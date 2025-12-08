Agnieszka Woźniak-Starak straciła pracę w TVN. Ona ją zastąpi

TVN już odpala wiosenną ramówkę i to z przytupem. Wiadomo już, że „Mam Talent!” wraca, ale już bez Agnieszki Woźniak-Starak. Jej miejsce zajmuje osoba doskonale znana widzom stacji.

Paulina Krupińska-Karpiel przejmuje „Mam Talent!”

Nowa, 17. edycja „Mam Talent!” pojawi się na antenie tej wiosny, a wraz z nią nowa prowadząca. TVN ogłosił, że do duetu z Janem Pirowskim dołączy Paulina Krupińska-Karpiel, modelka, była Miss Polonia i jedna z twarzy porannego „Dzień dobry TVN”.

Krupińska od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek stacji. Codziennie wita widzów porcją energii i spokojnej pewności, która stała się jej znakiem firmowym. Teraz wkroczy na najjaśniejszą scenę TVN-u, prowadząc konkurs, który od lat elektryzuje całą Polskę. Wiosenne show ma być, jak zapowiada telewizja, pełne emocji, świeżości i nowych historii. Krupińska u boku Pirowskiego ma nie tylko pilotować całe widowisko, ale też wspierać uczestników na każdym etapie ich drogi.

„Ogromna radość i wdzięczność”. Pierwsze słowa Krupińskiej

Prezenterka oficjalnie potwierdziła udział w programie w emocjonalnym wpisie na Instagramie. „Czuję ogromną radość i wdzięczność – to przywilej móc być tak blisko ludzkich historii, talentów i emocji, które co roku poruszają całą Polskę” – napisała. Dodała również, że liczy na świetną współpracę z nowym scenicznym partnerem. „Mam nadzieję, że razem z @pirowski_jan stworzymy duet, który nie tylko poprowadzi ten program, ale doda mu jeszcze więcej energii i dobrej zabawy”.

Krupińska ma za sobą jedenaście lat pracy w TVN i pokaźny dorobek w stacji: prowadzenie „Kliniki urody”, „Sekretów Doliny Inków”, „Wychować i nie zwariować”, a od pięciu lat – wspólne gospodarzenie „Dzień dobry TVN” z Damianem Michałowskim.

instagramCzytaj też:

Nowy wpis na profilu zmarłej Agnieszki Maciąg. Poruszenie wśród fanówCzytaj też:

Mamy pierwsze zdjęcia z filmu „Peaky Blinders”! Znany aktor obok Tommy'ego Shelby