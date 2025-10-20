Zatrzęsienie dobrych nowości na Netflix. Te dwa tytuły musicie zobaczyć

Jak co tydzień Netflix ma dla swoich subskrybentów nową dawkę filmów i seriali. Na liście premier znajdziecie klasyki (od dziś kultowy film z Al Pacino, a pod koniec tygodnia legendarny dramat, uwielbiany przez widzów), ale przede wszystkim wypatrujcie świeżynek. Widzowie, stęsknieni za swoimi ulubionymi bohaterami, dostaną w najbliższych dniach nową część opowieści, która pochłonęła w 2024 roku miliony ludzi na całym swiecie, stając się absolutnym hitem platformy Netflix. Z kolei ci, którzy kochają dobre thrillery, ucieszą się z premiery nowiutkiego filmu z tej półki od zdobywczyni Oscara (za „The Hurt Locker. W pułapce wojny”) Kathryn Bigelow. To oczywiście nie koniec dobrych nowości – sprawdźcie wszystkie na naszej liście.

10 nowości od Netfliksa w tym tygodniu. Thriller przyciągnie masy

„Zapach kobiety”



Niewidomy emerytowany pułkownik Frank Slade staje się najlepszym nauczycielem życia dla nieśmiałego studenta.

Premiera: 20/10/2025



„Kto zniszczył drużynę Montreal Expos?”



29 września 2004 r. baseballiści Montreal Expos zagrali u siebie ostatni mecz przed pogrążoną w żałobie publicznością zgromadzoną na Stadionie Olimpijskim. Przez 35 lat swojego istnienia klub Expos stał się marką samą w sobie i pierwszą kanadyjską drużyną grającą w amerykańskiej Major League Baseball, a także kwintesencją ducha Montrealu oraz symbolem dumy i tożsamości mieszkańców Quebecu. Kolejne pokolenia dorastały razem z zespołem, upajając się jego zwycięstwami i boleśnie przeżywając porażki. Ten ostatni mecz wyznaczył koniec pewnej epoki, a dla wielu stał się momentem, w którym utracili cząstkę samych siebie. Dwadzieścia lat później rana na sercu wciąż pozostaje niezabliźniona, a montrealczyków nadal prześladuje to samo pytanie: kto ponosi winę za śmierć drużyny?

Premiera: 21/10/2025



„Wojna z mafią: Filadelfia kontra gangsterzy”



Filadelfia to Miasto Braterskiej Miłości, ale w latach 90. była to krwawa łaźnia. W tej opartej na faktach serii kryminalnej, dwie walczące frakcje mafijne walczą o władzę.

Premiera: 22/10/2025



„Potwór z Florencji”



Serial kryminalny o „Potworze z Florencji” – pierwszym seryjnym mordercy z Włoch, który przez niemal 20 lat terroryzował kraj, wymykając się wymiarowi sprawiedliwości.

Premiera: 22/10/2025



„Wiking”



Młody książę Amleth (Alexander Skarsgard) jest u progu stania się mężczyzną, gdy jego ojciec, król Aurvandil War Raven (Ethan Hawke), zostaje brutalnie zamordowany przez wuja Fjolnira (Claes Kasper Bang), który porywa matkę chłopca - księżną Gudrún (Nicole Kidman). Uciekając łodzią ze swojego królestwa, dziecko poprzysięga zemstę. Dwie dekady później Amleth jest wikingiem najeżdżającym słowiańskie wioski, gdzie pewna czarownica (Björk), przypomina mu o jego przysiędze: pomścić ojca, ocalić matkę, zabić wuja. Podróżując na statku z niewolnikami do Islandii, Amleth dostaje się na farmę swojego wuja z pomocą Olgi (Anya Taylor-Joy), zniewolonej słowiańskiej kobiety - i wyrusza, by dotrzymać przysięgi.

Premiera: 22/10/2025



„13 dni do wakacji”



Piątkowa impreza zamienia się w koszmar, gdy zamaskowany napastnik przejmuje system bezpieczeństwa domu. Uwięzieni goście muszą walczyć o przetrwanie.

Premiera: 22/10/2025



„Eliksir”



Eksperymentalny eliksir wywołuje epidemię nieumarłych. Skłócona rodzina musi się zjednoczyć i walczyć o przetrwanie, gdy jej wiosce grozi zagłada.

Premiera: 23/10/2025



„Nikt tego nie chce”, 2. sezon



Najpierw miłość, potem życie. Gdy ostatnio widzieliśmy się z agnostyczną podcasterką Joanne (Kristen Bell) i niekonwencjonalnym (seksownym) rabinem Noah (Adam Brody), wszyscy byli zadziwieni powstałą między nimi chemią. I to bez wyjątku — wśród zaskoczonych takim obrotem spraw znaleźli się nie tylko jej siostra Morgan (Justine Lupe), jego brat Sasha (Timothy Simons) i bratowa Esther (Jackie Tohn), ale nawet oni sami. Łączące ich uczucie okazało się silniejsze niż wszystkie przeszkody na drodze do szczęśliwego związku. Teraz oboje powracają z mocnym postanowieniem splecenia swoich dróg — a tym samym połączenia losów najbliższych. Nie da się jednak ukryć, że wciąż istnieją między nimi różnice, nad którymi nie można przejść do porządku dziennego. Wyzwaniem nie jest więc zakochanie się wbrew przeciwnościom losu, lecz zbudowanie wspólnego życia pomimo ich istnienia.

Premiera: 23/10/2025



„Chłopiec w pasiastej piżamie”



Lata 40. XX wieku, czas wojny. Bruno ma 8 lat; mieszka w Berlinie razem z siostrą i rodzicami. Pewnego dnia rodzina przenosi się na wieś, aby towarzyszyć ojcu – niemieckiemu oficerowi – w jego nowej pracy. Bruno łamie zakaz opuszczania nowego domu i poznaje okolicę. W ten sposób zaprzyjaźnia się ze Szmulem – chłopcem, który mieszka w innym, nieznanym świecie za kolczastym ogrodzeniem.

Premiera: 23/10/2025



„Dom pełen dynamitu”



Film nagrodzonej Oscarem reżyserki Kathryn Bigelow. Kiedy w kierunku Stanów Zjednoczonych zostaje wystrzelony pojedynczy, niezidentyfikowany pocisk, rozpoczyna się wyścig z czasem, by ustalić, kto stoi za atakiem i jak na niego odpowiedzieć.

