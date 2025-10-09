6 seriali grozy, które nie mają słabych momentów. Są wybitne
6 seriali grozy, które nie mają słabych momentów. Są wybitne

Dodano: 
„Stamtąd”
„Stamtąd” Źródło: Max
A24, ustąp miejsca – te 6 seriali grozy to czyste mistrzostwo. Bez słabych momentów, tylko napięcie i ciarki od początku do końca.

Gatunek horroru od zawsze miał moc hipnotyzowania widzów — straszył, fascynował i kusił nieznanym. Choć przez lata kojarzył się głównie z kinem, w ostatniej dekadzie to seriale udowodniły, że groza może działać jeszcze mocniej w dłuższej formie. Zamiast 90 minut napięcia, dostajemy godziny opowieści, które nie dają wytchnienia, a ich atmosfera wnika pod skórę. Od subtelnego niepokoju po czysty terror — te produkcje pokazują, że mały ekran potrafi być równie przerażający, co najlepsze filmy wytwórni A24.

6 horrorów, które są niesamowite od początku do końca

„Filiżanka”

„Filiżanka”

Grupa sąsiadów uwięziona na farmie w Georgii odkłada na bok dzielące ich różnice, by zjednoczyć się w obliczu tajemniczego i śmiertelnego zagrożenia.

„Nawiedzony dom na wzgórzu”

„Nawiedzony dom na wzgórzu”

spółczesna adaptacja klasycznej powieści Shirley Jackson pod tym samym tytułem, opowiadającej o piątce rodzeństwa, które wychowało się w najsłynniejszym nawiedzonym domu w Ameryce. Teraz wszyscy są już dorośli i muszą zmierzyć się z samobójstwem swojej najmłodszej siostry, które zmusza ich do stawienia czoła duchom z przeszłości. Niektóre z nich czają się tylko w ich głowach, a niektóre mogą naprawdę ukrywać się gdzieś w zakamarkach owianego złą sławą domu na wzgórzu.

„Stamtąd”

„Stamtąd”

Jadąca na wakacje rodzina przypadkiem trafia do miasteczka, z którego nie ma wyjścia. Uwięzieni mieszkańcy niewielkiego miasteczka gorączkowo szukają sposobu na wydostanie się z niewytłumaczalnej pętli. Na domiar złego muszą poradzić sobie z zagrożeniami czyhającymi na nich w lesie – po zachodzie słońca wyłaniają się przerażające stworzenia.

„Co robimy w ukryciu”

„Co robimy w ukryciu”, 5. sezon

Obraz przedstawia codzienne, a raczej conocne życie trzech wampirów, które egzystowały razem przez setki lat na Staten Island. Samozwańczym przywódcą grupy jest „Nandor The Relentless” (Kayvan Novak), wielki wojownik i zdobywca wywodzący się z Imperium Osmańskiego. Jest też awanturniczy wampir pochodzenia brytyjskiego „Laszlo” (Matt Berry) oraz uwodzicielska „Nadja” (Natasia Demetriou). Po nieoczekiwanej wizycie mrocznego pana i przywódcy, wampirom zostaje przypomniane zadanie, które otrzymali po przybyciu na Staten Island ponad sto lat wcześniej – doprowadzenie do całkowitej dominacji Nowego Świata. Pytanie, jaki jest najlepszy sposób osiągnięcia tego celu?

„Nocna msza”

„Nocna msza”

Mike Flanagan, twórca „Nawiedzonego domu na wzgórzu”, przedstawia serial „Nocna msza”. Opowiada on o małej społeczności zamieszkującej odizolowaną od świata wyspę. Wraz z powrotem na nią pewnego okrytego hańbą młodego mężczyzny (Zach Gilford) i przybyciem charyzmatycznego księdza (Hamish Linklater) linie podziałów między jej członkami stają się jeszcze głębsze. Pojawienie się na wyspie Crockett ojca Paula zbiega się w czasie z niewyjaśnionymi i z pozoru cudownymi zdarzeniami, które na nowo wzbudzają w ludziach religijny żar. Czy za te cuda nie przyjdzie jednak w końcu zapłacić?

„Kingdom”

„Kingdom”

W trawionym zepsuciem i przymierającym głodem królestwie tajemnicza zaraza zmienia ludzi w potwory. Niesłusznie uznany za zdrajcę książę koronny postanawia uratować swoich poddanych i wyrusza w niebezpieczną podróż, aby stawić czoła siłom zła.

