o odmieniającą życie nagrodę w wysokości 4,56 miliona dolarów. Zainspirowany kultowym serialem — z szokującymi zwrotami akcji i zupełnie nowymi grami — sezon drugi podnosi poprzeczkę wyżej niż kiedykolwiek wcześniej. Gracze będą eliminowani na każdym kroku, a zwycięzca może być tylko jeden. Nowi gracze. Nowe gry. Nowe zasady.

Premiera: 04/11/2025



„Po prostu Alice”



Rozdarta między dwoma mężczyznami Alice wychodzi za mąż jednocześnie za znanego pisarza i byłego księdza. Jak długo zdoła godzić miłość, kłamstwa i podwójne życie?

Premiera: 05/11/2025



„Heweliusz”



13 stycznia 1993 roku pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny zderzą się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu.

Premiera: 05/11/2025



„The Vince Staples Show”, 2. sezon



Tragiczna śmierć skłania Vince’a do wyruszenia w szaloną podróż w poszukiwaniu wewnętrznego spokoju. Jednak jego ścieżka usiana jest wspomnieniami z mrocznej przeszłości.

Premiera: 06/11/2025



„Śmierć od pioruna”



Serial dramatyczny o imponującej historii Jamesa Garfielda, który z pewnymi oporami został 20. prezydentem Stanów Zjednoczonych, oraz o jego zagorzałym wielbicielu, Charlesie Guiteau, który później go zabił. Życie bywa bardziej zaskakujące niż fikcja.

Premiera: 06/11/2025



„Którą wybrać?”



Adam ma alergię na miłość, a jednak przypadkiem zaręcza się zarówno z córką swojego szefa, jak i ze swoją pierwszą miłością.

Premiera: 07/11/2025



„Frankenstein”



Genialny, ale egocentryczny naukowiec, Viktor Frankenstein, w wyniku nieudanego eksperymentu ożywia potworne stworzenie.

Premiera: 07/11/2025



„Mango”



Ambitna kierowniczka hotelu, Lærke, otrzymuje od życia wyjątkową szansę, kiedy zostaje wysłana do hiszpańskiej Malagi z zadaniem zaplanowania luksusowego nowego obiektu na farmie mango. Kłopot w tym, że właściciel farmy i były prawnik, Alex, odmawia sprzedaży ziemi ze względu na łączącą go z nią tragiczną przeszłość. Misji nie ułatwia też Lærke to, że wzięła ze sobą swoją córkę Alex, która naiwnie sądzi, że ta podróż będzie rzadką okazją do spędzenia czasu z zapracowaną mamą. Kiedy między Lærke i Alexem zaczyna rodzić się niespodziewane uczucie, oboje muszą podjąć decyzje, które mocno wpłyną na ich kariery, rodziny i przed wszystkim ich samych.

Premiera: 07/11/2025



„Baramulla”



Prowadzone przez policjanta śledztwo w sprawie porwań dzieci ujawnia straszne sekrety, podczas gdy zjawiska nadprzyrodzone zagrażają jego rodzinie i spokojnej Baramulli.

Premiera: 07/11/2025



„Gdy inni stali z boku”



Dwie kobiety — uwięzione w rzeczywistości tak dławiącej, że jedynym wyjściem wydaje się śmierć — podejmują dramatyczną decyzję o zabójstwie, by wkrótce zostać wciągnięte w serię nieoczekiwanych wydarzeń.

Premiera: 07/11/2025



„Marines”



Serial dokumentalny o dojrzewaniu, w którym towarzyszymy żołnierzom 31. Jednostki Ekspedycyjnej Marines stanowiącej amerykańskie „siły w gotowości” na Pacyfiku. Serial pozwala z bardzo bliska przyjrzeć się wymagającym ćwiczeniom piechoty morskiej, ale też obserwować emocje przeżywane przez młodych Marines, którzy budują przyjaźnie i stawiają czoła wyzwaniom stawianym przez życie na morzu.

Premiera: 10/11/2025



„Jestem Eddie”



Od cudownego dziecka stand-upu i sensacji „Saturday Night Live” po uwielbianą ikonę Hollywood — dokument „Jestem Eddie” opowiada niezwykłą historię życia i dziedzictwa artysty, który wymyka się wszelkim kategoriom. Film wykorzystuje wywiady z samym Murphym oraz jego przyjaciółmi ze świata komedii, aby stworzyć kameralny portret gwiazdy, która trafia się raz na pokolenie.

Premiera: 12/11/2025



„Święta z eks”



Niedawno rozwiedziona Kate (Alicia Silverstone) pragnie spędzić perfekcyjne ostatnie święta z rodziną przed sprzedażą domu, ale jej plany rujnuje były mąż Everett (Oliver Hudson), gdy nieoczekiwanie przyprowadza swoją młodszą i błyskotliwą nową partnerkę. W pozostałych rolach Jameela Jamil, Pierson Fodé i Melissa Joan Hart. Reżyseria: Steve Carr.

Premiera: 12/11/2025



„Selling Sunset: Orange County”, 4. sezon



Agenci z Orange County wracają do gry i są zdeterminowani, by uczynić swoje biuro najważniejszym oddziałem w całej grupie Oppenheim. Napięcia rosną gdy rywalizacja o intratne oferty nabiera tempa, a szkodliwe plotki zaczynają dzielić zespół. W miarę jak biuro się rozrasta, Jason ściąga agentów z San Diego — ale czy starzy wyjadacze z OC pozwolą nowym przetrwać, czy raczej rzucą ich na głęboką wodę?

Premiera: 12/11/2025



„Pani Playmen”



Adelina Tattilo jako Pani Playmen, redaktorka pierwszego magazynu erotycznego we Włoszech, która wprowadziła rewolucję w konserwatywnym Rzymie lat 70. XX wieku. Przecierała szlaki przedsiębiorczości w czasach, gdy rola kobiet były ograniczona do bycia matką i zajmowania się domem. Gorliwa katoliczka, a zarazem odważna nonkonformistka, walcząca o prawo do rozwodów, aborcji i emancypację kobiet. Kiedy mąż Adeliny, Saro Balsamo, zostawia ją samą jako jedyną właścicielkę bankrutującego imperium, kobieta musi stawić czoła wierzycielom, jednak nie poddaje się. Przekształca Playmen w ambitne i nowatorskie wydawnictwo i, przeciwstawiając się głęboko zakorzenionemu seksizmowi tamtych czasów, gromadzi wokół siebie zespół błyskotliwych intelektualistów, odważnych twórców i wizjonerskich fotografów. Razem łamią tabu, prowokują establishment i z każdym kolejnym wydaniem magazynu i wywołują kolejny skandal, a w końcu rewolucję kulturową. „Pani Playmen” to historia magazynu, który przedefiniował zasady funkcjonowania włoskiego społeczeństwa.

Premiera: 12/11/2025



„Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca”



Serial opowiada historię 25-letniego Li Jen-yao, który oddaje się w ręce policji i przyznaje do bycia zabójcą odpowiedzialnym za serię brutalnych morderstw i terroryzowanie kolegów ze szkoły średniej. Choć ujawnia makabryczne szczegóły swoich zbrodni, nigdy nie zdradza, co nim kierowało. W więzieniu udziela swojego pierwszego wywiadu Chou Pin-yu, która wkrótce zaczyna mieć niepokojące sny o mordercy oraz tajemniczej dziewczynie w mundurku. Gdy sny i rzeczywistość zaczynają się przeplatać, na jaw wychodzą dawno zapomniane tajemnice o miłości, nienawiści, winie i odkupieniu.

Premiera: 12/11/2025



„Bitwa samurajów”



Jest rok 1878 w Japoni. Era samurajów dobiegła końca. 292 upadłych wojowników zostaje zwabionych do gry o przetrwanie. Ostatni na placu boju dostanie 100 miliardów jenów. Pierwszym polem bitwy jest świątynia Tenryu-ji w Kioto, centrum historyczne i duchowe sanktuarium, a ostatnim — Tokio. Tylko jeden samuraj ukończy tę tajemniczą i śmiertelnie niebezpieczną rozgrywkę.

Premiera: 13/11/2025



„Delhi Crime”, 3.sezon



Delhijska policja prowadzi dochodzenie w sprawie brutalnego gwałtu i zabójstwa młodej kobiety.

Premiera: 13/11/2025



„Bestia we mnie”



Od czasu tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego i stała się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy — ścigając jego demony i uciekając przed swoimi — w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.

Premiera: 13/11/2025



„Kryształowa kukułka”



Pierwszoroczna rezydentka Clara Merlo doznaje rozległego zawału i musi przejść przeszczep serca. W trakcie rekonwalescencji zaczyna odczuwać przemożną potrzebę odkrycia tożsamości dawcy. Trafia więc do niewielkiego miasteczka w głębi kraju, aby dowiedzieć się więcej o życiu młodego mężczyzny, który oddał jej swoje serce. Clara wkracza do miejsca pełnego sekretów, zgłębia ponad dwudziestoletnią tajemnicę i poznaje odcięte od świata miasto, w którym dokładnie w dniu jej przybycia w parku zniknęło niemowlę.Premiera: 14/11/2025



„Selena y Los Dinos: Historia rodzinna”



Świat zna niezapomnianą historię Seleny, królowej muzyki tejano, ale tak naprawdę znała ją tylko rodzina Quintanilla. Po raz pierwszy bliscy artystki, stojący za zespołem Selena y Los Dinos, otwierają swoje prywatne archiwa, by na nowo opowiedzieć jej historię. Wyreżyserowany przez Isabel Castro („Mija”) dokument „Selena y Los Dinos: Historia rodzinna” ukazuje niezwykłe początki i błyskawiczną karierę Seleny Quintanilli oczami tych, którzy byli z nią najbliżej: rodziców Marcelli i Abrahama, siostry Suzette, brata A.B. III, męża Chrisa oraz członków zespołu. Film śledzi losy rodziny od występów „do kotleta” w ich restauracji z kuchnią Tex-Mex w Lake Jackson aż po zdobycie szczytów list muzyki tejano, gdy świat zaczął dostrzegać wyjątkowy talent i charyzmę Seleny. Niepublikowane wcześniej nagrania, w tym domowe filmy ukazujące ją w roli siostry, córki i żony, czynią z tego dokumentu kameralną opowieść o rodzinnym zespole i jego charyzmatycznej wokalistce, która wprowadziła muzykę tejano do głównego nurtu i zrobiła to tak, jak przystało na prawdziwą Quintanillę.

Premiera: 17/11/2025



„Syn tysiąca ojców”



Crisóstomo, 40-letni rybak, postanawia odnaleźć to, czego mu brakuje — syna. Kiedy poznaje 14-letniego Camilo, zaczyna zmieniać życie wykluczonych i odrzuconych, tworząc niekonwencjonalną rodzinę, którą łączy miłość do prostych przyjemności. (Film inspirowany książką Valtera Hugo Mãe).

Premiera: 19/11/2025



„Szampańskie święta”



Szampańskie święta

Sydney Price (Minka Kelly) to ambitna menedżerka, która wreszcie dostaje szansę poprowadzenia swojej pierwszej dużej transakcji — przejęcia renomowanej wytwórni szampana Chateau Cassell położonej w samym sercu Szampanii. Do miasta świateł przylatuje tuż przed świętami, przywożąc ze sobą nadzieję i zamiar dopięcia umowy na ostatni guzik. Podczas jedynej wolnej nocy postanawia nacieszyć się magią świątecznego Paryża. Zupełnie niespodziewanie poznaje wtedy urokliwego Henriego Cassella (Tom Wozniczka), który sprawia, że ten wieczór staje się wyjątkowy. Niestety romantyczna przygoda szybko się komplikuje, gdy Sydney odkrywa, że Henri jest synem założyciela firmy, którą ona właśnie próbuje przejąć. Podczas rywalizacji z innymi potencjalnymi nabywcami, którą Hugo Cassell (Thibault de Montalembert) organizuje w rodzinnej winnicy, Sydney i Henri nie potrafią się jednak oprzeć wzajemnemu przyciąganiu i zaczynają rozumieć, że tych uczuć nie uda się tak łatwo „zakorkować”.

Premiera: 19/11/2025



„Zazdrosna”



Vicky jest rozdarta między dwoma pomysłami na życie: do wyboru ma małżeństwo i założenie rodziny z Danim oraz stworzenie związku z Matíasem. Rzecz w tym, że uporządkowane życie, o którym niegdyś marzyła, wydaje jej się już mniej atrakcyjne, natomiast wizja nowej miłości bardzo ją elektryzuje. Przeskakuje między oboma opcjami, nie chcąc z żadnej zrezygnować, przez co staje się jeszcze bardziej neurotyczna i roztrzęsiona. W końcu jednak przychodzi czas, żeby podjąć decyzję i zmierzyć się z jej konsekwencjami.

Premiera: 19/11/2025



„Tajny informator”



Charles Nieuwendyk (Ted Danson), żądny kolejnego dużego zadania pod przykrywką, dostaje swoją szansę, gdy tajemniczy szantażysta bierze na celownik rektora Wheeler College, Jacka Berengera (Max Greenfield). Ten prosi Charlesa, by podszył się pod profesora. Kto stoi za groźbami? Czy ma to związek z obrazoburczym miliarderem Bradem Vinickiem (Gary Cole), absolwentem Wheeler, i jego planowaną darowizną dla uczelni? Charles ma wielu potencjalnych podejrzanych, lecz jego uwagę odciąga energiczna nauczycielka muzyki Mona (Mary Steenburgen), której radość życia ponownie budzi w nim uczucia pogrzebane po śmierci żony. Czy jest gotów ponownie otworzyć serce na tym etapie życia? A co ważniejsze – czy przypadkiem nie zakochał się w przestępcy, którego ma zdemaskować?

Premiera: 20/11/2025



„Sny o pociągach”



Oparty na popularnej książce Denisa Johnsona film to poruszający portret Roberta Grainiera (nominowany do Złotego Globu Joel Edgerton), którego życie toczy się w czasach bezprecedensowych przemian w Ameryce na początku XX wieku. Osierocony w młodym wieku Robert dorasta wśród majestatycznych lasów północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku, gdzie buduje kolejowe imperium Ameryki, pracując ramię w ramię z mężczyznami równie imponującymi jak krajobrazy, w których żyją. Po pełnych czułości zalotach żeni się z Gladys (nominowana do Oscara Felicity Jones) i wspólnie zakładają dom, choć jego praca często oddziela go od żony i ich małej córki. Gdy los niespodziewanie odmienia jego życie, Robert na nowo odkrywa piękno, brutalność i głębszy sens lasów oraz drzew, które przez lata ścinał.

Premiera: 21/11/2025



„ONE SHOT z Edem Sheeranem”



ONE SHOT z Edem SheeranemOd spontanicznych występów na zatłoczonych ulicach i w wagonach metra po ciepłe spotkania z fanami i przypadkowymi przechodniami — zobacz drogę Eda Sheerana przez Nowy Jork, która pokazana jest w formie serii niezapomnianych chwil pełnych energii, emocji i ekscytacji.

Premiera: 21/11/2025



„Zaginieni: Wyścig z czasem”, 2. sezon



Młoda kobieta znika w środku nocy. Mężczyzna ginie bez śladu bez rzeczy osobistych. W tym porażającym serialu o prawdziwych zbrodniach policja rozwiązuje nowe zagadki.

Premiera: 24/11/2025



„Świąteczny skok”



Sophia (Olivia Holt), bystra pracownica sklepu, i Nick (Connor Swindells), pechowy złota rączka, to drobni złodziejaszkowie, którzy upatrzyli sobie ten sam łup w wigilijną noc — napad na najsłynniejszy dom towarowy w Londynie. Zmuszeni do niełatwego sojuszu, odkrywają przed sobą tajemnice, a rodzące się uczucia zaczynają komplikować zarówno ich relację, jak i cały skok.

Premiera: 26/11/2025



„Stranger Things”, sezon 5., część 1.



Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel — znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

Premiera: 27/11/2025



„Stringer: Człowiek, który zrobił zdjęcie”



Były fotoedytor pracujący w Sajgonie zdradza tajemnicę, która prześladowała go od 52 lat, co zapoczątkowuje intensywne dwuletnie śledztwo w poszukiwaniu prawdy o jednym z najsłynniejszych zdjęć dokumentujących wojnę wietnamską. Ceniony fotograf konfliktów Gary Knight i grupka reporterów postanawiają za wszelką cenę odnaleźć nieznanego z imienia i nazwiska człowieka oraz oddać mu sprawiedliwość.

Premiera: 278/11/2025Czytaj też:

Co na Netflix w tym tygodniu? Thriller z Colinem Farrellem, duńska perełka i wielkie powroty!Czytaj też:

Tarantino „oddał reżyserię” Fincherowi. Ten kręci dla Netfliksa „Przygody Cliffa Bootha”