Rozpoznasz kadr? 20 pytań o wieczorynki! QUIZ
„Pszczółka Maja”
„Pszczółka Maja” Źródło: Nippon Animation Apollo-Film
Czy pamiętasz kultowe momenty z dzieciństwa? Sprawdź swoją wiedzę o popularnych w Polsce wieczorynkach!

Przygotowaliśmy dla ciebie 20 pytań, a właściwie kadrów z dawnych kreskówek i bajek. Twoim zadaniem jest rozpoznać tytuł wieczorynki.

Odpowiedz na 1 pytanie z 20 To kadr z: To kadr z:
  • Dawno temu w trawie
  • Pszczółka Maja

