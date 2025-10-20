Polacy mają obsesję. Trzy seriale, jeden film – to oglądamy

Dwa polskie i jeden amerykański kryminał oraz dramat z Pamelą Anderson w głównej roli, który niedawno zachwycał na światowych festiwalach filmowych. Sprawdziliśmy, co teraz najchętniej oglądają Polacy na HBO Max, pomijając programy rozrykowe. Te cztery tytuły od dłuższego czasu nie mają sobie równych i utrzymują się wysoko na listach najpopularniejszych.

Cztery tytuły, których nie warto teraz ominąć na HBO Max

„Scheda” (polski serial – kryminał)



Po śmierci Jana Mroza (Jacek Koman), lokalnego bohatera, emerytowanego marynarza i bezwzględnego patriarchy, trójka jego dorosłych dzieci musi zmierzyć się nie tylko z nowym porządkiem, ale i ze sobą nawzajem. Hanka (Magdalena Popławska), Paweł (Grzegorz Damięcki) i Maciej (Bartosz Gelner) zostają uwikłani w skomplikowaną grę, w której pieniądze i wpływy są tylko częścią stawki. Wszystko to w hermetycznej atmosferze małego nadmorskiego miasteczka, gdzie każdy zna każdego, wszyscy dużo wiedzą, ale nikt nie mówi wszystkiego. „Scheda” to historia, w której każdy wybór niesie konsekwencje, a rodzinne sekrety – niczym sztormowe fale – w końcu uderzają z całą siłą. To nie tylko opowieść o majątku i testamencie, ale przede wszystkim o długu emocjonalnym, jaki dziedziczymy po bliskich. Co tak naprawdę zostaje po rodzicach: pamięć, wdzięczność czy ciężar, którego nie sposób udźwignąć?



„Grupa zadaniowa” (serial – kryminał)



Nowy serial od twórcy "Mare z Easttown", z Markiem Ruffalo w roli głównej. Były ksiądz, a obecnie odstawiony na boczny tor, agent FBI Tom Brandis (Mark Ruffalo), niespodziewanie musi wrócić do gry. Wszystko przez serię nietypowych napadów na lokalny gang motocyklowy popełnianych przez człowieka, którego trudno byłoby o to podejrzewać.

Szybko okazuje się, że dwaj główni bohaterowie (Mark Ruffalo i Tom Pelphrey),chociaż znajdują się po różnych stronach barykady, są do siebie zadziwiająco podobni. Wszystkie wydarzenia i zwroty akcji nieuchronnie prowadzą do ich spotkania.



„Odwilż” (polski serial – kryminał, trwa premiera 3. sezonu)



W serwisie HBO Max można już oglądać pierwszy odcinek nowego sezonu serialu „Odwilż”. W rolach głównych zobaczymy ponownie Katarzynę Wajdę i Bartłomieja Kotschedoffa. Do obsady dołączają między innymi Piotr Trojan, Marta Malikowska, Karol Dziuba, Wojciech Błach.

Doceniana przez widzów i krytyków produkcja Max Original wraca z nowymi odcinkami, których akcja rozgrywa się rok po wydarzeniach z drugiego sezonu. Mija rok odkąd Zawieja pracuje jako mundurowa policjantka. By odzyskać dawną posadę w dochodzeniówce nie powinna nadmiernie angażować się w śledztwa. Tymczasem w mieście rozwija się handel fentanylem. Sprawa zaczyna pochłaniać Zawieję.



„The Last Showgirl” (dramat z Pamelą Anderson w głównej roli)



Shelley od trzech dekad występuje jako tancerka w rozbieranej rewii w Las Vegas. Swoją pracę traktuje nie tylko jako formę rozrywki dla masowego odbiorcy, ale przede wszystkim sztukę, korzeniami sięgającą do najlepszych wzorców francuskiej burleski. Choć osiągnęła mistrzostwo w swoim fachu, prowadzący show postanawiają zastąpić ją młodszym, „wizualnie apetyczniejszym” pokoleniem. Shelley staje więc przed dylematem: co zrobić dalej ze swoim życiem, skoro jej największy atut – ciało – przestało być atrakcyjne? Czytaj też:

