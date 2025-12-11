Książka była bestsellerem, nadchodzi film! Pierwszy zwiastun „Pomocy domowej”

Książka „Pomoc domowa” autorstwa Freidy McFadden to bestseller, który podbił serca czytelników. Teraz powraca w filmowej odsłonie. To thriller w reżyserii Paul Feig („Agentka”, „Zwyczajna przysługa”, „Ghostbusters. Pogromcy duchów”, „Mad Men” – serial, „Last Christmas”, „Druhny”), który stopniowo zaciska pętlę wokół widza.

Film „Pomoc domowa” nadchodzi! Kiedy premiera?

Millie ma za sobą niełatwą przeszłość, więc to czego dziś szuka, to spokojna przystań z dala od zgiełku i potencjalnych kłopotów. Chętnie więc zatrudnia się jako pomoc domowa w wielkim domu bogatego małżeństwa Winchesterów. Sprząta, gotuje, odbiera ze szkoły córkę swych pracodawców, a wolne chwile spędza samotnie w małym pokoju na poddaszu. Choć zachowania domowników zaczynają budzić jej coraz większy niepokój, stara się to ignorować. Mimo wszystko zazdrości pani Winchester jej pełnego przepychu, idealnego życia. Jednak gdy pewnego dnia odkryje skrywany za grubymi murami posiadłości sekret Winchesterów, zrozumie, że znalazła się w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Nieoczekiwanie z pomocą mogą przyjść jej doświadczenia trudnej przeszłości.

Zobaczcie pierwszy zwiastun filmu:

W obsadzie pojawili się:

Sydney Sweeney („Niepokalana”, „Tylko nie ty”, „Euforia” – serial, „Biały Lotos” – serial, „Pewnego razu… w Hollywood”, „Opowieść podręcznej” – serial)

Amanda Seyfried („Mamma Mia!”, „Wciąż ją kocham”, „Listy do Julii”, „Ted 2”, „Wredne dziewczyny”)

Brandon Sklenar („Przyjmij/odrzuć”, „Midway”, „It Ends with Us”, „1923” – serial, „Vice”,„Westworld” – serial)

Michele Morrone („365 dni”, „Uległość”, „Kolejna zwyczajna przysługa”, „Home Sweet Home: Rebirth”)

Film „Pomoc domowa” zadebiutuje w kinach już 1 stycznia 2026 roku.

