„Najlepszy polski film od dawien dawna” jest na Netflix! „Wyszłam z kina nie mogąc się odezwać”

Jan P. Matuszyński w ostatnich latach stał się jednym z najbardziej znanych polskich twórców. Stworzył takie hity jak „Żeby nie było śladów”, „Przesmyk”, „Minghun”, „Król” czy „Wataha”. A wszystko zaczęło się od tego, że w 2016 roku nakręcił jeden z najlepszych filmów biograficznych w historii polskiej kinematografii – „Ostatnią rodzinę”. Była to historia skomplikowanych relacji między członkami znanej rodziny: malarzem Zdzisławem, jego żoną Zofią i synem Tomaszem.

Ten polski film każdy powinien znać. Jest na Netflix i nie tylko

Akcja filmu zaczyna się w 1977 roku, gdy Tomek Beksiński wprowadza się do swojego mieszkania. Jego rodzice mieszkają tuż obok, na tym samym osiedlu, przez co ich kontakty pozostają bardzo intensywne. Nadwrażliwa i niepokojąca osobowość Tomka powoduje, że matka – Zofia, wciąż martwi się o syna. W tym samym czasie Zdzisław Beksiński próbuje całkowicie poświęcić się sztuce. Po pierwszej nieudanej próbie samobójczej Tomka Zdzisław i Zofia muszą podjąć walkę nie tylko o syna, ale także o przywrócenie kontroli nad swoim życiem.

Gdy Zdzisław podpisuje umowę z mieszkającym we Francji marszandem Piotrem Dmochowskim, a Tomek rozpoczyna pracę w Polskim Radiu, wydaje się, że rodzina najgorsze kłopoty ma już za sobą. Jednak seria dziwnych, naznaczonych fatum wydarzeń, dopiero nadejdzie.

„Każda scena to małe arcydzieło. Cały film to wielkie arcydzieło. Film wręcz niewiarygodny – jak biografia tej ostatniej z rodzin”; „Jeden z najpiękniejszych obrazów polskiego kina”; „Najlepszy polski film od dawien dawna”; „Wyszłam z kina nie mogąc się odezwać. Bolesny, kłujący film”; „Jeden z najlepszych polskich filmów” – piszą o filmie widzowie.

Jeżeli jeszcze nie widzieliście „Ostatniej rodziny”, film dostępny jest w Polsce na Netflix, Canal+, TVP VOD czy Megogo.

