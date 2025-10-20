Ten serial na HBO Max „wciąga jak czarna dziura”. Przebija ostatni hit z tym samym aktorem

Serial „Grupa zadaniowa” z Markiem Ruffalo w głównej roli, zadebiutował na HBO Max we wrześniu i od tamtej pory jest jednym z najpopularniejszych w serwisie. Mało kto wie lub pamięta, że aktor ten zagrał wcześniej w innym hicie platformy, która ma jeszcze wyższe oceny, niż nowy kryminał.

„Grupa zadaniowa” zbiera świetne recenzje zarówno wśród dziennikarzy jak i użytkowników. „Świetnie buduje napięcie. Aktorsko wyśmienity. Z odcinka na odcinek coraz lepszy, ale za cliffhanger w 5 odcinku zabije”; „Serial roku”; „Jeden z lepszych, a może najlepszy serial tego roku!”; „Dawno nie widziałem tak wciągającego i dobrze zagranego serialu” – piszą widzowie.

Serial opowiada o byłym księdzu, a obecnie odstawionym na boczny tor agencie FBI Tomie Brandisu (Mark Ruffalo), który niespodziewanie musi wrócić do gry. Wszystko przez serię nietypowych napadów na lokalny gang motocyklowy popełnianych przez człowieka, którego trudno byłoby o to podejrzewać. Szybko okazuje się, że dwaj główni bohaterowie (Mark Ruffalo i Tom Pelphrey),chociaż znajdują się po różnych stronach barykady, są do siebie zadziwiająco podobni. Wszystkie wydarzenia i zwroty akcji nieuchronnie prowadzą do ich spotkania.

Nie tylko „Grupa zadaniowa”. Ten serial z Markiem Ruffalo na HBO Max jest jeszcze lepszy

Jeżeli jesteście fanami Marka Ruffalo, w serwisie HBO Max znajdziecie jeszcze jeden serial z nim głównej roli – a może nawet rolach – bo gra tutaj braci bliźniaków. „To wiem na pewno” to produkcja z 2020 roku, miniserial, liczący 6 odcinków z wybitnym zakończeniem (ostatni epizod widzowie ocenili na 8,1/10).

„To wiem na pewno” jest rodzinną sagą przedstawiającą dwie równoległe historie życia braci bliźniaków naznaczone zdradą, poświęceniem i wybaczeniem. Losy Dominicka i Thomasa śledzimy na różnych etapach ich życia. Poznajemy ich w czasach dla nich współczesnych, na początku lat 90. XX wieku, kiedy obaj bracia osiągają wiek średni, ale wracamy też do przeszłości w scenach pokazujących młodość i dzieciństwo.

„Emocjonalna podróż walcem po traumach, nierozerwalnych więzach, rodzinnych klątwach i ludzkich granicach psychicznej siły. Doskonałe aktorstwo i montaż”; „Gorzkie, emocjonalne kopy prosto w żołądek przez 6 godzin. To ciężkie doświadczenie ale warte nadwyrężonej psychiki. Ruffalo jest tu perfekcyjny”; „Wciąga jak czarna dziura. Bezlitośnie. Ruffalo w najwyższej formie” – pisali o nim widzowie.

Jeżeli zatem jesteście fanami aktora, a po seansie „Grupy zadaniowej” chcecie ponownie prześledzić jego aktorskie popisy, sprawdźcie koniecznie „To wiem na pewno” na HBO Max.

