Najlepsze jednosezonowe seriale z USA – topka amerykańskich miniseriali

Amerykańskie produkcje telewizyjne słyną z rozbudowanych historii ciągnących się przez wiele sezonów, ale nie każdy serial potrzebuje kilku lat emisji, by zrobić wrażenie. Jednosezonowe miniseriale to coraz popularniejszy format – idealny dla widzów, którzy szukają mocnych wrażeń, ale bez zobowiązań na miesiące.

W tym zestawieniu znajdziesz najlepsze amerykańskie seriale, które opowiedziały pełną, angażującą historię w zaledwie jednym sezonie. Niezależnie od tego, czy lubisz dramaty psychologiczne, thrillery, kryminały czy science fiction – mamy coś, co warto obejrzeć. Gotowy na serialowy weekend bez cliffhangerów? Sprawdź nasze propozycje!

Jednosezonowe hity prosto z USA. 60+ amerykańskich miniseriali, które musisz zobaczyć (Netflix, HBO Max, Disney+ i inne)

„The Get Down”



Nowy Jork, rok 1977. Na południowym Bronksie tworzy się historia. Utalentowani i pełni energii nastolatkowie postanawiają spełnić marzenia i wkroczyć do świata muzyki.



„Detektyw”



Serialowa antologia, w której każda historia przedstawia zawiłe zagadki kryminalne, skorumpowaną władzę oraz psychologiczne problemy stróży prawa.



„Czarnobyl”



Po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu ratownicy poświęcają zdrowie i życie, by ratować Europę przed skutkami katastrofy.



„Kompania braci”



Losy Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA opowiedziane z perspektywy tych, którzy przeżyli drugą wojnę światową.



„Gambit królowej”



Mieszkająca w sierocińcu dziewczyna odkrywa swój wielki talent szachowy. Jednocześnie musi walczyć z uzależnieniem.



„Fargo”



Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.



„Mody papież”



Lenny Belardo przyjmuje imię Piusa XIII i zostaje pierwszym amerykańskim papieżem w historii kościoła.



„Nocny recepcjonista”



Nocny recepcjonista kairskiego hotelu pomaga brytyjskiej agentce w tajnej operacji przeciwko potężnemu handlarzowi bronią.



„Ostre przedmioty”



Dziennikarka zmagająca się z trudną przeszłością wraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby napisać artykuł o morderstwie dwóch dziewczynek, które miało tam miejsce.



„Nawiedzony dom na wzgórzu”



Rodzina zmaga się z upiornymi wspomnieniami o swoim starym domu i wydarzeniach, które zmusiły ją do jego opuszczenia.



„Pacyfik”



Prawdziwa historia trzech żołnierzy Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, którzy walczą z Japończykami na wyspach Pacyfiku podczas II Wojny Światowej.



„Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów”



Trzymający w napięciu dramat kryminalny przedstawia życie braci Menendezów skazanych za brutalne morderstwo rodziców w Beverly Hills w 1989 roku.



„Mare z Easttown”



Detektyw z małego miasteczka w Pensylwanii prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa równocześnie starając się, aby jej życie się nie rozpadło.



„Długa noc”



Nowy Jork. Po nocy spędzonej na imprezowaniu z nieznajomą kobietą mężczyzna budzi się przy jej zwłokach i zostaje oskarżony o morderstwo.



„Maniac”



Dwoje nieznajomych bierze udział w niepokojących badaniach klinicznych, które wymykają się spod kontroli.



„W głębi lasu”



Odnalezione ciało zostaje powiązane ze sprawą siostry warszawskiego prokuratora, która zniknęła 25 lat wcześniej.



„Normalni ludzie”



Marianne i Connell, pochodzący z różnych środowisk, ale z tego samego małego miasteczka w Irlandii, wplątują się w romans.



„Jak nas widzą”



Pięciu nastolatków z Harlemu zostaje fałszywie oskarżonych o brutalny atak w Central Parku.



„Awantura”



Incydent przemocy drogowej między sfrustrowanym pracownikiem fizycznym i niespełnioną bizneswoman wywołuje konflikt, który stopniowo wyciąga z nich to, co najgorsze.



„Czarny ptak”



Jimmy Keene, który właśnie rozpoczyna dziesięcioletnią odsiadkę, otrzymuje niezwykłą ofertę - jeśli zdoła zdobyć informacje od podejrzanego o zabójstwo Larry'ego Halla, będzie wolny. Wypełnienie tej misji staje się dla Jimmy'ego życiowym celem.



„Od nowa”



Życie odnoszącej sukcesy terapeutki z dnia na dzień wywraca się do góry nogami.



„Outsider”



Błyskotliwy detektyw prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy.



„Sprzątaczka”



Walcząca z biedą i biurokracją samotna matka zostaje sprzątaczką, aby związać koniec z końcem.



„Ratched”



Młoda pielęgniarka pracująca w zakładzie psychiatrycznym zmienia nastawienie wobec pacjentów.



„Ripley”



Oszust podejmuje niezwykłą pracę we Włoszech i dostaje się do świata bogactwa i przywilejów. Jednak aby w nim pozostać, musi utkać misterną sieć kłamstw.



„Studio”



Matt Remick, szef studia filmowego, rozpaczliwie pragnąc akceptacji gwiazd, wraz ze swoim zespołem wykonawczym w Continental Studios musi pogodzić wymagania korporacyjne z twórczymi ambicjami, aby ocalić znaczącą rolę kina.



„Mildred Pierce”



Rozwiedziona i samotna matka Mildred Pierce decyduje się otworzyć restaurację.



„Sceny z życia małżeńskiego”



Telewizyjna adaptacja filmu Ingmara Bergmana o rozpadającym się małżeństwie.



„Sprostowanie”



Gdy przy łóżku dziennikarki, która zbudowała swoją karierę na ujawnianiu występków, pojawia się intrygująca powieść, kobieta z przerażeniem odkrywa, że jest kluczową postacią dawnej historii, która ujawnia jej najmroczniejszy sekret.



„Obserwator”



Małżeństwo wprowadza się do wymarzonego domu, gdzie zaczyna otrzymywać listy z pogróżkami.



„Devs”



Losy młodej inżynierki, która próbuje ustalić, co dokładnie stało się z jej chłopakiem.



„The Act”



Gypsy Rose Blanchard próbuje uciec przed toksycznym związkiem z nadopiekuńczą matką.



„To wiem na pewno”



Serial przedstawia dwie równoległe historie życia braci bliźniaków naznaczone zdradą, poświęceniem i wybaczeniem. Losy Dominicka i Thomasa Birdsey’ów (Mark Ruffalo) pokazane są na różnych etapach ich życia. Widzowie poznają braci w czasach dla nich współczesnych, na początku lat 90. XX wieku, kiedy obaj osiągają wiek średni. Produkcja wraca też do przeszłości w scenach pokazujących ich młodość i dzieciństwo. Składający się z sześciu odcinków miniserial to rodzinna saga, która śledzi losy dwóch braci. Produkcja jest epicką opowieścią o zdradzie, poświęceniu i przebaczeniu na tle dziejów Ameryki XX wieku. Scenariusz został oparty na bestsellerowej powieści, której autorem jest Wally Lamb.



„Świt Ameryki”



Matka i jej syn uciekają przed przeszłością i nawiązują bliskie relacje z innymi ludźmi rzuconymi na Dziki Zachód, gdzie duch wolności jest świadkiem rozlewu krwi.



„Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta”



Milioner zostaje posądzony o udział w zaginięciu żony oraz morderstwo przyjaciółki i sąsiada.



„W tłumie”



Thriller psychologiczny rozgrywający się w 1979 r. na Manhattanie. Młody mężczyzna zostaje aresztowany za szokujące przestępstwo, a nietypowa śledcza musi rozwiązać kryjącą się za nim tajemnicę.



„W obronie syna”



Wstrząsający thriller, w któym życie pewnej rodziny zostaje bezpowrotnie zniszczone wraz z oskarżeniem syna o zamordowanie kolegi z klasy.



„Ucieczka z Dannemory”



Prawdziwa historia dwóch więźniów, którzy uciekli z jednego z najlepiej strzeżonych więzień w stanie Nowy Jork.



„Zagłada domu Usherów”



Aby zabezpieczyć swoją fortunę i przyszłość, dwójka rodzeństwa buduje dynastię, która rozpada się, gdy jej spadkobiercy zaczynają ginąć w tajemniczych okolicznościach.



„Miłość i śmierć”



Dwie chodzące do Kościoła pary wiodą pozornie spokojne życie w małym miasteczku w Teksasie. Skrywają jednak sekrety, które prowadzą do tragedii.



„Nawiedzony dwór w Bly”



Twórca "Nawiedzonego domu na wzgórzu" prezentuje gotycką romantyczną historię o duchach na podstawie prozy Henry'ego Jamesa.



„Godless”



Okrutny zbrodniarz terroryzuje Dziki Zachód w poszukiwaniu byłego członka swojej bandy, który zaczął nowe życie w spokojnym miasteczku zamieszkanym przez same kobiety.



„The Curse”



Domniemana klątwa zaburza życie nowożeńców, którzy starają się o dziecko, jednocześnie prowadząc własny program telewizyjny.



„Lekomania”



Historia wywołania przez pewną firmę największej epidemii uzależnienia od opiatów w historii USA, opowiedziana oczami lekarzy, pacjentów i prawników.



„Nocna msza”



Po przybyciu tajemniczego księdza pewna społeczność zaczyna doświadczać cudownych zjawisk i widzieć przerażające znaki.



„Dzikość”



Agent federalny, badający śmierć kobiety w Parku Narodowym Yosemite, trafia na rozległy teren bezprawia, gdzie przyroda nie przestrzega żadnych zasad poza własnymi.



„Już mnie nie oszukasz”



Gdy była żołnierka Maya zauważa swojego zamordowanego męża na kamerze elektronicznej niani, odkrywa morderczy spisek powiązany ze swoją przeszłością.



„Kaos”



Gdy Olimpem wstrząsają kłótnie, a potężny Zeus popada w paranoję, troje śmiertelników odkrywa, że ich przeznaczeniem jest odmienić przyszłość ludzi.



„Lekcje chemii”



Lata 50. XX wieku. Elizabeth Zott marzy o pracy naukowczyni, jednak żyje w społeczeństwie, które twierdzi, że miejsce kobiety jest w domu. Zott przyjmuje ofertę pracy przy telewizyjnym programie kulinarnym i postanawia nauczyć ignorowane gospodynie domowe czegoś znacznie więcej niż samych przepisów.



„Dzień zero”



Były prezydent USA zostaje wezwany z emerytury, żeby znaleźć źródło koszmarnego w skutkach cyberataku i odkrywa rozległą sieć kłamstw i spisków.



„Seven Seconds”



W Jersey City zostaje zabity piętnastoletni Afroamerykanin. Gdy policja próbuje zatuszować sprawę, rozpoczyna się poszukiwanie prawdy.



„Schody”



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.



„Sugar”



Tajemniczy, walczący z własnymi demonami prywatny detektyw bada sprawę zniknięcia ukochanej wnuczki hollywoodzkiego producenta.



„Na cały głos”



Roger Ailes (Russell Crowe) był wieloletnim szefem stacji Fox News. Przez lata doradzał też najbardziej prominentnym politykom Partii Republikańskiej w USA. Produkcja skupia się na ostatniej dekadzie życia Ailesa, kiedy de facto stał się on liderem tej partii. Serial pokazuje kluczowe wydarzenia z jego życia – w tym doświadczenia ze światowymi liderami, które dały początek jego politycznej karierze. Mówi również o oskarżeniach o molestowanie seksualne, które doprowadziły go do upadku.



„Spinning Out”



Gwiazda łyżwiarstwa figurowego próbuje poradzić sobie z miłością, rodziną i problemami psychicznymi, gdy szansa na olimpijski medal coraz mocniej się oddala.



„Próba generalna”



Serial bada, jak daleko może posunąć się jeden człowiek, aby zmniejszyć niepewność codziennego życia.



„Opowieści z pętli”



Losy mieszkańców miasteczka, w którym wybudowana jest Pętla, maszyna która zmienia rzeczywistość.



„Mrs. America”



Miniserial z dwukrotną zdobywczynią Oscara Cate Blanchett w roli radykalnej konserwatystki Phyllis Schlafly, której przyszło żyć w czasach rozkwitu drugiej fali feminizmu.



„Trust”



Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami serial o niszczącej sile pieniędzy i jednej z najbogatszych i najbardziej nieszczęśliwych rodzin Ameryki – rodzie Gettych.



„Małe ogniska”



Wspólne losy idealnie prezentującej się rodziny Richardsonów oraz enigmatycznej matki i córki, które wywracają swoje życie do góry nogami.



„Cudotwórcy”



Dwaj aniołowie próbują przekonać Boga, aby nie niszczył Ziemi i nie skazywał ludzkości na zagładę.



„Mogę cię zniszczyć”



Młoda kobieta próbuje poskładać swoje życie na nowo, po tym jak odkrywa wydarzenia pewnej nocy.



„Biała księżniczka”



Po zwycięstwie nad Ryszardem III na angielskim tronie zasiada Henryk VII Tudor, który postanawia poślubić Elżbietę York, żeby zakończyć Wojnę Dwóch Róż.



„Kim jest Anna?”



Dziennikarka bada sprawę Anny Delvey, legendy Instagrama, która skradła serca i pieniądze społecznej elity Nowego Jorku.



„Gypsy”



Terapeutka Jean Holloway nadmiernie angażuje się w życie swoich pacjentów, próbując poznać drugą stronę opowiadanych przez nich historii i kierujące nimi motywy.



„Eric”



Zdesperowany ojciec, któremu towarzyszy nieustępliwy policjant, walczy z własnymi demonami, poszukując dziewięcioletniego syna na ulicach Nowego Jorku lat 80. XX wieku.



„Dzień trzeci”



Sam, mieszkaniec Londynu zmagający się z traumą, pewnego dnia znajduje w lesie tajemniczą dziewczynę i postanawia odwieźć ją do jej domu na niepokojącej wyspie Osea.



„Grupa zadaniowa”



Agent FBI staje na czele specjalnej grupy zadaniowej, której celem jest powstrzymanie serii brutalnych napadów.



„Clickbait”



Serial analizuje rolę mediów społecznościowych w morderstwie internetowego oprawcy, przedstawiając wydarzenia z punktu widzenia ośmiu osób zaangażowanych w sprawę.



„Mała doboszka”



Palestyński zabójca atakuje prominentnych Izraelczyków. Mossad rekrutuje młodą angielską aktorkę, by zinfiltrować komórkę terrorystyczną zamachowca. Kobieta będzie musiała wykorzystać swoje talenty aktorskie i zmierzyć się z wielkim ryzykiem.



„Hollywood”



Grupa ambitnych początkujących aktorów i filmowców zrobi niemal wszystko, aby spełnić swoje marzenia o wielkiej karierze.



„Pod sztandarem nieba”



Detektyw Jeb Pyre, prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa Brendy Wright Lafferty i jej córeczki na przedmieściach Salt Lake Valley, odkrywa ukryte prawdy o początkach religii mormonów i brutalnych konsekwencjach nieugiętej wiary.



„Uznany za niewinnego”



Szokujące zabójstwo stawia na nogi prokuraturę w Chicago, gdy podejrzana staje się jedna z pracujących tam osób, którą następnie czeka walka o rodzinę.Czytaj też:

