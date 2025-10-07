8 najlepszych seriali z Islandii. Kryminalny chłód i nordycki klimat

Surowe krajobrazy, mrok, tajemnice i bohaterowie z krwi i kości – islandzkie seriale mają w sobie coś wyjątkowego. Niezależnie od tego, czy chodzi o brutalne zbrodnie na tle lawowych pustkowi, czy o dramaty ludzkich sumień ukryte pod zimną powierzchnią lodu, te produkcje potrafią wciągnąć bez reszty. Islandia od lat udowadnia, że potrafi tworzyć telewizję na światowym poziomie – pełną napięcia, emocji i klimatu, jakiego nie znajdziesz nigdzie indziej.

Oto 8 najlepszych islandzkich seriali, które warto dodać do swojej listy. Od detektywistycznych thrillerów po kameralne dramaty – każdy z nich ma w sobie coś, co sprawia, że nie sposób się oderwać.

8 najlepszych islandzkich seriali, które obejrzysz w Polsce

„Doktor Kristin”



Lekarka decyduje się porzucić życie w dużym mieście i przenieść się na prowincję. Musi zmierzyć się nie tylko z nowymi wyzwaniami zawodowymi, ale także z duchami własnej przeszłości, które powracają w nowym otoczeniu.



„Black sands”



Detektyw Aníta Elínardóttir wraca w rodzinne strony nad urwiste wybrzeże o czarnych plażach. Gdy u stóp klifu zostaje znalezione ciało turystki, policjantka angażuje się w śledztwo. Śmierć kobiety nie jest nieszczęśliwym wypadkiem. W cieniu skrywa się działający od lat seryjny morderca.



„Jak siostry”



Na żwirowisku zostają odnalezione szczątki nastolatki, która zaginęła ćwierć wieku temu. Policja na nowo bierze się za starą sprawę. Pora, aby trzy kobiety dobrze pamiętające feralne wydarzenia sprzed lat, zrobiły rachunek sumienia.



„Stella Blómkvist”



Prawniczka Stella Blómkvist zostaje wynajęta do obrony przestępcy oskarżonego o morderstwo i wkrótce trafia w sam środek politycznego spisku, który zagraża przyszłości Islandii.



„The Darkness”



Serial jest adaptacją serii bestsellerowych thrillerów autorstwa Ragnara Jónassona i opowiada o losach detektywki Huldy Hermannsdóttir (Lena Olin), która bada sprawę szokującego morderstwa, zmagając się jednocześnie z własnymi demonami. Hulda, która ma w niedługim czasie przejść na wcześniejszą emeryturę, zostaje zmuszona do pracy nad śledztwem w duecie z nowym partnerem. Kobieta jest zdeterminowana, by za wszelką cenę znaleźć winnego - nawet jeśli będzie wiązało się to z postawieniem na szali własnego życia.



„Katla”



Rok po erupcji podlodowcowy wulkan Katla jest wciąż aktywny. Gríma nadal szuka swojej siostry, która zaginęła w dniu pierwszego wybuchu. Gdy nadzieja na odnalezienie jej ciała gaśnie, mieszkańców okolicy zaczynają odwiedzać nieoczekiwani goście. Pod lodem może kryć się coś, czego nikt nie mógł przewidzieć.



„The Valhalla Murders”



Poturbowany przez życie detektyw z Oslo powraca na rodzinną Islandię, aby pomóc ambitnej policjantce schwytać seryjnego mordercę powiązanego z tajemniczym zdjęciem.



„W pułapce”



Małe miasto rybackie w Islandii. Podczas gwałtownego sztormu policja usiłuje rozwiązać sprawę morderstwa. Czytaj też:

24 najlepsze norweskie seriale do obejrzenia teraz w PolsceCzytaj też:

To jeden z najmocniejszych filmów na Netflix ostatnich lat. Obłędna rola DiCaprio