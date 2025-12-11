Powstaje film o Edycie Górniak! „Skromna dziewczyna z Ziębic”

Edyta Górniak uznawana jest za jedną z najsłynniejszych i najbardziej wybitnych artystek polskiej sceny muzycznej. Karierę rozpoczęła jako artystka musicalowa, występując na scenach znanych polskich teatrów, a już w wieku 19 lat wystąpiła na nowojorskim Broadwayu. Jej udział w pierwszym, historycznym dla Polski Konkursie Piosenki Eurowizji w 1994 roku i wykonanie piosenki „To nie ja” zapoczątkowały jej niezwykłą karierę w Polsce i zagranicą. Jest laureatką wielu najważniejszych polskich i międzynarodowych nagród, wyróżnień i tytułów muzycznych oraz konkursów i festiwali. Ze względu na niespotykaną wrażliwość artystyczną, charyzmę oraz niezwykle szeroką skalę głosu, niejednokrotnie porównywana była z najważniejszymi wokalistkami w historii muzyki światowej.

Powstaje film o Edycie Górniak. Co wiemy?

Jak zapowiada platforma, film będzie „autentyczną, subtelną i inspirującą podróżą między światem wielkich scen a zwyczajną codziennością” jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystek. Dokument pozwoli zanurzyć się w świecie wybitnej wokalistki, na który składała się zarówno spektakularna kariera, jak i codzienność kobiety i matki. Opowieść odsłoni nieoczywiste kontrasty między tymi dwoma światami, pozwalając lepiej poznać fascynującą osobowość dziewczyny, która ze skromnego podwórka w Ziębicach dotarła na światowe sceny. SkyShowtime podaje, że film będzie też osobistą opowieścią o kobiecej mocy, odwadze, wybaczaniu, miłości i sile nadziei, które pozwalają stawić czoła trudnym doświadczeniom i pomagają wytrwać w podróży przez życie. „To opowieść o wyboistej drodze ku radości, spełnieniu i odnajdowaniu spokoju w naturze" – czytamy.

Dokument zawiera unikatowe materiały archiwalne, które rzucają nowe światło na życie artystki i pozwalają spojrzeć na nie z nieznanej dotąd perspektywy.

Za produkcję dwuczęściowego filmu dokumentalnego SkyShowtime Edyta Górniak odpowiada Michał Brożonowicz z Constantin Entertainment Polska. Producentką wykonawczą jest Agata Chwaszczewska, a reżyserką Aleksandra Machnik.

Film będzie miał swoją premierę tylko w SkyShowtime w 2026 roku.

