Kultowe wieczorynki – rozpoznasz po kadrze? QUIZ
Seriale

Kultowe wieczorynki – rozpoznasz po kadrze? QUIZ

„Reksio”
„Reksio” Źródło: Studio Filmów Rysunkowych
Przed tobą wyjątkowy quiz dla wszystkich, którzy dorastali przy dźwiękach kultowych czołówek i animacji oglądanych tuż przed snem.

To podróż do świata bajek, które towarzyszyły nam w dzieciństwie – pełnego magii, ciepła i bohaterów, których nie sposób zapomnieć. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz wieczorynkowe klasyki: od sympatycznych misiów, przez zabawne stworki, aż po animowane opowieści, które uczyły, bawiły i pozwalały na moment oderwać się od codzienności. Każde pytanie to jeden kadr – krótkie mgnienie, które może natychmiast obudzić wspomnienia albo… całkowicie zbić z tropu.

Gotowy na sentymentalną podróż i odświeżenie dawnych emocji? Zanurz się w quizie i sprawdź, czy potrafisz rozpoznać wszystkie kultowe wieczorynki po jednym jedynym obrazie!

Rozpoznasz kadr? 15 pytań o wieczorynki!

Odpowiedz na 1 pytanie z 15 To kadr z wieczorynki: To kadr z wieczorynki:
  • Przyjaciele
  • Sąsiedzi

