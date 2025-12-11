80-letni syn Tomaszewskiego poślubił młodszą ukochaną. „Odmłodniałem o 30 lat”

Krzysztof Logan Tomaszewski, pisarz, malarz, scenarzysta i syn legendarnego komentatora Bohdana Tomaszewskiego, ponownie powiedział „tak”. Jego ślub z dużo młodszą Anną, momentalnie przyciągnął uwagę. Teraz sam zainteresowany komentuje wydarzenie, nie kryjąc emocji.

„Po 8 miesiącach znajomości” ślub w Mikołajki

Tomaszewski udostępnił na swoim profilu nagranie ukazujące moment składania przysięgi. Para pobrała się 6 grudnia w Mikołajki. Pisarz wybrał elegancki dwukolorowy garnitur, jego żona zaprezentowała się w klasycznej białej sukni do ziemi.j.

Syn słynnego komentatora jasno podkreślił, że ich decyzję dyktowało wyłącznie uczucie. „Pobraliśmy się z miłości po 8 m-cach znajomości. 6 grudnia w Mikołajki, w Konstancinie [...] Dziękuję z duszy i serca wszystkim, którzy nie wylewają żółci, lecz życzą nam miłości i szczęścia. Miłość to największa elektrownia atomowa świata. Kto tego nie przeżył, nie pojmie, że można kochać naprawdę. A wiek nie ma znaczenia” — napisał.

Tomaszewski: Wiek nie ma znaczenia

Krzysztof Logan Tomaszewski, właśc. Krzysztof Bohdan Tomaszewski, polski pisarz, reporter, autor tekstów piosenek, scenariuszy filmowych i programów telewizyjnych, nie kryje, że relacja z Anną odmieniła jego codzienność. W kolejnych postach stwierdził, że dzięki niej „odmłodniał o 30 lat”. Jak podaje „Plejada”, państwo młodzi poznali się podczas recitalu Andrzeja Rosiewicza w Konstancinie, a artysta był później gościem ich ślubu. Wśród zaproszonych znalazł się także Mietek Jurecki z Budki Suflera.

W swoich wpisach Tomaszewski wytrwale powtarza, że krytyka go nie rusza, bo uczucie, które połączyło go z Anną, jest dla niego najważniejsze. Podkreśla wdzięczność wobec tych, którzy życzą im szczęścia, oraz przekonanie, że miłość nie poddaje się żadnym statystykom ani konwenansom.

