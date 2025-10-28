Nie żyje legendarna Sybil z „Hotelu Zacisze”. Miała 93 lata

Brytyjska aktorka Prunella Scales, uwielbiana przez widzów za rolę nieustraszonej i sarkastycznej Sybil Fawlty w kultowym serialu „Hotel Zacisze”, zmarła w wieku 93 lat. Informację o jej śmierci przekazali synowie Samuel i Joseph, podkreślając, że ich matka „odeszła spokojnie w domu w Londynie”. Jak dodali, dzień przed śmiercią aktorka jeszcze oglądała odcinek „Hotelu Zacisze”.

„Wspaniała aktorka komediowa”. Wzruszający hołd Johna Cleese’a

Prunella Scales na zawsze zapisała się w historii brytyjskiej komedii jako Sybil, żona nieporadnego Basila Fawlty’ego, w którego wcielał się John Cleese. To właśnie on jako pierwszy złożył jej publiczny hołd, nazywając ją „naprawdę wspaniałą aktorką komediową”.

„Scena po scenie była absolutnie idealna” – podkreślił Cleese. – „Była bardzo miłą kobietą, która spędziła większość życia na przepraszaniu. Często ją z tego powodu drażniłem. Bardzo, bardzo ją lubiłem”. Aktor dodał, że w ostatnich miesiącach, przeglądając archiwalne nagrania do książki o „Hotelu Zacisze”, na nowo zachwycił się jej precyzją i wyczuciem komizmu.

Prunella Scales — Ikona brytyjskiego humoru

Scales rozpoczęła karierę jeszcze w latach 50., ale to właśnie rola Sybil Fawlty przyniosła jej status legendy. Ambitna, stylowa, nieco zgryźliwa, z perfekcyjną fryzurą i ciętym językiem – Sybil była ucieleśnieniem brytyjskiego humoru lat 70. Wraz z Basilem prowadzili hotel w Torquay, a ich niekończące się sprzeczki do dziś bawią kolejne pokolenia widzów.

Choć Basil zwykł nazywać żonę „smokiem” czy „moją małą piranią”, to właśnie ona ratowała sytuację, gdy hotel pogrążał się w chaosie. W jednym z najbardziej znanych momentów serialu, gdy Basil wybucha i mówi: „Zamknij się, mam już dość”, Sybil odpowiada z chłodnym spokojem: „O, udało ci się”. „Jestem bardzo wdzięczna Sybil. Stworzenie ‘Hotelu Zacisze’ było trudne, ale niezwykle stymulujące” – mówiła kiedyś Scales.

Prunella Scales nie żyje. Pożegnanie z legendą

W 2013 roku u aktorki zdiagnozowano otępienie naczyniopochodne, które z czasem zmusiło ją do wycofania się z pracy. Mimo choroby pozostała aktywna i otwarcie mówiła o życiu z demencją, stając się jedną z twarzy walki o świadomość tego problemu.

„Prunella była inspiracją nie tylko ze względu na swoje osiągnięcia aktorskie, ale też za odwagę, z jaką mówiła o demencji, rzucając światło na największego zabójcę w Wielkiej Brytanii” – podkreśliła Corinne Mills z Alzheimer’s Society.

Jej mąż, aktor Timothy West, zmarł w listopadzie ubiegłego roku. Razem tworzyli jeden z najbardziej lubianych duetów brytyjskiej sceny i telewizji – zarówno w sztukach teatralnych, jak i w programie „Great Canal Journeys”, w którym przez pięć lat podróżowali kanałami Wielkiej Brytanii i Europy. „Nie sądziliśmy, że to będzie ekscytujące dla widzów. Ale po dziesięciu seriach okazało się, że ludzie pokochali te podróże. Byliśmy w tym dobrzy” – wspominał West w rozmowie z BBC w 2023 roku.

Hołd na scenie i ekranie

W hołdzie dla aktorki BBC One wyemituje specjalny odcinek „Hotelu Zacisze” zatytułowany „The Builders” – drugi epizod pierwszej serii, pierwotnie pokazany w 1975 roku. Londyńskie teatry West Endu zgasną na dwie minuty w czwartek o godz. 19.00, by uczcić pamięć aktorki.

„Była artystką precyzji, dowcipu i hojności, która pozostawiła po sobie niezatarty ślad” – podkreśliła Hannah Essex z Society of London Theatre. Jon Petrie, dyrektor komedii BBC, nazwał ją „narodowym skarbem”. Oficjalny rzecznik premiera Keira Starmera dodał, że Scales „była częścią złotej ery brytyjskiej komedii i sprawiła wielu ludziom ogromną przyjemność”.

Dziedzictwo, które przetrwa

Prunella Scales miała za sobą niemal siedem dekad kariery. Zagrała m.in. w filmach „Samotna namiętność Judith Hearne” i „Konsumujące namiętności”, występowała na West Endzie w spektaklach takich jak „Long Day’s Journey Into Night” czy „After Henry”. Otrzymała nominację do nagrody BAFTA za rolę królowej Elżbiety II w sztuce Alana Bennetta „A Question of Attribution”.

Pozostawiła dwóch synów, pasierbicę, siedmioro wnucząt i czworo prawnucząt. Jak przekazali bliscy, jej ostatnie dni były „komfortowe, szczęśliwe i otoczone miłością”.

Pół wieku po premierze „Hotelu Zacisze” Prunella Scales wciąż pozostaje symbolem brytyjskiego poczucia humoru i klasy. A jej Sybil – wiecznie elegancka, ironiczna i błyskotliwa – na zawsze zostanie jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii telewizji.

